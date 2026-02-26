Con un contrato clave en Europa, avanza el megaproyecto argentino de GNL

La Argentina avanza para ingresar al exclusivo grupo de países exportadores de gas natural licuado (GNL). La semana próxima se terminará de firmar el contrato que garantiza que la empresa estatal alemana Securing Energy for Europe (SEFE) compre gas argentino a Southern Energy (SESA), integrada por Pan American Energy (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y la noruega Golar (10%).

El acuerdo con la mayor economía de Europa puede abrir nuevas oportunidades para las compañías locales, que en los últimos meses intensificaron sus giras por Europa y Asia para ofrecer el gas de Vaca Muerta. El contrato contempla la provisión de 2 millones de toneladas anuales (MTPA), equivalentes a unos 9 millones de metros cúbicos diarios (m³/d). Ese volumen representa el 80% de la capacidad del primer buque de licuefacción que arribará al país, el Hilli Episeyo, cuya puesta en marcha está prevista para septiembre de 2027.

Golar, propietaria de la planta flotante encargada de transformar el gas de su estado natural a líquido, presentó ayer sus resultados trimestrales ante inversores y brindó detalles del proyecto en la Argentina. La iniciativa incluye el alquiler de dos buques: el Hilli y el MKII, que actualmente está en en un astillero de China y llegará al país en 2028. Este último sumará una capacidad adicional de 3,5 MTPA (unos 16 millones de m³/d).

El buque Hilli Episeyo comenzará a operar en septiembre de 2027 frente a las costas de Río Negro, en el Golfo San Matías Pan American Energy

“El suministro de GNL está muy concentrado en pocos países: aproximadamente el 88% de la nueva capacidad disponible hasta 2031 provendrá de Estados Unidos y Qatar. Esto deja una clara brecha entre la oferta y la demanda que emergerá a principios de la década de 2030”, señaló la compañía.

Hoy los principales productores de GNL son Estados Unidos (24% de la oferta mundial), Qatar (19%), Australia (18%), Rusia (7%), Malasia (7%), Indonesia (4%), Nigeria (4%), Omán (3%), Argelia (2%) y Papúa Nueva Guinea (2%). En los próximos años se espera que crezca la participación de Canadá y Emiratos Árabes Unidos.

Del lado de la demanda, los mayores compradores son China (46%), Japón (44%), Corea del Sur (32%), India (17%), Taiwán (16%), Francia (12%), Países Bajos (11%), España (10%), Italia (10%) y Gran Bretaña (8%).

“La demanda mundial de GNL seguirá expandiéndose estructuralmente después de 2030, impulsada por Asia. El mercado deberá reabastecerse en un contexto de mayor incertidumbre en torno a los precios, la geopolítica y las políticas públicas”, dijo Golar.

En ese contexto, la empresa destacó el rol de las plantas flotantes de licuefacción (FLNG), que ofrecen mayor flexibilidad frente a las instalaciones en tierra. “El FLNG es especialmente adecuado para cubrir la brecha posterior a 2030, ya que permite desarrollar proyectos más pequeños, con menor inversión por tonelada y plazos de comercialización más cortos. Además, pueden autorizarse de manera gradual, adaptarse a cambios en el mercado, monetizar recursos de gas y diversificar la base de suministro de los compradores”, sostuvo.

Golar también dio detalles del proyecto para construir un gasoducto dedicado desde Vaca Muerta hasta el Golfo San Matías, en Río Negro, que garantizará el suministro de gas durante todo el año para ambos buques.

SESA ya adquirió a la empresa india Welspun los tubos de 36 pulgadas por unos US$200 millones. Resta adjudicar la construcción del ducto, de 500 kilómetros y capacidad para transportar 27 millones de m³ diarios. En las próximas semanas la compañía definirá las constructoras, entre las que figuran los consorcios Techint-Sacde y Pumpco–Bonatti–Contreras Hermanos.

La obra fue dividida en cuatro renglones: tres corresponden a los distintos tramos del gasoducto, y el cuarto a la construcción y puesta en marcha de una planta compresora, clave para optimizar el transporte. La inversión total comprometida en la infraestructura asciende a US$1300 millones.

La construcción comenzaría a mediados de este año, con un plazo de ejecución de dos años, para estar operativa hacia el invierno de 2028. Los dos buques de licuefacción se ubicarán en el Golfo San Matías, entre Sierra Grande y San Antonio Oeste. En la zona de Punta Colorada también se levantará la terminal destinada a exportar petróleo.

“La licitación de Ingeniería, Adquisiciones y Construcción (EPC) está en curso. Se recibieron ofertas que se encuentran en evaluación técnica y luego se realizará la instancia comercial. La adjudicación está prevista para el primer semestre de 2026”, indicó la compañía.

Si bien el primer buque estará operativo en septiembre de 2027, en una primera etapa las exportaciones se realizarán solo durante el verano, cuando cae el consumo interno. Para ello se utilizará el gasoducto San Martín, hoy con capacidad ociosa y abastecido por producción offshore de Tierra del Fuego.

Con la incorporación del segundo buque, el proyecto pasará a requerir exportaciones durante todo el año para alcanzar la rentabilidad esperada. En esa etapa será imprescindible contar tanto con el gas de Vaca Muerta como con el nuevo gasoducto plenamente operativo.