Caputo anunció la incorporación al RIGI de un proyecto con potencial de “la inversión extranjera directa minera más grande de la historia”

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este jueves que las empresas BHP y Lundin Mining aplicaron al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) para su proyecto Vicuña, que trabajará sobre el cobre, oro y plata en San Juan y tiene, según el titular de la cartera, potencial para ser la “inversión extranjera directa minera más grande de la historia de nuestro país“. Está previsto que en los primeros dos años desde su aprobación haya inversiones aceleradas por al menos 2000 millones de dólares.

“BHP y Lundin Mining acaban de aplicar al RIGI para su proyecto Vicuña, que es un gigantesco proyecto de cobre, oro y plata en la provincia de San Juan, potencialmente la inversión extranjera directa minera más grande de la historia de nuestro país, para el desarrollo y construcción de los depósitos Josemaría y Filo del Sol. Este nuevo RIGI compromete inversiones aceleradas por al menos 2000 millones de dólares en los primeros dos años desde su aprobación”, informó a través de sus redes sociales.

Además remarcó: “Este compromiso de inversión es una muestra cabal de la confianza generada por las reformas del gobierno del presidente Javier Milei”.

Vicuña, por su parte, señaló que presentó una solicitud al RIGI para ingresar bajo la categoría Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), mediante la cual se buscará “respaldar una inversión por etapas y de múltiples décadas en la Argentina”. Según detallaron desde la compañía, se centrará en contribuir al desarrollo económico, el empleo y el fortalecimiento de la cadena de valor minera del país en los próximos años, principalmente en San Juan.

Por medio de un comunicado, Ron Hochstein, CEO de Vicuña, expresó: “Nuestra solicitud al RIGI refleja tanto la magnitud de la inversión requerida para el Proyecto Vicuña como nuestra confianza en la Argentina como socio de largo plazo. Valoramos la colaboración permanente con nuestros grupos de interés y con los gobiernos federal y provincial. Creemos que el régimen ofrece un marco estable que acompaña un desarrollo responsable y beneficios económicos compartidos”.

Desde Vicuña aclararon, a su vez, que si bien se trata de un proyecto binacional junto con Chile, todas las inversiones bajo el RIGI se realizan dentro de la Argentina.

Tal como informó LA NACION, este miércoles el Gobierno anunció una fuerte apuesta nacional y comunicó que buscará destrabar inversiones millonarias mediante cambios en la Ley de Glaciares, que data de 2010. Las empresas esperan una flexibilización de la normativa para avanzar en los proyectos de cobre anunciados y que suman US$35.000 millones, mientras que organizaciones ambientalistas manifestaron su rechazo.

La idea del Gobierno es presentar un proyecto de aclaratoria que será tratado en las sesiones extraordinarias, que tienen fecha hasta fin de año. De esa manera, la Casa Rosada espera darles a las provincias la autoridad para aprobar iniciativas mineras en áreas en las que, con la normativa vigente, no es posible avanzar.