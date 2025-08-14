Cuándo cobro la AUH de agosto si mi DNI termina en 4

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) informó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tienen el DNI terminado en 4 reciben sus haberes el jueves 14 de agosto, según lo establecido por el calendario de pagos del octavo mes de 2025. Esto se debe a que la entrega de todas las prestaciones sociales, habitualmente, se hace a lo largo del mes según el documento de los beneficiarios.

La Asignación Universal por Hijo está destinada a las madres, padres o titulares que vivan con menores de 18 años y cumplan con determinados requisitos. Esta ayuda funciona desde hace 16 años y constituye una de las de mayor alcance: es percibida por 2,5 millones de familias, las cuales en promedio tienen menos de dos niños; por lo tanto, llega a 4,3 millones de menores en total.

Anses sigue con el pago de las prestaciones sociales correspondientes a agosto

Debido a que la AUH, al igual que otras prestaciones sociales que distribuye el organismo previsional, se actualiza de manera mensual con base en el último índice de inflación, en julio corresponden nuevos valores para los titulares de todo el país.

De esta forma, en el octavo mes del año se aplica una suba del 1,62%, en concordancia con el aumento de precios registrado en el sexto mes del año, que fue del 1,6%. Cabe aclarar que para las prestaciones que distribuye el organismo previsional se toman los porcentajes de incremento con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

De cuánto es la AUH en agosto de 2025

En agosto, a los titulares de la AUH les corresponden los siguientes montos:

Asignación Universal por Hijo: $90.348,65

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $294.200,23

Asignación por Embarazo: $90.348,65

Las cifras mencionadas corresponden solamente al 80% de la prestación total, ya que se requiere de la presentación de certificado de asistencia escolar y sanitario de los menores a cargo para el cobro del porcentaje retenido.

Cómo presentar la Libreta AUH 2025

La Anses informó que los titulares de la AUH ya pueden presentar la Libreta AUH de 2025, a través de un procedimiento sencillo en el sitio oficial del organismo.

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección Hijos , seleccionar Libreta AUH , consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación y corroborar que esté correcta.

seleccionar consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación y corroborar que esté correcta. Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.

Cómo hacer la presentación digital de la Libreta AUH