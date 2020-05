Coronavirus. Suben los precios y faltan notebooks por el aumento de la demanda

Según Comparacity los precios subieron un 15%, si bien en Mercado Libre hay productos que casi duplicaron su valor

María Julieta Rumi Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de mayo de 2020 • 20:02

La necesidad de armar un lugar de trabajo en la casa por la cuarentena por el coronavirus generó mucho interés por la compra de notebooks , sea porque precisaban un equipo nuevo o lo la necesidad de renovar el equipo. Con el correr de los días, los precios de algunos productos se encareció y los principales retailers del país señalan que hay faltante de stock por empresas paradas en el exterior.

"Hay un claro desabastecimiento. Es un producto que rotó muy bien en marzo cuando se instaló la modalidad del home office y se fue agotando el stock que había, en gran parte importado. Hay un desabastecimiento a nivel global por un tema de atraso de chips de procesadores anterior al coronavirus, pero agravado por la pandemia", explicó a LA NACION Dan Attie, Chief Revenue Officer de Ribeiro.

En tanto, Ana Hornstein, gerente de E-Commerce y Marketplace de Frávega, también dijo que están con poco stock porque es difícil abastecerse. Sobre los precios, fuentes de la industria dijeron que del mismo producto llegan cambios porque se adecuan al valor del dólar. "En televisores empieza a haber alguna falta, pero la crisis es de notebooks", agregaron.

Entre las marcas más importadas figuran Lenovo, HP, Acer y Asus. Consultado por este diario Juan Martín, country manager de Lenovo, dijo que "están logrando regularizar el abastecimiento del mercado" después del párate de la producción en China.

"Los volúmenes de producción están casi 100% recuperados, solo queda ajustar la logística del transporte internacional y el limitante de la disponibilidad de vuelos. Estimamos que en las próximas tres semanas todo se irá acomodando", agregó.

En cuanto a los precios, Martín dijo que, de parte de ellos, "no ha habido incremento, más allá de alguna leve suba en el costo de algún componente y la realidad de que el costo del transporte internacional ha sufrido un considerable aumento en sus valores".

Según un relevamiento del sitio Comparacity, que toma valores de retailers y tiendas propias de las compañías, durante la cuarentena las notebooks aumentaron un 15% en promedio, siendo más fuertes las subas en marcas importadas que en nacionales.

Al respecto, Carlos Scimone, gerente apoderado de la Cámara Argentina de Multimedia, Ofimática, Comunicaciones y Afines (Camoca), explicó que, en 2018 y 2019, la caída en la demanda de notebooks en el país fue "terrible", representando solo un 10% de lo que había sido en 2011 o 2013 y esto habría generado un "bache" que cobró otra dimensión a raíz del coronavirus, la cuarentena y el teletrabajo.

"Todo eso hizo explotar una demanda para la cual nadie estaba preparado ni importadores ni fabricantes, si bien los más importantes de aquí trataron de mantener el ensamble de equipos. El país no estaba en buenas condiciones para importar y el mundo, especialmente China, no estaba en condiciones de ofrecer el volumen. Recién ahora se están reactivando las industrias y están empezando a producir cierto volumen. Dentro de los próximos 60 a 90 días China va a estar a régimen si no sucede nada extraño. Ese bache de la única forma que se puede ir cubriendo es a través de los meses", contó a LA NACION.

Consultado sobre las empresas que hoy producen notebooks en la Argentina dijo que son EXO, PC Arts, Coradir, Grupo Núcleo y Air Computers, si bien podrían sumarse BGH, Newsan, HDC y Novatech para producir notebooks educativas.

"Estuvimos trabajando bastante la semana pasada con el Ministerio de Educación, el de Desarrollo Productivo y el Banco Nación para organizar la provisión de notebooks educativas. Esto es importante para la industria nacional porque es la base para lanzar o renovar el espíritu industrial", agregó.

El producto más buscado

De acuerdo con el informe "E-commerce: evolución de los hábitos del consumidor", elaborado por Mercado Libre, el término más buscado en la plataforma en la Argentina es notebook, seguido de autos, luces LED, PC Gamer y Barbijos.

En tanto, si se miran los precios en el sitio, se constata un mayor aumento en las notebooks que el que estima Comparacity con modelos que casi duplicaron su valor en los últimos dos meses.

Según un conocedor de la industria esto se debería a que un vendedor pyme de Mercado Libre necesita si o si aumentar porque sino después no repone stock y, con el margen que saca, cubre un porcentaje mayor de su estructura que el de un retailer grande. En cambio, los retailers necesitan vender mucho más para soportar el peso de la estructura offline y por eso no pueden aumentar tanto.