¿Cuándo comenzará la campaña electoral de 2027?

Antes de lo que sería de desear. Mientras tanto, la vida sigue. Tal como pronostiqué en mi columna anterior, el lunes pasado pudimos desayunar en nuestro bar preferido, cargar combustible, viajar en ómnibus o subte, tratar de vender camisas o celulares, etc. Todo esto contra lo que sostenían quienes, créase o no, pensaban que los argentinos no sobreviviríamos a la elección de medio período que tuvo lugar el 26 de octubre pasado.

Con sentido prospectivo, el relevante para adoptar decisiones, el resultado de las urnas genera varias conclusiones.

Primera: el titular del Poder Ejecutivo Nacional, pieza clave de la diferencia de 9 puntos porcentuales (40% a 31%) a favor de La Libertad Avanza (LLA), no tiene apuro, ni para modificar el gabinete nacional (ratificado en el discurso del domingo 26), ni para introducir cambios en la política económica (el “paciente” salió de terapia intensiva porque finalmente no tuvo un infarto y está en una sala de reposo). Estamos en la Argentina, lo cual quiere decir que esto puede cambiar en cualquier momento, pero no será por presión mediática que se produzcan modificaciones.

Segunda: las reformas de las que tanto se habla, la laboral, la impositiva, la previsional, etc., no implicarán el envío de proyectos de ley al actual Congreso, sino al próximo, que comenzará a sesionar el 10 de diciembre de este año y probablemente tenga que continuar con sesiones extraordinarias, convocadas por el Ejecutivo, para el cual, como decía el slogan televisivo, “para el Congreso no hay verano”.

Tercera: las negociaciones entre el Ejecutivo, el Legislativo y los gobernadores, se dará en torno a proyectos específicos. Una de Perogrullo, pero muy importante: los cambios en la legislación no modifican procedimientos judiciales, sindicales, trabas administrativas, etc. Sólo a partir de acciones adoptadas sobre la base de diagnósticos específicos se puede mejorar la realidad.

En este contexto, y antes de volver al ardor propio de la próxima campaña electoral, los argentinos nos seguiremos levantando todos los días para ver cómo le encontramos la vuelta. Las urnas trajeron alivio, lo demás depende de cada uno de nosotros. Entre septiembre de 2024 y de 2025, la importación de bienes de capital –fuera de autos– aumentó 47,7% en dólares. “Alguien” está agrandando alguna fábrica, o instalando otra, aunque no aparezca en los medios de comunicación.