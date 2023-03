Cuándo cobro Anses: el calendario de pagos de 8 de marzo

escuchar

Este miércoles 8 de marzo, la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) sigue con el calendario de pagos del tercer mes de 2023. Hoy el organismo previsional empieza con el pago de algunas prestaciones sociales, como es el caso de las jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. Por el momento, ya realizó la distribución de las Pensiones No Contributivas, cuya entrega terminó este martes.

Este mes, se les aplica el primer aumento del año en las jubilaciones y pensiones, lo que implica un reajuste del 17,04 por ciento. Así, el haber mínimo pasa de $50.124,26 a $58.665 y el máximo, de $337.288,80 a $394.763 (valores en bruto). Este incremento también alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH), a la Asignación por Embarazo (AUE), a la Asignación Familiar por Hijo y a las llamadas Asignaciones de Pago Único (en la que se incluye matrimonio, nacimiento, adopción y cónyuge).

Además, el Gobierno renueva el bono extraordinario a los jubilados, que se entregará entre los meses de marzo, abril y mayo. Según señalaron el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular del organismo previsional, Fernanda Raverta, quienes cobran el haber mínimo recibirán $15.000; mientras que, en el caso de los jubilados y pensionados que perciban entre el haber mínimo y el equivalente a dos veces esa cifra, la ayuda económica es de $5000.

Quiénes cobran este miércoles 8 de marzo

Hoy la Anses empieza con la entrega de jubilaciones correspondientes al mes de marzo Shutterstock - Shutterstock

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo : DNI terminados en 0

: DNI terminados en 0 Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo : DNI terminados en 0

: DNI terminados en 0 Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documentos, del 8 de marzo al 11 de abril

Si aún no es su turno o aún no se le abona la prestación, puede consultar el calendario del mes de la Anses.

Quiénes son los nuevos beneficiarios de la AUH

Desde el enero pasado, el Gobierno estableció que el beneficio de la AUH se extiende a los niños y adolescentes sin cuidados parentales que viven en dispositivos de cuidado residencial o familiar.

La iniciativa busca incorporar a la seguridad social a más de 9000 personas de hasta 17 años que viven en residencias y hogares y que estaban fuera del sistema de beneficios estatales.

La asignación será otorgada por la Anses, mediante la apertura de una cuenta bancaria para el depósito del dinero. El artículo cinco del decreto que oficializó la medida, aclara: “En supuestos de niños y niñas de hasta los 12 años de edad inclusive, la cuenta bancaria estará a nombre de un referente designado o una referente designada por el órgano administrativo competente local, que será la única persona habilitada para administrar y disponer de los fondos”.

La Anses incluyó 900 mil niños y niñas a las asignaciones familiares

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes. Para ello, deberán seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la Anses

Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL

Hacer clic en el botón “Consulta”

Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)

LA NACION