Guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, sábado 14 de marzo

Se reportó un ataque con dron contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irán, durante la madrugada del sábado, según informó un alto funcionario de seguridad iraquí, mientras un periodista de la AFP observó humo negro sobre el complejo diplomático.

El ataque se produce tras una serie de bombardeos dirigidos el sábado antes del amanecer contra un influyente grupo armado proiraní, que dejaron dos muertos en la capital iraquí, según fuentes de seguridad.