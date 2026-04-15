Con aumento y bono confirmado: cuánto cobran los jubilados de Anses en mayo de 2026

Como sucede cada mes, en mayo las jubilaciones y pensiones de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) tienen una actualización dada por el último registro de IPC (Índice de Precios al consumidor) que publica el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).

El aumento se complementa con el bono, cuya aplicación depende de la escala de ingresos del beneficiario.

Así quedan las jubilaciones y pensiones de mayo Shutterstock - Shutterstock

En mayo este reajuste es del 3,38%, en concordancia con la inflación registrada en marzo, que fue del 3,4%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Cuánto cobran los jubilados en mayo de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en mayo, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $393.174,10 $70.000 $463.174,10 Jubilación máxima $2.645.689,40 - $2.645.689,40 PUAM $314.539,27 $70.000 $384.539,27 PNC (Invalidez/Vejez) $275.221,87 $70.000 $345.221,87

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor(PUAM), y las Pensiones No Contributivas(PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

A quiénes les corresponde el bono previsional

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $463.174,10.

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

Los pasos para tramitar la jubilación Shutterstock - Shutterstock

Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.

Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.