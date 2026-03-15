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Guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, domingo 15 de marzo

Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes de la tensión en Medio Oriente y de las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Foto de ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Foto de ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)ROBERTO SCHMIDT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La F1 cancela carreras de abril en Bahréin y Arabia Saudita por la guerra

La Fórmula 1 y su organismo rector, la FIA, cancelaron las carreras del Gran Premio en Bahréin y Arabia Saudí por motivos de seguridad relacionados con la guerra de Irán.

Ambos países han sido atacados por Irán, que respondió así a la ofensiva que le lanzaron Estados Unidos e Israel.

Reportan “impactos” de municiones en el centro de Israel

Según informaron las autoridades, municiones cayeron en la madrugada del domingo en varios puntos del centro de Israel, y los servicios de emergencia comunicaron que al menos dos personas necesitan atención médica.

Agentes de policía están gestionando varios puntos de impacto de municiones en el distrito de Tel Aviv, según informó un portavoz policial a CNN. En redes sociales, se difundió un video que mostraba un edificio en llamas en el centro de Tel Aviv, pero aún no hay información oficial.

Otras 3 jugadoras de la selección femenina de Irán deciden no pedir refugio en Australia

MELBOURNE.- Tras aceptar visas de refugiadas para quedarse en Australia han decidido regresar a su país, según informó un ministro del gobierno australiano el domingo. La salida deja a tres de las siete integrantes iniciales del plantel en Australia.

“Durante la noche, tres integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán tomaron la decisión de unirse al resto del equipo en su viaje de regreso a Irán”, señaló en un comunicado el ministro de Asuntos Internos, Tony Burke.

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