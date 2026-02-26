Cristiano Rattazzi opinó sobre los productos chinos y la competencia en el mercado argentino: “El mundo cambia”

El empresario ítalo-argentino Cristiano Rattazzi se refirió al debate sobre el ingreso masivo de productos manufacturados desde Chinca y el cierre de la empresa de neumáticos Fate, y aseguró que el “mundo cambia” y que la Argentina, desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, emprendió un camino diferente al anterior en el que se requerirán reformas como la laboral o la impositiva para que el sector privado pueda competir con las importaciones.

Entrevistado por José Del Rio en el programa Mesa Chica (LN+), el expresidente de Fiat sostuvo que la caída del empleo en la industria pesada es algo que sucede desde hace 20 años y que se trata de un problema histórico que afecta a todo el mundo y no solo a la Argentina. Para Rattazzi la automatización de los procesos provocan la pérdida del trabajo humano, por lo habría que adentrarse en la creación de empleo en base a las nuevas tecnologías.

“La nueva industria está creando nuevos puestos de trabajo, pero no sabés cuántos se crean. Las cosas viejas están automatizadas; lo nuevo tiene creación nueva, inteligencia artificial. En un país que es siete veces más grande que Italia y tiene menos población, ¿puede haber en serio un problema de desempleo?“, diagnosticó Rattazzi.

En ese sentido, apuntó contra el modelo económico implementado por los gobierno anteriores. “Hay una cantidad de trabajo para hacer en todo el país enorme, pero es un momento en el cual hay transición de un modelo a otro, lo sabíamos”, dijo y agregó: “Es obvio que íbamos a tener problemas, pero rápidamente estamos cambiando a un país moderno”.

Para el empresario ítalo-argentino, el kirchnerismo ralentizó la capacidad y el desarrollo industrial del país que se superpuso a una serie de derroteros y saqueos en las arcas del sector público. “No tengo mucha confianza en la honestidad del sector público, en ningún lugar del mundo. Siempre he visto que no se hace un buen control. Pero la cantidad que robaron en los últimos 20 años fue algo tremendo, que no se había visto nunca. Alí Babá y los 40 ladrones. Se robaba en todos lados, hasta el agua de los floreros”, consideró.

“En este desorden todos trataban de sacar ventaja. Y nadie hizo nada. Estamos frente a una economía que tiene que rehacerse”, dijo y ejemplificó sobre los sobreprecios en los neumáticos que el CEO de Neumen reconoció que existían: “Todos iban a Chile a cambiar los neumáticos y costaban un cuarto de lo que valían acá”.

Para profundizar en este ejemplo, agregó: “En Europa estamos siendo invadidos por los chinos. Hoy hacen autos de alta calidad y bajo precio, porque tienen un sistema de producción superior”.

Tras ello, Rattazzi ponderó el empuje que puede tener para un país la actividad económica privada ya que “crea valor”. “Lo que tenemos que hacer en la Argentina es crear más valor para que la riqueza de la Argentina sea más grande y se pueda repartir mucho más. Lo que hemos hecho hasta ahora es destruir valor por 80 años. Hoy estamos creando valor real”, diferenció.

A pesar de los cambios que empuja el gobierno de La Libertad Avanza, sostuvo que “el miedo de invertir en la Argentina lo tenés siempre de fondo”. “El mercado financiero en la Argentina, en relación al de Uruguay o al europeo… En Italia te endeudás al 4%, en Uruguay al 6% y acá una empresa chiquita, mínimo, al 9% en dólares”.

Por último, criticó que todavía exista la dicotomía entre el peso y el dólar, como dos monedas que se superponen en una misma economía. “La moneda fuerte es el dólar. La gente que trabaja en blanco, en dólares, gana el doble de lo que ganaba dos años atrás. ¿Cuál es la real moneda? El dólar. Entonces eso de correr atrás de una inflación en pesos… tenemos que terminarla, porque la verdadera moneda es el dólar y el peso es solo una moneda transaccional y para ciertas estadísticas. Esto tiene que cambiar, pero todos se resisten a cambiar".