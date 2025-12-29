El Gobierno cerró el plan para pagar los US$4200 millones en el arranque del año

Pese a las presiones que surgen sobre el tipo de cambio a fines de año, en el Gobierno afirmaron tener garantizado ya el pago de US$4200 millones del 9 de enero sin la necesidad de recurrir a una colocación de un bono con legislación extranjera en Wall Street. Las fuentes de financiamiento para abonar ese vencimiento serán múltiples, según contaron a LA NACION, e incluirían, como se preveía, un repo –repurchase agreement-. En el Ministerio de Economía estimaron que ese préstamo de corto plazo garantizado con títulos está casi cerrado.

“Faltan sólo detalles”, advirtieron fuentes oficiales. Cerca del ministro de Economía, Luis Caputo, ratificaron que se ofrecieron US$7000 millones, pero que no creen que tomen más de US$3000 millones. “Siempre estuvo garantizado el pago. Si no no tendríamos un riesgo país en 570 puntos”, agregaron en el Palacio de Hacienda sobre la confianza que existe en el mercado.

El número final del repo tendría que ver con cómo se terminen moviendo las otras fuentes de financiamiento que tiene el Gobierno en mente para pagar el inminente vencimiento de deuda privada. En ese combo se suman la emisión del Bonar 29 que se llevó adelante semanas atrás, las compras que realizó el propio Tesoro y que están depositadas en su cuenta en el Banco Central (BCRA) y las divisas que se depositarían por la concesión de las represas del Comahue.

“Trataremos que no haya emisión en NY en enero. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street”, afirmó días atrás el ministro de Economía para ir desestimando la vuelta al mercado para hacer frente al inminente vencimiento. Fue en una respuesta a un trader que le había preguntado por la posibilidad de emitir un bono en enero.

La dependencia de Wall Street

LA NACION se metió entonces en esa conversación pública y repreguntó: “¿Por qué hay que ir eliminando la dependencia de Wall Street?”. El ministro precisó: “Porque es muy difícil que un país pueda crecer sostenidamente en el tiempo sin un mercado de capitales interno más desarrollado”. El titular del Palacio de Hacienda agregó luego: “Este es un punto central de mediano y largo plazo. Y este Gobierno, más allá de tener que lidiar con la coyuntura de corto plazo, está tratando de sentar las bases para que es este período de crecimiento sea de largo plazo”.

El funcionario había precisado días atrás que el país tenía 25 puntos de deuda sobre el PBI. Unos 13 puntos son en pesos, mientras que otros 12 puntos son en dólares. “Hay que ir eliminando la dependencia argentina con Wall Street, ir pagándole cada vez más”, aclaró y dijo que los puntos de deuda con esa plaza financiera llegaban este martes a entre 4 o 5 puntos del producto.

“No hay un mercado de capitales (…); 70 años combatiendo el capital y fustigando el crédito; si combatís el capital, se va a otro lado, porque el capital no lo combaten allí, lo seducen; si demonizás el crédito, tampoco tenés crédito; si te llevás las AFJP, no hay mercado de capitales. Nosotros buscamos recomponer el mercado de capitales. Como parte de la reforma laboral, con el FAL, se va a alimentar un nuevo mercado de capitales; son US$4000 millones por año que va a alimentar el mercado de capitales”, dijo Caputo entonces y sumó a ese combo al proyecto de ley de presunción de inocencia fiscal para que “los argentinos tengan crédito de los argentinos”.

Críticas a la estrategia oficial

“El Gobierno buscó en todo momento poder financiarse en Wall Street. La razón por la que ahora cambia el discurso es probablemente porque Wall Street no le quiere prestar”, cuestionó el exministro de Economía, Martín Guzmán, en la misma cadena de posteos en X.

En el último informe de Suramericana, la consultora de Guzmán, se afirmó que “el país pasó a depender en forma creciente del financiamiento de organismos internacionales: mientras que en el primer trimestre de 2018 el 23% de la deuda externa lo explicaban estos ‘acreedores privilegiados y preferidos’, al tercer trimestre de 2025 pasaron a representar el 58,6% del total”.

Según esa consultora, el actual nivel de riesgo país se encuentra unos 70 puntos por encima del que el país tenía cuando volvió a acceder a los mercados de deuda en julio de 2016 y cerca de unos 270 puntos del riesgo país de los países latinoamericanos (EMBI+ LATAM) que permitiría al país acceder los mercados de deuda internacionales a un costo de financiamiento del 7,25%.

“En cuanto a la idea de no emitir en NY estas semanas, a esta altura podría decirse que, dados los rendimientos de los bonos, esa casi que no es una decisión de política económica, sino una imposición de la realidad (salvo que el país estuviera dispuesto a colocar títulos muy cortos o a tasa de dos dígitos)”, coincidió la consultora 1816 en su último informe.

“Actualmente, el Tesoro tiene depósitos en moneda extranjera en el BCRA por US$1869 millones, fruto de la emisión reciente del Bonar 29 y de las compras netas de divisas que ha hecho en el mercado y/o al Central. En otras palabras, restarían cerca de US$2350 millones para hacer frente a los vencimientos. No se ha hecho público en qué momento ingresarán al fisco los US$700 millones por la privatización de las represas hidroeléctricas del Comahue, pero incluso asumiendo que eso se cobre en los próximos días, faltarían aún aproximadamente US$1650 millones”, afirmaron en esa consultora en su informe publicado un día después de Navidad.

Vale una aclaración, en las próximas horas se publicará una resolución en el Boletín Oficial que abre el último paso para la adjudicación de las represas y habilita así el depósito de los dólares.

Con relación a los dólares que tiene el Tesoro en el BCRA, vale recordar que, para contener el tipo de cambio, en los últimos días de diciembre, se vendieron algunas divisas. “US$900 millones de volumen en el spot mayorista (Divisa+MEP) con presión alcista sobre el fx [tipo de cambio]. La deben haber tenido movida el Tesoro+BCRA para sostener el fx hoy”, afirmó hace unas horas el economista Gabriel Caamaño aludiendo a posibles ventas del Tesoro. Otros analistas, en cambio, aventuraron que, en vez de estar vendiendo, el Tesoro se pudo haber concentrado en comprar con miras al próximo pago de la deuda, lo que terminó impulsando el dólar -y el volumen registrado- en el cierre del mercado.