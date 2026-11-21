En la Argentina las llamamos corridas, en Gran Bretaña pánicos, pero estamos hablando de lo mismo. Me refiero a la súbita pretensión de los depositantes de una o varias instituciones bancarias por recuperar sus depósitos de inmediato. Acaba de ocurrir en Paraguay. Me ocupo de la cuestión por la rápida intervención del Banco Central de Paraguay, que según los diarios argentinos calmó los ánimos.

Al respecto, hablé con el alemán Friedrich August Lutz (1901 - 1975), quien estudió en Heidelberg, Berlín y Tubinga. Trabajó en la Asociación alemana de fabricantes de máquinas. Enseñó en Friburgo, como asistente de Walter Eucken. Perteneció al “Círculo de Friburgo” y fue uno de los fundadores de la Sociedad MontPelerin. Encontrando imposible compatibilizar sus ideas liberales con la Alemania de Hitler, migró a Estados Unidos en 1938. Enseñó en Princeton, donde desarrolló el período más productivo desde el punto de vista científico (algunos de sus trabajos los escribió junto con su esposa, Vera Smith Lutz). Entre 1953 y 1972 fue profesor en la Universidad de Zurich. Experto muy respetado en cuestiones monetarias internacionales, fue un fervoroso entusiasta de los tipos de cambio libres o flotantes.

– Jurg Niehans ponderó uno de sus libros, como representativo de la época en que fue publicado.

– Así es. Consideró que mi Teoría de la inversión dentro de la empresa, que publiqué en 1951, obra en la que extendí la teoría de la firma para incorporar el tiempo y el capital, representa la clase de análisis que se hacía durante la década de 1950, así como Inversión, interés y capital, que Jack Hirschleifer publicó en 1970, fue representativo de la década de 1970, y la Teoría pura del capital, que Frederick August von Hayek publicó en 1941, lo fue de la década de 1940.

– La “biblia” en materia de corridas bancarias fue publicada en 1873 por Walter Bagehot, bajo el título Lombard Street, la calle donde está ubicada la sede del Banco de Inglaterra.

– La referida obra fue previamente publicada en forma de opúsculos, en The economist, semanario propiedad de James Wilson, suegro de Bagehot. El texto refleja, además de talento, un profundo conocimiento operativo del sistema financiero, no sólo inglés sino también europeo, y probablemente haya sido inspirado en los pánicos bancarios que Gran Bretaña sufrió en 1857 y 1866. Ustedes, argentinos, no necesitan estudiar ejemplos extranjeros, a la luz de lo ocurrido a fines de 2001-comienzos de 2002, cuando se decretó lo que comúnmente se denominan el corralito y el corralón de los depósitos.

– ¿Cuál es el mensaje básico de Lombard Street?

– Que en condiciones de pánico bancario, cuando por alguna razón los depositantes dudan de poder retirar los depósitos y se abalanzan sobre los bancos, lo único que calma los nervios es que se junten con sus fondos.

– Una obviedad.

– La clave está en cómo se implementa esta obviedad. Para hacer frente a un masivo retiro de depósitos, los bancos no les pueden exigir a sus deudores que cancelen sus deudas de inmediato; y tampoco tiene suficientes reservas. Recuérdese que los sistemas funcionan mientras no se los pone a prueba: ejemplos, la cantidad de baños en un avión.

– ¿Y entonces?

– La genialidad de Bagehot fue recomendarle al Banco de Inglaterra que les prestara a los bancos “casi sin preguntar nada”, a tasas de interés altas, en el entendimiento de que, cuando se calmaran las aguas, los depósitos retornarían y el Banco de Inglaterra podría recuperar sus préstamos.

– Lo interesante es que, en aquella época, el Banco de Inglaterra era una institución privada.

– Así es, creada en la segunda mitad del siglo XVII y estatizado recién en 1946. Bagehot le recomendó que actuara como prestamista de última instancia a una institución privada, cuya existencia podría estar en peligro si no se seguían sus recomendaciones. A propósito: en 1890 el Banco de Inglaterra -insisto, todavía privado- reunió a las principales casas bancarias para impedir que la crisis de Baring Brothers arrastrara a la quiebra a todo el sistema financiero. La banca Rothchild, competidora de Baring, aportó, porque los grandes saben que en épocas de crisis tienen que perder, para salvar el sistema y recuperar las pérdidas cuando retorne la calma.

– Todo esto volvió a ubicarse sobre el tapete a raíz del reciente episodio ocurrido en Paraguay.

– Donde el banco Ueno, muy importante en su participación en el total de depósitos, enfrentó una típica corrida. No me meto con la raíz política del caso, que le costó la presidencia de la Nación a Santiago Peña, y tampoco incursiono en las probables consecuencias en el plano judicial. Pero es importante destacar la velocidad con la cual actuó el Banco Central de Paraguay.

– ¿Qué hizo?

– Según los diarios argentinos, devolvió los depósitos de inmediato, comenzando por los montos menores, para -primero y principal- evitar el contagio al resto de las instituciones financieras. Lo mismo que los bomberos, quienes actúan sobre el inmueble que se está quemando, al tiempo que buscan evitar que el fuego se propague a los inmuebles vecinos.

– ¿Cómo lo hizo?

– Ignoro, que opinen los que saben. Si aplicó algún sistema de garantía de depósitos, si actuó motu proprio, etc. Siempre, pero particularmente en condiciones de pánico, lo importante es actuar. Mientras los comentarios se refieren a “cómo puede ser que haya ocurrido”, o “justo que estaba por retirar mis depósitos para una operación quirúrgica de urgencia”, alguien tuvo la suficiente presencia de ánimo para actuar.

– Tengo entendido que devolvieron los depósitos en guaraníes. ¿Por qué?

– Otra vez, disculpe mi ignorancia. De repente la legislación en materia de garantía de depósitos sólo permite la devolución en moneda local, de repente no había suficientes dólares. Supongo que dará lugar a enorme actividad judicial.

– Me hizo acordar el antecedente argentino de 1980.

– Cuando, si recuerdo bien, a propósito de la liquidación del Banco de Intercambio Regional, el Banco Central honró los depósitos en pesos, pero no en dólares. Frente a la protesta de quienes tenían depósitos en dólares, las autoridades de entones mostraron la legislación, que efectivamente limitaba la garantía de los depósitos a los denominados en moneda local. La pregunta de entonces en la Argentina y de ahora en Paraguay es la misma: ¿cómo informan las entidades financieras a sus potenciales depositantes? Entiendo la dificultad, porque, ¿se imagina, cuando una persona ingresa a una institución financiera para realizar un depósito, que en ese momento el empleado le diga que en caso de corrida no habrá de recuperar sus depósitos si los hace en moneda extranjera?

– Don Friedrich, muchas gracias.