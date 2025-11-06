Con menos operaciones habilitadas por el día del bancario, el dólar quieto convive con caída de acciones

El “día del bancario” transcurre con tranquilidad para la cotización del dólar minorista, pero eso no termina de traducirse en la evolución de otras variables financieras. Las acciones de empresas argentinas atraviesan un jueves negativo en el ámbito doméstico y en Wall Street.

El dólar siempre se lleva la mayor parte de las miradas. Según las pizarras del Banco Nación, se lo puede comprar a $1475, misma cotización que al cierre de este miércoles.

El dólar mayorista atraviesa un jueves en retroceso. Su cotización de $1450,56 refleja un descenso diario del 0,57%.

El dólar minorista en Banco Nación permanece estable este jueves, en comparación al miércoles LUIS ROBAYO - AFP

A diferencia de este último, los dólares financieros suben. En lo que va de la jornada, el MEP, que cotiza a unos $1481,41, experimenta un incremento del 0,2% respecto del cierre del miércoles. En paralelo, el contado con liquidación (CCL) se consigue por $1502,76. Esto implica un ascenso diario del 0,5%.

La Bolsa porteña sufre un retroceso. De acuerdo con medios bursátiles especializados, la caída del Merval es del 2,9%.

Las acciones de las empresas argentinas en el ámbito doméstico no resultan ajenas a esto. Todas están en rojo menos dos. La excepción al jueves negativo son el Banco de Valores, con una suba de 0,45%,e IRSA, con un incremento de 3,78%.

La parte baja de la tabla de este lunes encuentra con los peores rendimientos a Loma Negra (-4,90%), a Supervielle (-4,86%) y a BBVA (-4,41%).

En Wall Street el panorama no difiere demasiado. Las acciones de las empresas argentinas que allí cotizan, conocidas como ADR, también están en su mayoría en rojo.

El verde únicamente se lo llevan Ternium y Tenaris, con ascensos del 0,4% y 1%, respectivamente. Las demás sufren caídas que oscilan entre 1% y 7%.

En el grupo de las más castigadas se encuentra Mercado Libre (-7%), Central Puerto (-5,1%) y Edenor (-4,9%). Por su parte, la petrolera con mayoría de acciones en manos del Estado, YPF, también experimenta un descenso de 2,2%.

El panel de los bonos refleja comportamientos mixtos, con caídas y subidas. Dentro del grupo con cifras positivas se encuentran el AL 29, el AL41D, el AL29D y el AL41. En contrapartida, el rojo aparece en AL30 y AL30D, entre otros.