Mortgage rates: el mapa actualizado con las tasas de hipotecas en EE.UU. y qué pasa con las casas asequibles

El costo de acceder a una vivienda propia en Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más delicados, debido a los niveles elevados de las tasas hipotecarias y la falta de casas asequibles. Un relevamiento mostró cómo varían los intereses de los préstamos inmobiliarios según el estado, mientras que desde la Casa Blanca anticiparon un plan de gran alcance para enfrentar esta crisis.

Tasas hipotecarias en Estados Unidos: el mapa con fuertes diferencias regionales

El proceso de comprar o refinanciar una vivienda suele ser una de las decisiones financieras más complejas. Uno de los factores clave es la tasa de interés del préstamo, que no es uniforme en todo Estados Unidos.

El costo de los préstamos hipotecarios muestra variaciones significativas según la ubicación geográfica Jenny Kane - AP

De acuerdo con datos difundidos por Yahoo Finance, el promedio nacional de las hipotecas a 30 años con tasa fija se ubicó en 6,21%, aunque el porcentaje final depende en gran medida del lugar de residencia y del tipo de operación.

El informe, basado en información de Zillow, mostró que las tasas promedio por estado oscilaron entre un mínimo de 5,99% y un máximo de 6,41% al momento de la publicación. Esta variación responde a múltiples factores: desde la competencia local entre prestamistas hasta los costos operativos y las regulaciones estatales vinculadas a las ejecuciones hipotecarias.

Estado por estado: el listado completo de tasas hipotecarias promedio

Este es el detalle de los porcentajes promedio para hipotecas fijas a 30 años en cada estado, tal como los recopiló Yahoo Finance a partir de datos de Zillow:

Dakota del Norte se posiciona como el estado con el financiamiento más asequible del país norteamericno, con una tasa promedio de 5,99%. En el extremo opuesto, Delaware encabeza la lista con el interés más alto (6,41%) Jenny Kane - AP

Alabama : 6,26%

Alaska : 6,34%

Arizona : 6,26%

Arkansas : 6,36%

California : 6,16%

Carolina del Norte : 6,15%

Carolina del Sur : 6,30%

Colorado : 6,24%

Connecticut : 6,32%

Dakota del Norte : 5,99%

Dakota del Sur : 6,36%

Florida : 6,06%

Georgia : 6,30%

Hawaii : 6,25%

Idaho : 6,38%

Illinois : 6,19%

Indiana : 6,19%

Iowa : 6,24%

Kansas : 6,14%

Kentucky : 6,14%

Louisiana : 6,17%

Maine : 6,22%

Maryland : 6,19%

Massachusetts : 6,28%

Michigan : 6,32%

Minnesota : 6,19%

Mississippi : 6,33%

Missouri : 6,23%

Montana : 6,33%

Nebraska : 6,18%

Nevada : 6,23%

Nueva Jersey : 6,21%

Nueva York : 6,37%

Nuevo Hampshire : 6,25%

Nuevo Mexico : 6,33%

Ohio : 6,33%

Oklahoma : 6,25%

Oregon : 6,18%

Pennsylvania : 6,25%

Rhode Island : 6,28%

Tennessee : 6,18%

Texas : 6,22%

Utah : 6,34%

Vermont : 6,37%

Virginia : 6,29%

Virginia Occidental : 6,28%

Washington : 6,26%

Wisconsin : 6,25%

Wyoming: 6,32%

El caso de Dakota del Norte se destacó por presentar la tasa promedio más baja, mientras que Delaware encabezó el extremo superior del rango. Estas diferencias, aunque puedan parecer pequeñas en términos porcentuales, implican miles de dólares adicionales en intereses a lo largo del préstamo.

El debate sobre las casas asequibles y la presión política en Estados Unidos

Mientras las tasas hipotecarias siguen en el centro de las preocupaciones, la falta de viviendas accesibles se convirtió en un problema político de primer orden. Según informó Fox News, el director económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, aseguró que la administración Donald Trump adoptó un enfoque de “todos manos a la obra” para enfrentar la crisis de asequibilidad habitacional.

La falta de viviendas asequibles ha escalado hasta convertirse en una prioridad de seguridad económica nacional Alex Brandon� - AP�

“Todo el gabinete está trabajando para tratar de que la vivienda sea más accesible”, afirmó Hassett. El funcionario adelantó que el gobierno prepara una propuesta amplia destinada a aliviar la carga de los compradores, con anuncios previstos para comienzos del nuevo año.

Hassett también señaló que funcionarios federales planean reunirse con el presidente Trump en Mar-a-Lago después de Navidad para presentar y revisar distintas iniciativas.

“Tenemos una gran lista de ideas sobre vivienda que fueron evaluadas muy cuidadosamente por los secretarios del gabinete para presentárselas al presidente en una o dos semanas y veremos cuáles elige”, explicó.