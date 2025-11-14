Córdoba busca aprobar un presupuesto con baja de Ingresos Brutos para 2026

CÓRDOBA.- El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, giró el proyecto de presupuesto 2026, que calificó como un “histórico Programa de Reducción Impositiva” para dinamizar el sector productivo que asciende a $900.000 millones (la mitad en Ingresos Brutos). La reducción más importante es para los comercios más chicos, para los que la alícuota de Ingresos Brutos (II.BB) pasan de 3,5% a 2,5%. Esa medida alcanza, según la provincia, al 64% de los comerciantes.

El proyecto mantiene la “reducción y eliminación de II.BB. a quienes inviertan en la provincia bajo el régimen de promoción industrial. La alícuota será del 0% para quienes facturan menos de $3.200 millones, condicionada a que inviertan el 1,2% de sus ingresos. El proyecto incluye los anuncios que ya había hecho el gobernador sobre la Ley de Igualdad Territorial con desgravaciones de hasta el 100% de II.BB a quienes inviertan en el Noreste y Sur-Sur de la provincia. Para ese fin destinará 5% de la recaudación de ese impuesto (unos $154.000 millones).

Se sostiene la alícuota cero para inversiones en educación y se suma lo mismo para salud. También sigue 0% de II.BB. para la producción agrícola, la industrial bajo promoción y para créditos hipotecarios.

En cambio, no hay reducciones anunciadas para II.BB. que pesan sobre insumos de esos dos sectores y el resto de las líneas de préstamo.

El proyecto prevé exenciones para proyectos vinculados a la Economía del Conocimiento y emprendimientos bajo el Fondo Emprendedor Córdoba. II.BB es el tributo más criticado en el país por su efecto cascada y está entre los que Nación pretende que desaparezca en la reforma tributaria.

En el caso del Inmobiliario Urbano "ningún contribuyente tendrá aumentos en términos reales", señala el texto, ya que “como máximo habrá una actualización por inflación”. Cuatro de cada diez tendrá bajas reales de hasta el 25% respecto a lo que pagaron en 2025. El 11% abonará lo mismo que este año y el 21% registrará una actualización del 29% nominal. El resto, “pagará menos” que este año.

Además, 175.000 personas e instituciones tendrán una exención del 100% del Inmobiliario Urbano. En total, el fisco provincial “resignará cobrar $200.000 millones”.

Respecto del Inmobiliario Rural, las actualizaciones -indicaron desde el Gobierno- fueron “acordadas” con todas las instituciones del sector y lo recaudado se destinará al Fondo de Desarrollo Agropecuario.

La propuesta promueve un descuento del 5% para los propietarios productores para impulsar que ellos mismos trabajen sus campos. El cálculo oficial es que la Provincia deja de percibir $250.000 por el esquema que regirá el año próximo en este impuesto.

Llaryora estuvo esta semana con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Al salir, calificó a la reunión de “muy importante, cordial y productiva” Valoró la nueva etapa de “diálogo” y pidió cambios en el presupuesto 2026 para que atienda los reclamos que las provincias vienen realizando a la Rosada desde hace meses.