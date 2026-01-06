Cuáles fueron las aerolíneas más y menos puntuales en la Argentina durante 2025

La puntualidad de las compañías aéreas es un atributo importante para los pasajeros, porque una demora o cancelación puede alterar los planes de viaje, ya sea que se vuele por trabajo o por placer.

Una consultora privada llamada Adventus hizo un relevamiento de la performance de 41 líneas aéreas que operaron vuelos regulares en la Argentina durante 2025 y encontró que la más puntual fue China Eastern —que comenzó a operar en diciembre del año pasado la ruta aerocomercial más larga del mundo entre Shanghái y Buenos Aires—, con un 100%, seguida por Swiss, con un 92,86%, y Gol, con un 91,37%.

En tanto, entre las que operan cabotaje, Aerolíneas Argentinas tuvo una puntualidad del 82,35% y Jetsmart, del 81,23%.

Cabe aclarar que el estudio, que recaba la información publicada por las terminales bajo concesión de Aeropuertos Argentina, London Supply y aquellos que están bajo gestión estatal, considera puntual a los vuelos arribados dentro de los 15 minutos de la hora programada.

Por otro lado, las más impuntuales fueron Boliviana de Aviación, seguida de Flybondi y Air France.

Por caso, la aerolínea de bandera de Bolivia tuvo un índice de puntualidad del 48,69%, es decir, que el 51,31% de sus vuelos registraron demoras o cancelaciones.

En el caso de la low cost argentina, la puntualidad fue del 54,29%, lo que equivale a un 45,71% de vuelos con demoras o cancelaciones. Por último, Air France, con una puntualidad del 63,82%, tuvo un 36,18% de vuelos con demoras o cancelaciones.

Cancelaciones

Pero algo peor que la impuntualidad es la cancelación de vuelos, y solo cuatro de las 41 empresas no dieron de baja ninguno en 2025: Emirates, Aeroméxico, China Eastern y Arajet.

Del otro lado, el podio de cancelaciones de 2025 lo encabezó Flybondi, con un porcentaje de cancelación del 6,39%, seguida de Lade, con un 4,58%, y Paranair, con un 2,04%.

Flybondi fue la empresa con más cancelaciones

Flybondi también detentó, según el informe, “el vuelo infame de 2025” (la mayor demora del año): fue uno fechado el 27 de agosto entre el Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional Libertador General José de San Martín, ubicado en la ciudad de Posadas, Misiones, que llegó 34 horas y 27 minutos después de lo previsto. Y si se toman los 10 vuelos más infames del año, ocho correspondieron a Flybondi, uno a Lade y el restante a Aerolíneas Argentinas.

En cuanto a la puntualidad por aeropuerto, ordenada por número de vuelos, la terminal más puntual fue Aeroparque, con un 81,71%, seguida de Ezeiza, con un 75,13%; Córdoba, con un 78,23%; Mendoza, con un 81,95%; y Bariloche, con un 74,67%.

Otros datos que surgen del informe indican que, de los 52 sábados que tuvo 2025, 41 fueron los días más puntuales de la semana para volar. Por el contrario, los viernes son los de menor puntualidad.

Por otro lado, el horario de 12 a 18 es el que concentra las mayores cancelaciones y retrasos de vuelos.

Cabe recordar que en septiembre de 2024, como parte de la desregulación aérea, el Gobierno eliminó el ranking de puntualidad de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para las aerolíneas, porque según el oficialismo se trataba de un “procedimiento ineficaz que no impactaba en la mejora del servicio y solo aumentaba los trámites burocráticos para las empresas”.

A su vez, argumentaron que ya existían diversas compañías y organismos que realizaban seguimientos de vuelos a nivel global y elaboraban informes de puntualidad, por lo que consideraron innecesario el uso de recursos estatales para cumplir la misma función.