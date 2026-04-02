Asignación Universal por Hijo: cuándo se cobra la AUH de abril 2026
La asistencia estatal se distribuye con un 2,90% de aumento; cuándo comienzan las acreditaciones del mes
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La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) difunde el cronograma de pagos de la AUH (Asignación Universal por Hijo) de abril 2026, y sus beneficiarios ya pueden consultar la fecha exacta de acreditación, según su terminación de DNI.
Al igual que en otras asignaciones sociales que distribuye el organismo previsional, en la AUH impacta un reajuste del 2,90%, en concordancia con la inflación registrada en febrero, que fue del 2,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Cuándo se cobra la AUH de abril 2026
- DNI terminados en 0: 10 de abril
- DNI terminados en 1: 13 de abril
- DNI terminados en 2: 14 de abril
- DNI terminados en 3: 15 de abril
- DNI terminados en 4: 16 de abril
- DNI terminados en 5: 17 de abril
- DNI terminados en 6: 20 de abril
- DNI terminados en 7: 21 de abril
- DNI terminados en 8: 22 de abril
- DNI terminados en 9: 23 de abril
De cuánto es la AUH en abril 2026
Los titulares percibirán los siguientes importes por hijo o hija:
|Tipo de Asignación
|Monto
Asignación Universal por Hijo
$109.332,48
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad
$356.001,90
Asignación por Embarazo
$109.332,48
El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.
Como los reajustes toman como referencia el último registro difundido del IPC, que se publica 15 días después del mes analizado, el porcentaje de incremento en las prestaciones impacta en la liquidación de haberes del mes siguiente. Esto quiere decir que hay dos meses de rezago entre la fecha de cobro y el porcentaje de referencia del Indec.
Cómo presentar la Libreta AUH
Cada año, los beneficiarios de esta prestación social deben hacer la presentación de la Libreta AUH, un trámite esencial para el cobro del porcentaje retenido de la prestación.
Los titulares pueden realizar este procedimiento de manera digital, siguiendo estos pasos detallados:
- Ingresar a Mi Anses utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Dentro de la sección “Hijos”, seleccionar la opción “Libreta AUH”. Allí, se debe consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por las que se recibe la asignación y verificar que todos los datos sean correctos.
- En caso de que falte completar alguna sección, ya sea de educación, salud o vacunación, se debe seleccionar la opción “Generar Libreta” para descargar el formulario o enviarlo por correo electrónico.
- Una vez descargado, imprimir el formulario. Es importante que la impresión se realice en una sola hoja y con buena calidad. Luego, llevarlo al centro de salud o a la escuela (según corresponda) para que sea debidamente completado y firmado por las autoridades pertinentes.
- Sacar una fotografía clara del formulario ya completo. La imagen debe tomarse sobre una superficie plana y bien iluminada, asegurándose de que las cuatro esquinas marcadas en negro sean visibles. La foto debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG.
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