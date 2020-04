En marzo pasado solo se firmaron 1393 escrituras Fuente: Archivo - Crédito: Soledad Aznarez

María Julieta Rumi Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de abril de 2020 • 12:56

En marzo pasado, con solo 14 días hábiles sin cuarentena, en la ciudad de Buenos Aires se realizaron 1393 escrituras de compraventa, un 49,1% menos que en igual mes del año pasado y se acumularon 22 meses de caída en la medición interanual. El dato no sorprende a referentes del mercado inmobiliario que dicen que, si bien 2020 se insinuaba como el peor año estadístico, con la pandemia de coronavirus se romperán récords negativos.

"Hay que considerar que marzo se detuvo el día 20, por eso es que los números de abril serán de desplome como en muchos sectores vinculados. La actividad de los escribanos se limitó a casos de fuerza mayor y razones humanitarias", dijo el presidente del Colegio de Escribanos porteño, Carlos Allende. En sí, desde que empezó el aislamiento preventivo y obligatorio los notarios sólo intercedieron en la mayoría de los casos para hacer poderes para jubilados, pensionados y beneficiarios de Anses.

En tanto, consultado por LA NACION, el fundador de Reporte Inmobiliario, José Rozados, opinó que "el dato no puede sorprender a nadie". "Habría que tomarlo como parcial teniendo en cuenta los días hábiles efectivos que ya no pudieron escriturarse compraventas, sin embargo reafirma la reducción que venía ya sufriendo el mercado independientemente de la pandemia y que esta hizo desplomar por completo. En abril directamente no hubo mercado", afirmó.

En igual sentido, Soledad Balayan, de Maure Inmobiliaria, vaticinó que, si en abril los escribanos no pudieron escriturar, se estaría ante "el peor mes de la historia en término de cierre de operaciones tanto por cuestiones técnicas como de impacto económico". "A la imposibilidad de escriturar se le sumó una cadena de obstáculos que tienen que ver con todos los procesos que requieren la participación de manera presencial de personas para que ese cierre de operaciones se concrete", sumó en referencia a la imposibilidad, por ejemplo, de mostrar departamentos presencialmente.

Por su parte, Alejandro Schuff, director de Soldati Propiedades, dijo que, a principios de marzo, la perspectiva era ligeramente optimista, mientras que con la cuarentena ahora la actividad "está virtualmente en cero".

"A comienzos de ese mes habían empezado a haber consultas y visitas. Todo lo que es la etapa previa a una operación. Veíamos más actividad comercialmente hablando. Esta caída es un resultado lineal de la pandemia", opinó y dijo que tienen operaciones en stand by con reservas o boletos de compraventa que en general se mantienen, si bien una se cayó por la suba del dólar y la perspectiva de una baja en el precio de las propiedades.

De acuerdo con el informe, el monto total de las transacciones realizadas en marzo descendió un 31,5% respecto del año pasado, con $8.928 millones.

En comparación con febrero de 2020, los actos también bajaron un 1,7% en cantidad y un 7,9% en pesos.

El monto medio de los actos fue de $6.409.655 (US$98.307 de acuerdo al tipo de cambio oficial promedio): creció un 34,5% en un año en pesos, mientras que en moneda estadounidense bajó un 12,1%.

Por último, las escrituras formalizadas con hipoteca bancaria totalizaron 131 casos en marzo, un 33,5% menos que las registradas un año antes. Representaron el 9% del total. En la comparación mensual general se dio una descenso del 1,7%.