El Banco Nación bajó la tasa para la refinanciación de deudas “para familias que atraviesan dificultades”

El Banco de la Nación Argentina (BNA) anunció una reducción de seis puntos porcentuales en la tasa de interés destinada a la refinanciación de deudas. Se trata de una baja de 6 puntos porcentuales del 35% al 29%, lo que implica “una cuota menor y mayor margen para que los clientes logren su sustentabilidad económica”, según la entidad.

En un comunicado del BNA, se remarcó que la medida “representa una respuesta concreta para familias que atraviesan dificultades” y cobró vigencia a partir de este lunes 7 de septiembre.

Para dimensionar el alivio en los pagos regulares, la entidad bancaria difundió una simulación sobre un pasivo promedio: en un plan de financiamiento de $10 millones a un plazo de 60 meses, la cuota estimada pasó de $354.900 a $317.400.

“Es decir, unos $37.500 menos por mes (una disminución del 10,6%) y una rebaja de $2,25 millones nominales en todo el plazo”, precisaron en el texto.

Las estimaciones del BNA sostienen que, en lo que va del 2026, llevan refinanciadas 109.507 operaciones, correspondientes a 95.626 usuarios, por un monto total de $503,3 mil millones.

De esta manera, el Banco Nación ofrece “cuatro soluciones concretas”:

Deudas dentro del BNA: la medida permite consolidarlas en tasa fija en pesos o UVA. En UVA contempla una tasa nominal anual del 10% para quienes cobran sus haberes en el Banco, y del 15% para el resto, más ajuste por inflación.

la medida permite consolidarlas en tasa fija en pesos o UVA. En UVA contempla una tasa nominal anual del 10% para quienes cobran sus haberes en el Banco, y del 15% para el resto, más ajuste por inflación. Deudas del BNA y de otros Bancos: la línea las reúne en una financiación UVA. Para los que perciben su sueldo en la entidad, la tasa nominal anual es del 12%, más el ajuste por inflación.

la línea las reúne en una financiación UVA. Para los que perciben su sueldo en la entidad, la tasa nominal anual es del 12%, más el ajuste por inflación. Tarjeta con atraso reciente: entre 1 y 85 días, se puede refinanciar en pesos hasta $30 millones, de 24 a 60 meses. Desde hoy, la tasa nominal anual baja del 35% al 29%.

entre 1 y 85 días, se puede refinanciar en pesos hasta $30 millones, de 24 a 60 meses. Desde hoy, la tasa nominal anual baja del 35% al 29%. Mora ya instalada: el BNA permite cancelar o reprogramar deudas personales y comerciales con plazos de hasta 120 meses, y ofrece tasas preferenciales y premios por cumplimiento.

Una seguidilla de medidas

El recorte en el costo de refinanciación forma parte de una iniciativa más amplia de la entidad, orientada tanto a revitalizar el financiamiento como a contener el deterioro crediticio ante los recientes repuntes de la mora.

En los últimos días, el banco dispuso una baja de entre 6 y 10 puntos porcentuales en las tasas de sus préstamos personales para trabajadores y jubilados que perciben sus haberes en la institución, al tiempo que flexibilizó el ingreso mínimo exigido para calificar.

En paralelo, puso en marcha una nueva alternativa atada a la inflación (UVA) dentro de su programa “+Autos con BNA”, destinada a la compra de vehículos 0km y usados de hasta 10 años de antigüedad. Así, se permite financiar hasta el 100% de la unidad por montos de hasta $100 millones y sin necesidad de prenda, con una tasa de UVA+19% para clientes con cuenta sueldo y cuotas iniciales que parten desde los $292.000 por cada $10 millones solicitados.