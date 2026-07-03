Sin gas: estiman que ya hay entre 500 y 600 industrias paralizadas en el interior

CÓRDOBA.- Ubicadas en Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Salta y Tucumán, ya llegan a entre 500 y 600 las industrias afectadas por las restricciones e interrupciones de gas, incluso sobre contratos firmes y semifirmes. También hay compañías en Buenos Aires con problemas de suministro.

Las entidades empresarias que las representan insistieron en que las alternativas a las que pueden acceder para hacerse del gas elevan de tal manera los costos que, en muchos casos, conviene frenar la producción.

En la recorrida realizada por LA NACION con fuentes de diferentes puntos del país, plantearon que es complejo definir un número porque la situación cambia día a día. Sin embargo, la estimación final es esa: en Córdoba son unas 150; en Santa Fe, unas 70 y en el norte, entre 350 y 400.

Luis Macario, presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), señaló a este diario que en un contexto en el que los márgenes de rentabilidad están en mínimos históricos o incluso negativos, acceder al Gas Natural Licuado (GNL) es “muy complejo”, porque el millón de BTU de gas natural cuesta US$4, mientras que el GNL ronda los US$28. “A una pyme le conviene parar la producción”, definió. También explicó que, en el caso de aceptar esos precios y comprar, si se reinicia el servicio de GNL, la empresa debe hacerse cargo igual del 75% de lo reservado.

Su par salteño, Eduardo Gómez Naar, indicó que los cortes del 100% alcanzaron a las industrias de cerámica, citrícolas y a los ingenios. “Esas están paralizadas hace dos días”, describió.

La Unión Industrial de Salta emitió un comunicado en el que subrayó que está afectado un insumo “esencial para sostener la producción, el empleo y toda la cadena de valor" de la provincia. “Entendemos la prioridad del abastecimiento residencial en un contexto de ola polar, pero -agregó- necesitamos previsibilidad y reglas claras para poder planificar".

En Tucumán, el martes pasado, la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa) advirtió la preocupación por la falta de suministro de gas natural y el alza de costos que implica comprar en el mercado spot. Ese día, la Unión Industrial de la provincia afirmó que, “nuevamente”, el norte del país es “el principal perjudicado por las limitaciones del sistema energético".

El titular de la entidad, Jorge Rocchia Ferro, dijo que desde la administración provincial se vienen gestionando alternativas para conseguir mayor disponibilidad de gas.

También en Jujuy hay industrias que están alcanzadas por las restricciones del servicio, lo que “obliga a numerosas industrias a operar bajo esquemas mínimos o a evaluar la paralización total de sus procesos”, sostuvo la Unión Industrial jujeña.

Ante los reclamos de los industriales, desde Energía respondieron que se organizaron subastas públicas en el Mercado Electrónico de Gas (Megsa) “precisamente para que la industria pudiera comprar gas de forma directa, sin intermediarios”. Desde allí, agregaron luego: “En esas subastas el orden fue por prioridad: primero la demanda prioritaria, después la industria y, último, los comercializadores y generadores. La industria tuvo acceso al volumen antes que cualquier comercializador”.

La Unión Industrial del Gran La Plata, con un comunicado firmado por su presidente Alejandro Campodónico, enfatizó las “graves consecuencias” de la medida para la industria del ladrillo hueco, que depende de manera directa y constante del suministro de gas natural. La interrupción, dijo, obliga a detener hornos y procesos productivos, afectando la capacidad de producción.

“Detrás de cada planta industrial hay trabajadores, familias, proveedores y comunidades enteras que dependen del normal funcionamiento de las empresas”, añadió y dijo que si las restricciones se extienden, “podrían registrarse faltantes de ladrillos huecos en el mercado, afectando la cadena de valor de la construcción y comprometiendo el desarrollo de obras privadas y públicas”.