Coronavirus: ahora sería un milagro zafar del default

15 de abril de 2020

Cómo están las cosas en la Argentina y en el mundo, sería verdaderamente un milagro si el país lograra zafar del default total de la deuda , cayendo una vez más en cesación de pagos.

La carrera está ingresando en las instancias finales . En horas el Gobierno argentino presentará la oferta de canje de deuda a los acreedores que, si no aceptan, pueden litigar en los tribunales de Nueva York donde ya existen antecedentes contra la Argentina.

Para simplificar las cosas, digamos que la clave de la decisión tiene que ver con qué valor de mercado le asignan los acreedores a los nuevos bonos que la Argentina les ofrece, en comparación con lo que valen los que ellos ya tienen, que podrían no pagarse si no se llega a un acuerdo.

Lo que importa, en definitiva, es qué percepción tienen los acreedores sobre el futuro de la Argentina . Para ser más técnico, a qué tasa de interés hay que calcular el valor presente de esos títulos. A cuánto cree el mercado que los nuevos bonos de Argentina van a cotizar si se logra el acuerdo. Al parecer, allí están las grandes diferencias que afectan a cómo cada parte valúa la oferta.

Martín Guzmán y el equipo económico consideran que hacia el futuro, si no se entra en default, la Argentina debería financiarse al 7% anual en dólares. El mercado cree otra cosa: piso 12%, y además esos valores se calculaban antes de coronavirus . Hoy sería peor la perspectiva

Los acreedores tienen en su poder títulos que cotizan entre 25% y 30% de su valor. Para que acepten no ir a juicio, la oferta Argentina debería valer para ellos no menos de 40% a 45%.

Para que los acreedores, descontando al 12% de tasa futura para la Argentina y no al 7% súper optimista de Guzmán, valúen la oferta a 40/45% de paridad futura, la quita sobre los bonos actuales a canjear no debería superar 25% en el capital, y aún si el cupón de intereses se reduce a la mitad, algo debería pagar la Argentina en los próximos años.

Nada de eso ha trascendido de la oferta argentina. Más bien todo lo contrario hasta ahora. Quita entre 40% y 60% de capital, quita de 50% en los intereses y ningún pago por los próximos 4 o 5 años. Si esa es efectivamente la posición argentina, los acreedores van a valuar los futuros bonos en no más de 35% de paridad.

Y además deberían esperar 4 o 5 años para cobrar algo. Lo más probable es que elijan rechazar la oferta e ir a juicio, en parte porque aun aceptando igual tendrían que esperar años sin cobrar, si la oferta argentina no se flexibiliza.

La hora de la verdad para definir la situación caerá en pocas semanas, entre el próximo miércoles 22 de abril cuando cae el próximo vencimiento de intereses de los bonos que todavía no se defaultearon por unos u$s 500 millones, y el 22 de mayo como último día para acordar, una última chance de 30 días en caso que el país no pague en la fecha original

Volver al default sería una mala noticia para el país en estos momentos, ya muy golpeado en su economía por años de recesión e inflación, y ahora directamente arrasado por los efectos de la cuarentena para enfrentar al coronavirus .

Es cierto que la prioridad económica hoy pasa más por el frente interno, ver cómo se hace para salvar de la quiebra masiva a las empresas, los comercios y las familias. Contener a la vez a los millones de pobres y desamparados que el modelo argentino viene acumulando hace décadas.

Sin moneda, sin crédito y en default, con un Gobierno que ya antes del coronavirus agravó severamente la herencia del déficit fiscal recibido, la alternativa de un tsunami de emisión de pesos o cuasi monedas se torna peligrosa

Demoró mucho el ministro Martín Guzmán para resolver la renegociación. Nunca abandonó la posición extrema de que la Argentina no está en condiciones de pagar nada, por lo menos por 4 años. Ahora todo parece más difícil.

Guzmán siguió al pie de la letra las recomendaciones de su mentor Joseph Stiglitz, para quien un buen default siempre sería mejor que un mal acuerdo. Y de paso, girando a la izquierda, se anotó más conquistas con la gran auditora del plan económico, Cristina Kirchner .

El giro a la izquierda del Presidente en materia económica es cada vez más evidente. En la adversidad, a veces más suave y por momentos acelerando, se retomó el mensaje de la demonización de los bancos, los ricos, los empresarios. La fascinación por un Estado controlador y cada vez más gigante. La percepción de que se trata de una conspiración el reclamo de atender la encomia durante la cuarentena, o el intento de las familias y las empresas de resguardar en dólares lo que les queda de ahorro.

Las dificultades económicas de la obligada cuarentena se hacen sentir cada vez más. Fuimos los primeros en advertir el falso dilema entre salud y economía. También advertimos que no está funcionando el plan del Gobierno para salvar a las empresas y los comercios, y el riesgo de quiebras y despidos masivos. Ya empezaron a ocurrir en sectores críticos.

El camino debería ser inverso. Facilitar el flujo de dólares , legalizar el blue, bajar impuestos , promover un blanqueo, bajar el gasto no esencial, salvar a las empresas y a los que dan trabajo, Se hace todo lo contrario. Más impuestos, más cepo al dólar, más controles, más amenazas a los que ahorran, trabajan y producen. Pronto volverá el enfrentamiento con los buitres que no aceptan la oferta argentina. Guzmán dirá que ofreció 45 o 50 centavos, los acreedores dirán que a ellos la cuenta les da 30. Serán, obviamente, demonizados como usureros.

Las mismas ideas que ya fracasaron entre 2011 y 2015. Las que le hicieron perder a Cristina las elecciones en 2013 y 2015. Implementadas curiosamente por casi el mismo elenco. El corazón del equipo económico de Alberto finalmente son las mismas personas que ocupaban cargos decisivos con la Cristina radicalizada.

La inspiración de Stiglitz como histórico enemigo de Wall Street , Mercedes Marcó del Pont, Miguel Pesce, o Matías Kulfas. Los inventores originales del cepo y el default. Estatistas de toda la vida, bajo el imperio del coronavirus, ahora con licencia para confiscar.