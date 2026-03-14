Guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, sábado 14 de marzo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes de la tensión en Medio Oriente y de las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Se registró un ataque contra la embajada de Estados Unidos en Irak
Se reportó un ataque con dron contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irán, durante la madrugada del sábado, según informó un alto funcionario de seguridad iraquí, mientras un periodista de la AFP observó humo negro sobre el complejo diplomático.
El ataque se produce tras una serie de bombardeos dirigidos el sábado antes del amanecer contra un influyente grupo armado proiraní, que dejaron dos muertos en la capital iraquí, según fuentes de seguridad.
Un analista internacional habló de la “guerra asimétrica” en Medio Oriente y explicó por qué es clave el estrecho de Ormuz
Aun año de la guerra que duró 12 días entre Irán e Israel, la misma cantidad que se cumple este miércoles, el conflicto volvió a escalar y ya se expandió a todo Medio Oriente. En ese marco, el analista internacional Andrés Repetto explicó en LN+ las claves geopolíticas de la escalada y el rol central que juega el estrecho de Ormuz, una de las rutas más sensibles del comercio mundial.
Trump dijo que EE.UU. ejecutó “uno de los bombardeos más poderosos” contra objetivos en la isla iraní de Kharg
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Estados Unidos lanzó “uno de los bombardeos más poderosos” contra Irán y amenazó con “demoler” la estructura petrolera de la isla.
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