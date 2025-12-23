Aprueban un nuevo proyecto RIGI y ya son 10

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó hoy que el Comité Evaluador RIGI aprobó el proyecto Gualcamayo, un desarrollo de minería de oro y plata en la provincia de San Juan, con una inversión total de US$665 millones.

“Este proyecto permite la extensión de vida de una mina en etapa de agotamiento con el desarrollo de un tipo distinto de mineralización y va a emplear a 1700 personas en forma directa”, dijo Caputo en su cuenta de la red social X. Además, el funcionario señaló que, con esta iniciativa, ya son 10 los proyectos aprobados por el Comité RIGI, con una inversión total superior a los US$25.000 millones.

El primer proyecto aprobado fue el parque solar fotovoltaico “El Quemado”, ubicado en la provincia de Mendoza, con una inversión de US$211 millones. Presentado por YPF, generará 384 empleos, tanto directos como indirectos.

El segundo proyecto aprobado fue el de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) de YPF, en conjunto con Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía, Pluspetrol y las empresas internacionales Chevron y Shell. Con una inversión inicial de US$2900 millones, se construirá la infraestructura necesaria en Río Negro para permitir que la Argentina duplique las exportaciones de petróleo en los próximos dos años.

El tercer proyecto aprobado corresponde a Southern Energy, propiedad de Pan American Energy (PAE) y Golar LNG, que instalará una barcaza en el Golfo de San Matías, en Río Negro, para producir Gas Natural Licuado (GNL). La inversión será de US$15.156 millones durante los 20 años de vida útil esperados, con la creación de 836 empleos directos e indirectos.

El cuarto proyecto corresponde a Río Tinto, que anunció una inversión de US$2744 millones para expandir el proyecto Rincón de Litio, ubicado en la provincia de Salta. Este plan contempla el aumento de la capacidad de producción anual de litio de grado batería, mediante la construcción de una planta. Se generarán 1985 empleos directos e indirectos.

En quinto lugar, Sidersa anunció una inversión de US$286 millones para instalar una planta siderúrgica de última generación para la producción de aceros largos. La planta estará ubicada en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, y creará 3800 empleos directos e indirectos.

El sexto proyecto aprobado es la construcción de un nuevo parque eólico en Olavarría, que generará 165 puestos de trabajo entre directos e indirectos. PCR y Acindar invertirán US$276 millones en este proyecto.

En séptimo lugar, el Proyecto Hombre Muerto Oeste (HMW) en la provincia de Catamarca tendrá una inversión de US$292 millones. La minera Galán Lithium producirá cloruro de litio de alta calidad y empleará a 670 personas.

El octavo proyecto es el de Los Azules, con una inversión de US$2672 millones. La empresa McEwen llevará a cabo la exploración y explotación de cobre en San Juan, generando 7390 puestos de trabajo directos e indirectos.

Por último, la empresa Terminales y Servicio SA presentó un proyecto en Santa Fe con una inversión de US$277 millones. La terminal multipropósito Timbúes contará con dos muelles y espacios de acopio para agro-graneles, cargas generales y líquidos, y creará 9700 empleos directos e indirectos.