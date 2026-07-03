Cuándo se cobra la AUH de julio 2026
El esquema de pagos fue difundido por la Anses; de cuánto es el incremento mensual y cuándo es la fecha de inicio de la entrega
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Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ya tienen disponible el calendario de pagos del mes de julio, que fue difundido por la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) y que está pautado según la terminación del DNI de los beneficiarios.
El organismo previsional inicia la distribución de sus asignaciones y prestaciones sociales en la segunda semana del mes y excluye de los pagos a los días feriados. Habitualmente, la Asignación Universal por Hijo se incluye entre la segunda y la tercera semana, depende del mes que se esté cursando. En julio, los pagos de AUH están contemplados entre el 8 y el 22 del mes.
En el séptimo mes del año, las prestaciones sociales tienen un reajuste del 2,15%, en concordancia con la inflación registrada en mayo, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Cuándo se cobra la AUH en julio de 2026
El organismo previsional dio a conocer el cronograma de pagos para la Asignación Universal por Hijo en julio, organizado según la terminación del número de DNI del beneficiario. Las fechas de cobro son las siguientes:
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio
- DNI terminados en 2: 13 de julio
- DNI terminados en 3: 14 de julio
- DNI terminados en 4: 15 de julio
- DNI terminados en 5: 16 de julio
- DNI terminados en 6: 17 de julio
- DNI terminados en 7: 20 de julio
- DNI terminados en 8: 21 de julio
- DNI terminados en 9: 22 de julio
De cuánto es la AUH en julio 2026
Los titulares percibirán los siguientes importes en julio, con la actualización del 2,15%:
|Tipo de Asignación
|Monto
Asignación Universal por Hijo
$118.436,84
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad
$385.646,95
Asignación por Embarazo
$118.436,84
El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.
Cómo presentar la Libreta AUH
- Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- En la sección “Hijos”, dirigirse a “Libreta AUH” para consultar la información sobre los menores a cargo por la que se recibe la asignación.
- Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción “Generar Libreta” para descargarla o enviarla por correo electrónico.
- Imprimir el formulario en una sola hoja y con buena calidad de impresión y llevarlo a completar al centro de salud o a la escuela, según corresponda. Es importante revisar que se complete con letra clara y sin tachaduras, y que contenga las firmas y los sellos requeridos.
- Sacar una foto al formulario completo. Se recomienda tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada, y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro. La imagen debe tener un peso menor a 3 MB y estar en formato JPG.
- Luego, reingresar a Mi Anses y seleccionar la opción “Hijos”. Dirigirse a “Libreta AUH” y hacer click en “Subir Libreta AUH”. Seguir las instrucciones para completar el trámite.
- El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.
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