Cuál es el monto de la Tarjeta Alimentar en agosto de 2026

Los titulares de la Prestación Alimentar, también conocida como Tarjeta Alimentar, por el plástico distribuido al inicio del programa asistencial, tiene en agosto una cifra similar a los meses previos, ya que esta ayuda, a diferencia de otras que distribuye la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), no se actualiza mensualmente con el índice de inflación.

Los valores de agosto por Prestación Alimentar

El valor acreditado en agosto por Prestación Alimentar varía según la confromación del grupo familiar.

Dado que en junio pasado hubo un reajuste del 38%, en agosto se mantiene aquel valor, hasta que se concrete una nueva actualización de esta prestación social para los sectores más vulnerables.

De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en agosto de 2026

A continuación figuran los montos que se acreditan en la cuenta de cada titular de la prestación, de acuerdo a la terminación del DNI, en el mes de agosto de 2026:

Destinatarios Montos Personas que perciben la Asignación por Embarazo $72.250 Familias con un hijo $72.250 Familias con dos hijos $113.299 Familias con tres o más hijos $149.425

Esta herramienta de asistencia se abona junto a la prestación principal que cobre cada titular del beneficio, por lo que no hay un calendario específico de la Prestación Alimentar, y la fecha de acreditación coincide con el cronograma de la prestación original que diagrama la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) de manera mensual.

Quiénes pueden recibir la Prestación Alimentar

A continuación figuran los requisitos con los que debe contar cada solicitante:

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.

Embarazadas a partir de los tres meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Personas con hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad.

Madres que perciben una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.

Los requisitos para cobrar la Prestación Alimentar Ignacio Sánchez - LA NACION

Para qué se usa la Prestación Alimentar

La Prestación Alimentar sirve exclusivamente para la compra de alimentos y bebidas. Aquí quedan excluidas las bebidas alcohólicas, ya que la finalidad del beneficio es garantizar el acceso a alimentos para niños y adolescentes. La Tarjeta Alimentar se puede utilizar en comercios y ferias que cuenten con el dispositivo POS, que permite el proceso de transacciones de ventas.

¿Cómo se tramita la Tarjeta Alimentar?

No es necesario realizar ningún trámite específico para acceder a la Tarjeta Alimentar. La asignación se realiza de manera automática por parte de Anses, que cruza información con sus bases de datos para determinar si el usuario cumple con los requisitos.

Desde la modificación en la edad de los hijos de los beneficiarios en octubre del año pasado, la actualización se realiza de manera automática, para simplificar el acceso al beneficio.

La única condición importante es mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto (teléfono móvil y correo electrónico) en el sitio de Anses. Para corroborar los datos ingresados, es posible ingresar en Mi Anses en la sección Información Personal, con el CUIL y Clave de la Seguridad Social.