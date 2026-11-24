A menos de un mes del inicio del verano, el valor del real en Brasil reordena las cuentas de los argentinos de cara a las vacaciones. La depreciación de la moneda brasileña frente al dólar abarató el veraneo en el país vecino, mientras los destinos locales advierten por una pérdida en su competitividad y adelantan una temporada compleja.

Gustavo Pérego, director de Abeceb, dijo a LA NACION: “Hubo mucha confianza en el real los últimos dos meses, pero el triunfo de Lula da Silva revirtió la tendencia”. Al tomar como base los valores previos a las elecciones presidenciales brasileñas, el economista calcula que la depreciación del real ronda el 10%.

El real brasileño se acercó a las 6 unidades por dólar en las últimas ruedas cambiarias Shutterstock

Es que las dudas en los mercados sobre el eventual rumbo económico del gobierno del Partido de los Trabajadores hizo que el dólar saltara de niveles cercanos a los 4,97 reales a principios de octubre hasta rozar los 6 reales en las últimas ruedas.

El movimiento cambiario opera dentro de un contexto global que afectó a toda la región. Para Pérego, en las últimas semanas se produjo un flight to quality en los mercados emergentes, ante la expectativa de una suba de la tasa de interés de la Fed en Estados Unidos.

“La aspiradora que son las empresas de IA están haciendo competir dólar a dólar contra los bonos de Estados Unidos, lo que encarece las tasas y provocó correcciones cambiarias en toda América Latina”, agregó.

De cara a enero, Pérego proyectó un real controlado, al destacar que el Banco Central de Brasil ya comenzó a intervenir cada vez que la cotización se acerca las 6 unidades por dólar y que incluso se evalúa una suba de tasas. En ese escenario, estimó que el gobierno de Lula presionará para mantener el tipo de cambio por debajo de los 5,85 reales.

El gobierno de Lula da Silva en Brasil se enfrenta a una incertidumbre en los mercados por el rumbo económico EVARISTO SA - AFP

“Dado el descalabro macroeconómico que arrastra Brasil, tenés una presión permanente a la devaluación, por lo que va a ser un poco más barato que el año pasado, pero la ventaja real puede ser menor a la que sugiere el salto de los últimos días”, sintetizó el especialista.

Sin embargo, en el consumo diario aparece un matiz: la inflación brasileña. Pérego detalló que el índice de precios en el país vecino alcanzó el techo del 5% (en torno al 5,1% y 5,2% interanual), con una dinámica que golpea al bolsillo del turista.

“Donde está pegando más fuerte no es en los servicios regulados, sino en los bienes transables y en los alimentos, que crecen por encima del promedio”, advirtió el consultor y anticipó: “Los alimentos no van a ser tan baratos como uno pensaba; comer allá en reales puede resultar incluso más caro que la temporada anterior”.

Para la industria turística local, el salto del dólar en Brasil se suma a un proceso de cambios en los hábitos de viaje y a restricciones de financiamiento que ya condicionan al mercado interno.

“Como el dólar está más accesible para cierto segmento de la sociedad, tenemos que estar preparados para una gran cantidad de gente que va a salir hacia allá”, señaló Gregorio Werchow, secretario de Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) a este medio.

El mercado turístico local se debate por la cantidad de argentinos rumbo a Brasil este verano Pablo Elías

El sector también enfrenta un panorama local complejo. Werchow apuntó: “La principal herramienta de consumo y viajes dentro del país es la tarjeta de crédito. Cuando miramos el nivel de endeudamiento, hay 6 millones de plásticos que se cayeron del sistema, y eso también va a afectar al turismo”.

A la menor disponibilidad del crédito se suman cambios en la forma de vacacionar, ya que ahora las familias optan por escapadas cortas y, por lo tanto, gastos acotados. “A valores constantes viene cayendo el gasto diario por persona: la gente opta por salir, pero lo hace a menor costo”, describió el directivo de CAME.

Ese comportamiento también se refleja en la agenda —con turistas que definen destinos según la oferta de eventos, evaluando si son gratuitos o pagos— y en la elección del hospedaje: según un relevamiento de la entidad, apenas el 22% de la movilidad turística se aloja en hoteles, mientras que el resto recurre a otras alternativas.

“Es un combo de varios temas y no nos va a ser fácil enfrentar una temporada con la caída del consumo y la competencia de Brasil”, reconoció Werchow, pero consideró que la oferta argentina “está muy bien preparada con promociones para poder competir”.

Empresarios locales reclaman que no se comparan los lugares turísticos de Argentina y Brasil de la misma categoría Pablo Elías

Por su parte, Daniel Prieto, presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), sostuvo: “La primera devaluación poselección no la veía peligrosa; esta ya hace que algunos lugares en Brasil sean más competitivos”.

De todos modos, el empresario advirtió que el impacto real sobre los precios relativos dependerá de cómo evolucione el frente cambiario local en los próximos días. “Hay que ver cómo se da esta semana la paridad con el dólar en la Argentina. Ahora se está devaluando el peso y eso compensa la devaluación en Brasil”, explicó.

“Cuando comparamos Brasil con la Argentina, nunca se compara el mismo lugar; muchos comparan lugares populares con sectores ABC1. Me gustaría comparar al mismo nivel. Si comparamos el mismo segmento ABC1, los valores son similares, por no decir más baratos acá”, objetó el titular de Fehgra.

Frente a la volatilidad de ambas monedas de los mercados emergentes, Prieto concluyó: “Es muy pronto para analizar esa relación. No veo que se vaya a inundar Brasil”.