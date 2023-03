Cuándo cobro Anses: el calendario de pagos de 9 de marzo

escuchar

Este jueves 9 de marzo, la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) sigue con el calendario de pagos del tercer mes de 2023. Hoy el organismo previsional lleva adelante el pago de algunas prestaciones sociales, como es el caso de las jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. Por el momento, ya realizó la distribución de las Pensiones No Contributivas, cuya entrega terminó este martes.

Este mes, se les aplica el primer aumento del año en las jubilaciones y pensiones, lo que implica un reajuste del 17,04 por ciento. Así, el haber mínimo pasa de $50.124,26 a $58.665 y el máximo, de $337.288,80 a $394.763 (valores en bruto). Este incremento también alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH), a la Asignación por Embarazo (AUE), a la Asignación Familiar por Hijo y a las llamadas Asignaciones de Pago Único (en la que se incluye matrimonio, nacimiento, adopción y cónyuge).

Además, el Gobierno renueva el bono extraordinario a los jubilados, que se entregará entre los meses de marzo, abril y mayo. Según señalaron el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular del organismo previsional, Fernanda Raverta, quienes cobran el haber mínimo recibirán $15.000; mientras que, en el caso de los jubilados y pensionados que perciban entre el haber mínimo y el equivalente a dos veces esa cifra, la ayuda económica es de $5000.

Quiénes cobran este jueves 9 de marzo

La Anses ya realizó el pago de las Pensiones No Contributivas del mes Télam Agencia de noticias

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo : DNI terminados en 1

: DNI terminados en 1 Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo : DNI terminados en 1

: DNI terminados en 1 Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documentos, del 8 de marzo al 11 de abril

Si aún no es su turno o aún no se le abona la prestación, puede consultar el calendario del mes de la Anses.

Cómo quedan los bonos a jubilados, según el haber previsional

El nuevo bono para jubilados y pensionados se dará entre los meses de marzo, abril y mayo y será de entre $5000 y $15.000, según cuál sea el monto de los haberes previsionales mensuales de cada beneficiario.

El monto extra será de $15.000 para quienes cobran el haber mínimo y de $5000 en el caso de los jubilados y pensionados que perciban entre el haber mínimo y el equivalente a dos veces esa cifra.

Los montos de jubilaciones vigentes hasta el nuevo aumento se agrupan de la siguiente manera:

Jubilados con la mínima : entre marzo y mayo tendrán un importe mensual de $73.665 en términos brutos (considerando el bono). En tanto, en mano, tras el descuento del aporte al PAMI (que se calcula sin tomar en cuenta el refuerzo), les quedará un ingreso de $71.905

: entre marzo y mayo tendrán un importe mensual de $73.665 en términos brutos (considerando el bono). En tanto, en mano, tras el descuento del aporte al PAMI (que se calcula sin tomar en cuenta el refuerzo), les quedará un ingreso de $71.905 Jubilados que cobren un importe igual a dos veces el haber mínimo: con los bonos, percibirán $122.330 en bruto y $117.050 en mano.

Las jubilaciones aumentarán 17,04%% en marzo y habrá bonos de hasta $15.000 - Sergio Massa

Los nuevos montos de asignaciones familiares entre marzo y mayo, según el salario

Además del cambio en el tope, en marzo se actualizarán los importes a percibir. El aumento será de entre 13,2 y 17,04 por ciento y regirá hasta mayo, cuando haya otro reajuste en las asignaciones. De esta forma, así quedarán los montos de la Asignación por Familiar por Hijo, que varía según el salario familiar:

Si el ingreso total del hogar es de hasta $177.554, la ayuda será de $11.465.

Si el ingreso es de entre $177.554,01 y $260.403, el cobro mensual será de $7732.

Para los hogares donde se percibe un ingreso de entre $260.403,01 y $300.645, el cobro de esta prestación es de $4675.

Los hogares con ingresos de entre $300.645,01 y $808.124 cobrarán $2410.

LA NACION