Cuándo es el Cyber Monday 2026 en la Argentina

El comercio electrónico tiene una de sus fechas más importantes para el consumo de fin de año. La jornada de descuentos Cyber Monday 2026 genera gran expectativa por su sinfín de ofertas.

Este período de ofertas especiales se consolida como un motor económico global que redefine las tendencias de consumo.

Cuándo es el Cyber Monday 2026

El Cyber Monday del 2026 tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de noviembre. Durante estos tres días, las principales marcas pondrán a disposición de los usuarios un nutrido stock, con un precio superador y una financiación flexible.

Conocé qué ofertas hay en el Cyber Monday Freepik

El sitio oficial de Cyber Monday confirmó la participación de varias empresas de primer nivel. La plataforma web exhibe a las siguientes compañías, muchas de las cuales cuentan con descuentos exclusivos.

La lista incluye una amplia variedad de rubros, desde supermercados y tecnología hasta turismo y moda.

Algunas de las marcan que dirán presente serán:

Electrónica y Tecnología:

Vea cencosud

Dvigi purificadores de agua

Oportutek

Shipin

Naldo

Coppel

Jumbo cencosud

MacStation

Tiendamia

A LOISE

Casadelaudio.com

Frávega

Megatone.net

Mercado Libre

Nuevas

On City

Drean

Samsung

Novogar

Nespresso

Pardo

Cetrogar

Perozzi e Hijo

BGH

Electro World

Carrefour

Gadnic

Salud y Belleza:

Pigmento

Farmacity

Openfarma

Parfumerie

Farmaonline

Juleriaque

Viajes:

Deturista

Pax Assistance

Asegura tu viaje

Aeropuertos Argentina

GO! Assistance

Assist Card

Almundo

Coris Asistencia al Viajero

Universal Assistance

AXA

Colonia Express

Super, Bodegas y Gastronomía:

La Barra

Coca-Cola

Bonvivir

Indumentaria y Calzado:

Chelsea

Exit

Dexter

Adidas

Cataleia (asumo que te referías a esta marca con “C”)

Stock Center

Sporting

Moov

Servicios y Varios:

Movistar

Personal

Deportes y Fitness:

Overtech

SevenSport

Open Sports

Muebles, Hogar y Deco:

BedTime

La Espumería

Sodimac

Simmons

Easy cencosud

SommierCenter

Arredo

Belmo

Gardenlife

Cómo surgieron el “Black Friday” y “Cyber Monday”

La historia del término “Viernes Negro” tiene un origen particular. Su uso moderno se ubica a mediados de la década del cincuenta. En esa época, la policía de la ciudad de Filadelfia comenzó a utilizar la expresión para describir el caos que generaba la multitud de compradores el día posterior a la celebración de Acción de Gracias.

Los comerciantes locales pronto adoptaron el concepto para sus estrategias de venta. La expresión ganó notoriedad a nivel nacional en Estados Unidos en 1975, después de un artículo del periódico The New York Times que describía el intenso tráfico de esa jornada. Desde ese momento, el Black Friday experimentó un crecimiento exponencial hasta transformarse en un momento crucial para los consumidores en todo el mundo.

La expresión “Viernes Negro” fue utilizada por primera vez por la policía de Filadelfia en la década del cincuenta Julia Nikhinson - AP

La consolidación del evento se produjo por dos factores principales. Primero, la expansión de los horarios comerciales por parte de grandes cadenas como Walmart en Estados Unidos. Segundo, y de manera fundamental, el auge de internet potenció su alcance global. Este crecimiento derivó en la creación de una jornada adicional, el Cyber Monday, para enfocar las ventas en el canal digital. Actualmente, las transacciones online durante estas fechas baten récords cada año y posicionan a este período como un motor indiscutido de la economía global.