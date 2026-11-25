El viernes 27 de noviembre es el Black Friday 2026 en la Argentina y, como todos los años, en esta edición, se podrán encontrar promociones de diferentes rubros como viajes, tecnología, indumentaria y electrodomésticos, entre otros.

Esta iniciativa surge del evento que ocurre en Estados Unidos la medianoche posterior al Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), una tradicional celebración del país norteamericano que se lleva a cabo el último jueves de noviembre y reúne a las familias alrededor de la mesa para una cena especial.

El Black Friday es el viernes 27 de noviembre Unsplash

En Estados Unidos, las tiendas se preparan todo el año para esta fecha tan importante en su calendario de compras dado que esta jornada genera aglomeraciones en los centros comerciales y descontrol entre los clientes que buscan adquirir los objetos con ofertas especiales. Parte de ese fervor por las compras se replicará este viernes en la Argentina.

Es importante recordar que cada marca encara esta fecha por separado, sin la coordinación de un organismo como puede ser la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), que organiza un evento similar como lo es el CyberMonday. Por ello, los potenciales clientes deberán revisar las promociones yendo sitio por sitio y, como siempre, se recomienda chequear el historial de precios de cada producto para conocer el verdadero alcance de la oferta.

Cómo ahorrar lo más posible en el Black Friday

En la Argentina conviene prestar atención a las tiendas oficiales de cada plataforma. Los precios, los porcentajes de descuento y los títulos incluidos pueden variar según la región.

Consejos para aprovechar el Black Friday

Hay que tener en cuenta que cada compañía decide de qué manera se prepara para el Black Friday, si es que decide hacerlo. Por eso, es útil conocer de antemano el valor de determinado producto en el que existe un interés antes de que comience la vorágine de las ofertas. Una buena herramienta para esto es la página historial de precios, que permite distinguir las verdaderas promos sobre aquellas que se realizan sobre un aumento previo.

Las mejores ofertas no son necesariamente las que muestran el porcentaje más alto, sino las que permiten comprar un juego deseado a un precio conveniente. Comparar plataformas, revisar las condiciones regionales y respetar un presupuesto ayuda a aprovechar las promociones de noviembre sin gastar de más.