Críticas a Macri y a Milei por Aerolíneas en medio de un anuncio por la temporada de invierno

Con motivo de una presentación de rutas y una planificación para fomentar el turismo receptivo en el invierno, Matías Lammens, ministro de Deportes y Turismo, Wado de Pedro, ministro de Interior, Luis Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas y Daniel Scioli, embajador en Brasil, encabezaron un acto en el Centro Cultural Kirchner. El mensaje protagonista no fue, sin embargo, el anuncio de medidas, sino más bien tres fuertes respuestas de los funcionarios a Mauricio Macri por su apoyo a la privatización de la empresa estatal.

“Escuchamos a un expresidente con compañías que vivieron de la teta del Estado decir que hay que cerrar Aerolíneas Argentinas”, dijo De Pedro. “Que poca sensibilidad, habiendo tenido el cargo de presidente de la Nación”, retrucó.

Un mensaje similar estuvo en el centro del discurso de Ceriani. Tras referirse a Cristina Kirchner como la artífice de la recuperación de la empresa en 2008, dijo que el que plantea privatizar “es porque no tiene memoria”.

Luis Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas, Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes, Wado de Pedro, ministro del Interior y Daniel Scioli, embajador ante Brasil, en el CCK

También se refirió a los “políticos que viven en la Ciudad de Buenos Aires y no tienen noción del país”. El uso del plural aludió, potencialmente, a otros dirigentes que en los últimos meses se pronunciaron a favor de la privatización de la aerolínea de bandera, como Javier Milei.

Además, Ceriani declaró: “Es impensable que Aerolíneas no esté, porque las provincias quedarían aisladas. Hay 59 rutas que se quedarían sin conectividad. ¿Aerolíneas Argentinas haría semejante apuesta al turismo receptivo si estuviera en manos privadas? La respuesta seguramente es que no. ¿Cómo vamos a medir el resultado de los vuelos entre San Pablo y Salta o entre San Pablo - Chapelco? ¿Los vamos a medir por el resultado económico que estos vuelos le dejen a la compañía o vamos a tener en cuenta el movimiento turístico y la actividad económica que generan para el país?”.

Matías Lammens, por su parte, dijo: “A mí me gusta pensarlo desde una lógica que los ponga en conflicto con su propio discurso y con su electorado. Aerolíneas Argentinas es necesaria para el desarrollo. La Argentina necesita estar conectada”.

Matías Lammens en el CCK

El discurso de Wado de Pedro comenzó con un prolongado elogio a la gestión de Daniel Scioli como embajador, que incluyó un golpe a Santiago Cafiero, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, del riñon del Presidente. “Que lindo sería que se mida la capacidad en la Cancillería y se premie a los embajadores por la cantidad de producción que acentúan en los territorios donde cumplen funciones”, dijo, y se refirió a un evento en el que Scioli se encontró en un supermercado brasileño con aceitunas riojanas.

Los dólares de Brasil

La presencia de Scioli tuvo que ver con las rutas que Aerolíneas Argentinas anunció para el invierno. Con intención de fomentar el turismo brasileño a, particularmente, destinos del sur, la empresa sumará vuelos desde San Pablo a Bariloche (un vuelo diario), Chapelco (dos veces por semana), Ushuaia (dos veces por semana), Córdoba- El Calafate (dos veces por semana), Salta-Tucumán (dos veces por semana) y Mendoza, entre otros.

En diálogo con LA NACION, Lammens aclaró que las medidas no apuntan al turismo nacional y que no habrá un Previaje para las vacaciones de invierno. En agosto, se reactivaría para fomentar destinos en temporada baja, aunque todavía no hay detalles de su implementación.

Estuvo presente en el evento Mariano Recalde, expresidente de la empresa y actual senador. En varias oportunidades, los funcionarios de Aerolíneas le agradecieron y destacaron su gestión.