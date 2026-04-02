Asignación Universal por Hijo: cuándo se cobra la AUH de abril 2026

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) difunde el cronograma de pagos de la AUH (Asignación Universal por Hijo) de abril 2026, y sus beneficiarios ya pueden consultar la fecha exacta de acreditación, según su terminación de DNI.

El calendario de pagos de AUH de abril 2026 Gentileza Banco de Alimentos

Al igual que en otras asignaciones sociales que distribuye el organismo previsional, en la AUH impacta un reajuste del 2,90%, en concordancia con la inflación registrada en febrero, que fue del 2,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Cuándo se cobra la AUH de abril 2026

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

De cuánto es la AUH en abril 2026

Los titulares percibirán los siguientes importes por hijo o hija:

Tipo de Asignación Monto Asignación Universal por Hijo $109.332,48 Asignación Universal por Hijo con Discapacidad $356.001,90 Asignación por Embarazo $109.332,48

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

Los montos de abril de la AUH y AUE

Como los reajustes toman como referencia el último registro difundido del IPC, que se publica 15 días después del mes analizado, el porcentaje de incremento en las prestaciones impacta en la liquidación de haberes del mes siguiente. Esto quiere decir que hay dos meses de rezago entre la fecha de cobro y el porcentaje de referencia del Indec.

Cómo presentar la Libreta AUH

Cada año, los beneficiarios de esta prestación social deben hacer la presentación de la Libreta AUH, un trámite esencial para el cobro del porcentaje retenido de la prestación.

Cómo hacer la presentación digital de la Libreta AUH

Los titulares pueden realizar este procedimiento de manera digital, siguiendo estos pasos detallados: