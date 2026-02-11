Crece el crédito no bancario: ya explica uno de cada cuatro pesos en préstamos al consumo

Uno de cada cuatro pesos en préstamos al consumo en el país ya surgen de entidades no bancarias . Mientras crece la disputa entre los bancos y el segmento fintech por el cobro de sueldos a través de billeteras virtuales, cambio eliminado del proyecto de reforma laboral, el negocio de los créditos se expande y describe una silenciosa y sostenida transformación del escenario financiero en el país.

Solo en diciembre, el stock de préstamos no bancarios (billeteras virtuales, plataformas financieras físicas o digitales, casas de crédito, entre otras) creció 1,2% en términos reales, de acuerdo con datos oficiales del Banco Central (BCRA) compilados por la consultora EcoGo. Así, completó tres meses consecutivos con un ritmo de incremento que supera al crédito de los bancos tradicionales.

En total, este segmento sumaba $13,15 billones a fin del año pasado y representa el 24,4% del total de créditos al consumo existente hoy en el país. Si se contempla el total de stock de préstamos en el país (personales, hipotecarios, prendarios y demás), el segmento de los no bancarios tiene una participación del 13%.

Solo en diciembre, el stock de préstamos no bancarios (billeteras virtuales, plataformas financieras físicas o digitales, casas de crédito, entre otras) creció 1,2% en términos reales PeopleImages.com - Yuri A - Shutterstock

Según Luciano Patrucco, economista de EcoGo, detrás de esta dinámica se combinan nuevos hábitos vinculados con el uso de dispositivos digitales con las dificultades cotidianas de las familias en el país, en un contexto de estancamiento del nivel de actividad, caída de puestos de trabajo formales y crecimiento de la informalidad.

“Cuando vemos la dinámica del crédito no bancario, un tema clave es el agotamiento salarial. Lo que uno gana no alcanza, al mismo tiempo que no se está generando empleo y el dinero en el hogar no alcanza”, dijo el especialista a LA NACION.

“Además, hay un golpe tecnológico. Hace 10 años no era tan fácil conseguir un crédito como lo es hoy. No es el único factor, pero creo que esa facilidad también ayuda”, agregó el especialista sobre el crecimiento en el uso de apps en dispositivos móviles que, entre otras herramientas financieras, habilitaron préstamos a los usuarios.

En efecto, las cifras del BCRA reflejan que más de más de la mitad del stock de créditos no bancarios en el país (52,7%) corresponde a dos de estas firmas: Tarjeta Naranja/Naranja X (38,9% del share) y Mercado Pago (13,8%).

Muchos argentinos usan préstamos de entidades no bancarias para consumo o para cancelar deudas anteriores. Shutterstock - Shutterstock

Luego, con participaciones menores, aparecen firmas especializadas en el sector financiero, como American Express (2,9%), Crédito Argentino (2,8%), Banco del Sol (2,5%), que comparten el listado con empresas especializadas en la venta de dispositivos para el hogar, como Electrónica Megatone (1,9%), Naldo Lombardi (1,7%), Frávega (0,8%) o Cetrogar (0,7%).

Como explica Patrucco, esto se vincula con que la mayoría de estos préstamos se destinan a consumo financiado en cuotas (compra de electrodomésticos chicos o medianos) o a cancelar deudas anteriores. “Están enfocados en pequeños consumos y, sobre todo, en supermercados. Si un hogar se quedó corto de ingresos este mes, toma estos créditos y el mes siguiente intenta cancelarlo”, planteó el especialista, al advertir también que el costo del endeudamiento en este segmento es significativamente más alto que en los bancos tradicionales.

Muchos créditos no bancarios se destinan al consumo, como compras de electrodomésticos PATRICIO PIDAL/AFV

El crecimiento del sector también se refleja en que, en términos reales, el stock es un 142% mayor que el de marzo de 2024, e incluso supera en un 21,5% al nivel de febrero de 2018, el pico histórico anterior. También la expansión se refleja en el monto total de estos créditos sobre los salarios: si bien no hay datos individuales o por deudor, si se considera la masa salarial mensual total del país, el crédito no bancario representa el 34% del total, con un aumento de 12 puntos porcentuales frente a diciembre de 2024.

Esta expansión replica también el alza en la mora y el incumplimiento entre los deudores que se observa en los créditos bancarios, aunque con mayores niveles de irregularidad, asociado a las mayores tasas de interés y los mayores riesgos propios de los usuarios que toman estos préstamos. En el segmento de las entidades no financieras, la irregularidad sigue el alza y llegó en diciembre al 22,8%, según datos del BCRA, valores muy por encima de la mora promedio en los bancos tradicionales, que, aun tras la suba de 2025, llegó a fin de año al 5,3% (9,3% entre familias).