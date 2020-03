Con la expansión del coronavirus no se pueden mostrar propiedades físicamente, pero sí se pueden hacer visitas virtuales

En épocas imprevisibles como las actuales todos deben agudizar el ingenio. Desde los profesores de gimnasia o canto que dan clases vía YouTube, hasta los pequeños comercios que están tomando pedidos por formularios de Google para después mandarlos por delivery. Y la actividad inmobiliaria no se queda atrás. A falta de visitas presenciales para mostrar departamentos o casas, desde la plataforma Mudafy proponen hacer tours virtuales a través de videollamadas.

La opción del tour virtual- un recorrido a través de una cámara de 360º- ya existía. La novedad sería la guía remota de los corredores inmobiliarios desde la comodidad de sus casas para que los potenciales clientes no se pierdan ningún detalle.

"Estos videollamadas, en muchos casos, son incluso más largas que una visita normal. Al tener tantos datos de la propiedad y la gente no estar tan apurada por ir a otro lugar, se dan las conversaciones en armonía, donde se aporta mucho contexto de mercado. Incluso se suelen hacer visitas virtuales a distintas propiedades en una misma llamada", afirmó Franco Forte, uno de los creadores de Mudafy.

"Sabemos que siempre va a ser necesaria al menos una visita presencial a la propiedad que le interesa al usuario, pero esta experiencia les permite ganar mucho tiempo para saber si la casa que están recorriendo a distancia es la indicada o no", agregó y dijo que, en este sentido, es clave contar con todo el material que se tiene de la propiedad: el tour virtual, fotos de la entrada, hall, ascensor, amenities en caso de tenerlos y un detalle preciso de los gastos mensuales.

Los corredores inmobiliarios también se pueden apoyar en Google Street View para mostrar la fachada del lugar y utilizar datos de Gobierno de la Ciudad para comentar si hay alguna obra en la manzana, entre otros detalles importantes para este tipo de operaciones.

Más allá de esto, Forte dijo que las búsquedas en la plataforma cayeron un 70% tanto para compra como para alquiler, mientras que las consultas para compra lo hicieron en un 60%.

Y para Santiago Magnin, de deinmobiliarios, el tráfico a los portales inmobiliarios, la cantidad de consultas y los recorridos virtuales efectivamente hechos han caído más: un 80% tras la explosión del coronavirus.

"Nosotros en deinmobiliarios somos una de las únicas tres redes inmobiliarias que, previo al coronavirus, veníamos publicando absolutamente todas nuestras propiedades con visita virtual en 360º para hacerle ahorrar tiempo a nuestros clientes. Una visita virtual no es un video o una serie de fotos lindas compiladas. Una visita virtual es una experiencia inmersiva que emula muy bien al estar parado adentro de cada uno de los ambientes de la propiedad. Podés ver detalles en los zócalos, en el cielorraso, apreciar las vistas, etc. Dicho esto, no se venderá nada en cuarentena por lo que queremos enfocarnos en agregar valor desde otro lado", opinó.

De acuerdo con esto, Magnin está por arrancar un podcast para clientes y colegas y está produciendo contenidos en video para publicar en YouTube respondiendo preguntas muy comunes.

Consultada también por los tours virtuales, Soledad Balayan, de Maure Inmobiliaria, explicó que en línea generales sirven más para filtrar propiedades y visitar eventualmente una menor cantidad que para decidirse a alquilar o comprar algo.

"Una vez le alquilé una propiedad a alguien que solo había hecho una visita virtual y a los seis meses dejó el departamento y tuve que buscar un nuevo inquilino. Siempre es necesaria la visita presencial aunque no la podemos realizar ahora", aseguró.