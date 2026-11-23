El Black Friday 2026 se celebrará el viernes 27 de noviembre. Se trata de una oportunidad única en el año para buscar videojuegos, expansiones y accesorios con descuento. Las promociones para jugadores no se concentran necesariamente en esa jornada: algunas tiendas digitales comenzaron sus campañas durante las primeras semanas del mes y otras tienen fechas previstas para los días previos.

Las claves para comprar videojuegos con grandes descuentos en el Black Friday getty images

En la Argentina, conviene prestar atención a las tiendas oficiales de cada plataforma. Los precios, los porcentajes de descuento y los títulos incluidos pueden variar según la región.

Esta es una guía para identificar las oportunidades disponibles, comparar precios y evitar compras impulsivas durante el evento.

1 PlayStation Store:

La tienda digital de Sony ya posee activa su promoción de Black Friday. Esta incluye videojuegos, expansiones y contenido descargable para PS4 y PS5. La campaña comenzó el 4 de noviembre y se extiende hasta el 30 del mismo mes, con descuentos anunciados de hasta el 75% en títulos seleccionados.

Entre los juegos que conviene revisar se encuentran producciones de distintos géneros, desde aventuras y acción hasta terror, deportes y propuestas de mundo abierto. También es importante consultar las ediciones disponibles, porque algunas promociones corresponden a versiones Deluxe o paquetes que incluyen contenido adicional.

2 Epic Games Store:

El 17 de noviembre comenzó esta campaña, que tendrá lugar hasta el 1 de diciembre. La promoción contempla ediciones premium de determinados videojuegos, como versiones Deluxe y Gold, por lo que conviene revisar qué contenidos adicionales incluye cada paquete.

Para aprovecharla, se puede ingresar a la tienda desde la computadora, consultar la sección de ofertas y comparar los títulos con la lista de deseados. Antes de confirmar una compra, es importante comprobar que el juego sea compatible con el equipo y revisar los requisitos mínimos y recomendados.

3 Xbox:

Microsoft comenzó su campaña de Black Friday para Xbox el 19 de noviembre. La tienda digital permite consultar las ofertas desde la consola o mediante la cuenta utilizada para comprar videojuegos.

La recomendación es revisar tanto los títulos individuales como los paquetes que incluyen contenido adicional. Si se juega en Xbox y PC, también conviene comprobar en qué plataforma se podrá utilizar cada compra, porque no todas las versiones ofrecen las mismas condiciones.

4 Steam:

Los jugadores de PC también tendrán una oportunidad para buscar descuentos en Steam. Las ofertas especiales de Black Friday están previstas del 26 al 30 de noviembre, con promociones organizadas por editoras y desarrolladores participantes.

Steam también tiene previstas sus rebajas de invierno a partir del 17 de diciembre. Si un título no aparece con un precio conveniente durante el Black Friday, puede valer la pena esperar el período de descuentos, antes de gastar.

5 Nintendo:

Para quienes utilizan Nintendo Switch o Switch 2, la tienda digital eShop es otro espacio que conviene revisar durante noviembre. Las promociones pueden incluir juegos completos, contenidos descargables y paquetes de distintas franquicias.

La disponibilidad de cada descuento depende de la región y de las condiciones establecidas por Nintendo. Antes de comprar, hay que comprobar que el juego corresponda a la consola utilizada y que el contenido sea compatible con la cuenta.

Las sugerencias antes de comprar un videojuego en el Black Friday Shutterstock - Shutterstock

Aprovechar el Black Friday sin gastar de más

Las mejores ofertas no son necesariamente las que muestran el porcentaje más alto, sino las que permiten comprar un juego deseado a un precio conveniente. Comparar plataformas, revisar las condiciones regionales y respetar un presupuesto ayuda a aprovechar las promociones de noviembre sin gastar de más.