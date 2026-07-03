Cuándo se cobra la AUH de julio 2026

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ya tienen disponible el calendario de pagos del mes de julio, que fue difundido por la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) y que está pautado según la terminación del DNI de los beneficiarios.

El esquema de pagos de la AUH de julio Pixabay

El organismo previsional inicia la distribución de sus asignaciones y prestaciones sociales en la segunda semana del mes y excluye de los pagos a los días feriados. Habitualmente, la Asignación Universal por Hijo se incluye entre la segunda y la tercera semana, depende del mes que se esté cursando. En julio, los pagos de AUH están contemplados entre el 8 y el 22 del mes.

En el séptimo mes del año, las prestaciones sociales tienen un reajuste del 2,15%, en concordancia con la inflación registrada en mayo, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Cuándo se cobra la AUH en julio de 2026

El organismo previsional dio a conocer el cronograma de pagos para la Asignación Universal por Hijo en julio, organizado según la terminación del número de DNI del beneficiario. Las fechas de cobro son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 20 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio

De cuánto es la AUH en julio 2026

Los titulares percibirán los siguientes importes en julio, con la actualización del 2,15%:

Tipo de Asignación Monto Asignación Universal por Hijo $118.436,84 Asignación Universal por Hijo con Discapacidad $385.646,95 Asignación por Embarazo $118.436,84

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

Los montos de la AUH de julio de 2026 Gentileza

Cómo presentar la Libreta AUH