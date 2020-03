Viajes a Europa y EE.UU. Las opciones para pedir el reembolso de los pasajes

Si bien muchas empresas flexibilizaron sus términos, no todos los pasajeros afectados tendrán acceso a un rembolso sin penalidad

"Compré en diciembre pasado un pasaje a Madrid para abril y ahora me piden $34.000 para cambiarlo". "Tenía organizada mi luna de miel en Italia, pero voy a tener que cancelarla". "Me adelanté a comparar pasajes antes del impuesto PAIS y ahora me lo aplican si cambio el destino". Los casos de pasajeros afectados por los efectos del coronavirus son muchos y cada uno tiene sus propias particularidades.

Si bien las empresas flexibilizaron sus políticas de devolución y cambio para simplificar las gestiones que se multiplican por estos días, los casos deben tratarse uno a uno y no todos los pasajeros tienen la garantía de que podrán resolverlo de la mejor manera.

"En los casos en que los pasajeros que ya tienen comprados los tickets a países que no son los de mayor riesgo, pero por cuestiones de ellos o por miedo no quieren viajar, la aerolínea no le devuelve nada . El pasajero ahí pierde todo", apunta Lorena Pepe, de la agencia Última Llamada Viajes y cuenta que la semana pasada vivió esa situación cuando clientes suyos decidieron cancelar un viaje a Cancún, más allá de que México no es uno de los países más afectados.

Los pasajes con destino a Italia y China son los que tienen más posibilidades para el cambio o la devolución Fuente: Reuters

"Ahora, si el destino es un país complicado como Italia , que decide tomar medidas como el cierre de aeropuertos, entonces sí la aerolínea tiene que reprogramar el vuelo y tramitar la devolución del pasaje, aunque los términos se ven caso por caso", agrega.

Según especifica Pepe, las penalidades pueden ir de US$200 en adelante y todas las aerolíneas lo cobran. "De la única forma que no la cobran es si en el destino cerraron la frontera o no te dejan subir al avión por que hay un pasajero que tiene el virus. Es decir, cuando el cambio no depende del pasajero", apunta.

Consultadas por LA NACION , las agencias de viaje online Turismocity, Despegar, Almundo y Atrápalo explicaron que muchas aerolíneas están permitiendo cambios y cancelaciones de viajes y estadías sin penalidad, pero que se debe consultar en cada caso porque no existe un protocolo unificado.

Qué aerolíneas modificaron sus términos

Aerolíneas Argentinas informó ayer que cancelará vuelos a Miami, Orlando y Roma . La semana pasada, debido al volumen de cancelaciones de reservas hacia y desde Roma, ya había dispuesto eliminar los vuelos a ese destino de los días 12, 16, 19, 26, 28 y 30 de marzo y sus correspondientes regresos del día siguiente.

Según informó la empresa, los pasajeros afectados serán reubicados en vuelos anteriores o posteriores. Aquellas personas que no puedan viajar en las fechas propuestas contarán con la posibilidad de reprogramar su viaje dentro de los 15 días anteriores o posteriores de la fecha original. Quienes lo prefieran, podrán solicitar el reembolso sin cargo.

Asimismo, Aerolíneas detalló que se podrán hacer cambios de fechas o rutas sin penalidad por única vez para volar hasta el 30/11/2020, abonando solo la diferencia de tarifa en caso que la hubiera. También se podrá solicitar devoluciones de acuerdo a las condiciones de tarifa contratadas.

¿Para qué pasajeros aplican estas medidas? 1) Pasajeros que viajan desde y hacia China con vuelos hasta el 31 de mayo de 2020. 2) Pasajeros que vuelan desde y hacia Italia, España, Francia, e Israel con vuelos hasta el 31 de mayo. 3) Pasajeros a los que, por haber estado en China en los últimos 15 días, no les esté permitido ingresar a Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Tahití y Paraguay.

Latam suspendió temporariamente sus vuelos entre San Pablo y Milán Fuente: Archivo

Por su parte, Latam suspendió la ruta San Pablo-Milán , que los pasajeros argentinos que viajan a Europa suelen tomar en conexión. Los afectados por la medida -vigente entre el 2 de marzo y el 16 de abril- pueden reprogramar el vuelo sin pagar multa (solo se podría aplicar diferencia de tarifa en caso de que modifique el destino o el origen) o solicitar un reembolso completo.

Iberia, por su parte, ofrece cambiar los pasajes a quienes vuelen desde o hacia Italia o Japón hasta el 15 de marzo . El cambio de ruta deberá ser desde o hacia aeropuertos españoles o europeos y operadas por Iberia, Iberia Express o Air Nostrum para volar entre el 26 de febrero y el 31 de marzo de 2020.

Air Europa también dispuso condiciones especiales para cambios o modificaciones en los viajes de los tickets emitidos hasta el 23 de febrero de 2020 y para volar hasta el 15 de marzo con vuelos con origen o destino en Italia. El cambio de fecha y cambios de ruta (para volar hasta el 15 de junio a Europa o África) se autorizan siempre que se abone la diferencia de tarifa. Los reembolsos, por su parte, están sujetos a las condiciones de tarifa que se suscribieron al momento de la compra.

¿Qué pasa con el impuesto del 30%?

Distintas aerolíneas confirmaron a LA NACION que en el caso de que se devuelva el pasaje también se devuelve el 30% percibido en concepto del impuesto PAIS. Según explicó el tributarista Ezequiel Passarelli, socio de SCI, la propia norma que impuso el tributo detalla que debe ser así.

El artículo 10 de la resolución 4659/2020 de AFIP señala que, "cuando no corresponda la percepción practicada, el adquirente, prestatario y/o locatario podrá solicitar la devolución del gravamen percibido ante el agente de percepción correspondiente, presentando los antecedentes que justifiquen su petición, operación que quedará sujeta a las medidas de control que implemente este Organismo". Así, la AFIP podrá eventualmente fiscalizar que esté bien devuelto.

Las grandes agencias de viajes online recomiendan a los pasajeros consultar directamente a las aerolíneas Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Ahora, la duda surge en el siguiente caso: personas que compraron sus pasajes antes del 23 de diciembre -es decir, antes de que entre en vigencia el impuesto PAÍS-, pero que deben reprogramar el viaje ahora.

"Si el pasajero contrató el viaje antes del impuesto y la reprogramación y la devolución es sin penalidad y sin cambio de tarifa, no lo paga. Si es sin cobro de penalidad, pero te cobran la diferencia tarifaria al momento del nuevo viaje, ahí sí tiene que pagar el 30%" , explicó Martín Romano, de Atrápalo, aunque insistió en que hay que consultar cada caso en particular.