Cristina Kirchner rechazó la liquidación de su pensión: reclama retroactivos y que no le apliquen descuentos dispuestos por la Anses

Después de que la Anses volviera a pagarle a Cristina Kirchner una pensión de privilegio, la expresidenta le pidió a la Justicia, a través de un apoderado, que le ordene al organismo reliquidar el beneficio y pagar montos retroactivos, y también que declare la nulidad de una resolución por la cual se le descontó un 20% a la prestación para recuperar sumas “indebidamente” obtenidas por la expresidenta, que está condenada por dañar al Estado con hechos de corrupción.

Tal como informó LA NACION el 22 de agosto, la Anses concretó el pago de una asignación por un valor, antes de descuentos, de $16.090.877,01. Lo hizo para cumplir con una medida cautelar dictada en febrero de este año por la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Con los votos de los jueces Juan Fantini y Sebastián Russo, aquel fallo dio respuesta favorable a la pretensión de CFK de obtener la restitución provisoria de una de las dos asignaciones que había cobrado hasta noviembre de 2024, cuando fueron dadas de baja tras confirmarse la condena en la causa Vialidad.

En la nueva presentación ante la Justicia, el abogado Facundo Fernández Pastor planteó, como apoderado de CFK, que al restituirse el beneficio, se debería haber pagado no solo la pensión correspondiente a agosto, sino también las de meses previos, partiendo del 24 de abril de este año, porque en esa fecha quedó firme la cautelar de los jueces Fantini y Russo, al desestimarse un recurso extraordinario contra la medida.

Además, se reclama que la liquidación del ingreso se haga “conforme lo dispuesto por la Acordada N° 20″ de la Corte Suprema de Justicia, en referencia a un escrito que declaró inaplicable el artículo de una ley que derogaba exenciones del impuesto a las ganancias. La Anses había expresado, al comunicar a la Justicia que cumpliría con la cautelar, que se harían los descuentos correspondientes por obra social y Ganancias, y eso generó esa solicitud de CFK tendiente a evitar la imposición.

En la práctica, las prestaciones de expresidentes y exvicepresidentes tienen descuento por Ganancias. En el caso de la pensión restituida a Cristina Kirchner, lo más probable es que no haya habido retención en la primera liquidación, dada la modalidad de cálculo que tiene la carga fiscal, pero la cuenta sí determinará descuentos en los siguientes meses.

La Anses cumplió con una medida cautelar y volvió a pagarle a Cristina Kirchner una pensión de privilegio, pese a que cumple condena por corrupción Gonzalo Colini

Al responder en agosto a la consulta hecha por LA NACION, la Anses no consignó el monto neto de la pensión. Pero es posible estimar que el aporte a la obra social fue de $952.860 y que, además, se restó un monto de $3.218.175 (un 20%) por la ya mencionada restitución “de sumas percibidas indebidamente”. Así, en términos netos, el monto se habría acercado a los $12 millones.

El segundo descuento, que según el abogado de CFK es de “una suma de dinero escandalosa”, surge de lo establecido por la resolución 343, firmada por el exdirector ejecutivo del organismo, Fernando Bearzi. Según la Anses, en función de esa norma, “se procedió a efectuar un recupero del 20% del haber mensual por sumas percibidas indebidamente” en el tiempo en que se pagaron los beneficios.

En el reclamo planteado ahora a la justicia previsional contra esa retención, se menciona que está referida a los adicionales por zona austral que durante años percibió Cristina Kirchner (pese a vivir en Buenos Aires) junto a sus dos prestaciones de privilegio (una por ser expresidenta y otra por ser la viuda de un expresidente). La resolución 343 de la Anses -que no es pública, pero es accesible en el expediente judicial- no especifica los períodos ni los conceptos por los que busca la recuperación de un importe que, sumando intereses, es algo superior a $660 millones, según se consigna.

Plus por zona austral

En ese punto, el del plus por zona austral, el apoderado de CFK señala que “mi mandante tuvo su domicilio real en Río Gallegos hasta que el Tribunal Oral Federal la confinó a vivir en el departamento de San José”, en referencia a la vivienda donde cumple prisión domiciliaria, tras ser condenada por la Cámara de Casación Penal Federal como “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. La condena luego resultó confirmada por la Corte Suprema.

En noviembre de 2024, antes de que se dieran de baja las prestaciones de privilegio, Cristina Kirchner cobró, en mano, una cifra que hoy equivale a $35,7 millones EMILIANO LASALVIA - AFP

Es decir, el nuevo escrito busca justificar que se haya cobrado ese plus por zona austral, al expresar que CFK “en sus distintos roles de diputada nacional, presidenta de la Nación, senadora, vicepresidenta” debió trasladarse a la capital federal, “pero nunca dejó de viajar a su casa en Río Gallegos, “ni de tener en esa residencia su domicilio fiscal, ni de abonar los servicios”, hasta su condena por corrupción.

En noviembre de 2024, último mes de pago antes de la resolución que las dio de baja, las asignaciones que cobró Cristina Kirchner sumaron $35.255.297,73 en bruto, y la cifra neta de descuentos fue de $21.828.203,92, hoy equivalente -si se la ajusta por inflación- a más de $35,77 millones. Eso incluía $6 millones por zona austral (a valor actual, $9,8 millones), un pago por el cual se abrió una causa penal.

Más allá de la defensa del cobro del plus, el reclamo de que no se aplique el descuento del 20% tiene dos argumentos: que la resolución que dispone la detracción no le fue formalmente notificada a CFK ni a su abogado (en el expediente hay copias de las cartas documento de la Anses, pero se afirma que no se consigna la recepción por parte de sus destinatarios), y que el porcentaje resulta confiscatorio.

El juicio

Tras la resolución que dio de baja las prestaciones, en noviembre de 2024, CFK inició un juicio para recuperarlas, del cual no hay sentencia de fondo. La restitución actual corresponde a una medida cautelar, ya que la expresidenta pidió que se le pague la pensión provisoriamente, mientras se tramita la causa. Contra la cautelar hay dos recursos de queja ante la Corte Suprema de Justicia, presentados por la Anses y por el fiscal Juan Carlos Paulucci.

La Corte Suprema de Justicia tiene pendiente de resolución dos recursos de queja contra la medida cautelar que ordenó la restitución de una pensión a Cristina Kirchner LUIS ROBAYO - AFP

La cautelar había sido rechazada en primera instancia por la jueza Karina Alonso Candis. Pero la cámara revisora accedió a la solicitud, alegando cuestiones alimentarias y sin analizar que la exfuncionaria cumple una condena de seis años de prisión, algo que -según un dictamen del procurador general de la Nación, Eduardo Casal- supone la suspensión del cobro de ingresos previsionales, según el Código Penal.

El cumplimiento de la cautelar se demoró porque la Anses pidió que se ordenara la presentación de una caución real por parte de CFK, para garantizar que los montos sean devueltos si la Justicia resuelve que no corresponde pagar las asignaciones. Luego de que la expresidenta prestara una “caución juratoria”, la Justicia intimó en julio al organismo para que pagara.

Los dos ingresos (la asignación directa por expresidenta y la pensión derivada del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner) surgen de la ley 24.018. Son considerados de privilegio porque, para su obtención, no se pide cumplir con requisitos ni de edad ni de tiempo de aportes.

Doble beneficio

CFK había comenzado por primera vez a percibir dos beneficios simultáneamente apenas finalizó su mandato presidencial. Durante el gobierno de Mauricio Macri se le dejó de abonar una de las prestaciones, y la decisión se justificó en las incompatibilidades que fija el artículo 5 de la ley 24.018. En marzo de 2021 y con un juicio en trámite, la entonces directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, repuso la asignación suspendida.

El tema del cobro del doble beneficio tiene su causa judicial, que sigue abierta, con un recurso de queja ante la Corte pendiente de resolución, presentado años atrás por la entonces diputada nacional Graciela Ocaña, para procurar que la cuestión no se archivara con CFK cobrando, en ese entonces, ambas prestaciones.