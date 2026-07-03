Vacunos: cierre de semana en positivo en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 6297 animales que hicieron un acumulado semanal de 21.992 animales, un 16,98% mayor a los 18.800 ingresados la semana anterior.

Las ventas tuvieron demanda sostenida, los operadores de compra ejercieron competencia por todos los lotes expuestos de destacada calidad y terminación. El Índice General registró una suba respecto al miércoles del 6,42%, al pasar de 3288,401 a 3499,658 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 0,64%, tras variar de 4127,507 a 4154,061 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores ganaron un 0,68% en el General y un 4,36% en el Novillo frente a los 3475,904 y a los 3980,403 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 1294 cabezas, representaron el 20,64% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4670 con 444 y con 446 kg; $4550 con 561 kg, y $4500 con 471 y con 482 kg. Por las mejores vacas se pagó $3800 con 465 kg; $3500 con 512 kg, y $3370 con 481 kilos.

El detalle de venta fue 1294 novillos; 1160 novillitos; 1022 vaquillonas; 2045 vacas; 453 conservas, y 294 toros

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5450 con 318 kg; $5400 con 351 kg, y $4850 con 405 kg, y en vaquillonas, $5400 con 270 y con 273 kg; $4800 con 352 kg, y $4400 con 392 y con 393 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3499,658, mientras que el peso promedio general resultó de 450 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4154,061 con un promedio semanal de $4199,211. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4176,891 y el promedio semanal de $4205,274. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4198,554. Detalle de venta: 1294 novillos; 1160 novillitos; 1022 vaquillonas; 2045 vacas; 453 conservas, y 294 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (209) Cereseto e Hijos vq. 30, 362 kg a $3800; El Pajonal n. 108, 461 a 4500; Ballarena vq. 17, 391 a 3600; Fort vq. 17, 287 a 2200; 16, 323 a 2400. Asoc. de Coop. Argentinas: (107) Hippener n. 30, 446 a 4400. Balcarce y Cía. SRL: (76) Puntana n. 18, 467 a 3100; Valle de la Aguada vq. 15, 403 a 3500. Blanco Daniel y Cía. SA: (282) Consalvi nt. 22, 318 a 5450; vq. 63, 270 a 5400; Cortes vq. 16, 417 a 4300; Frigorífico Entrerriano nt. 32, 331 a 5300; Grupo D y V vq. 30, 345 a 4800; Langueyu nt. 16, 336 a 5400.

Campos y Ganados SA: (64) González v. 15, 550 a 3400. Casa Massola SA: (128) Lena v. 16, 496 a 3000; 24, 523 a 3000. Colombo y Colombo SA: (166) Adm. de Campos La Colina vq. 21, 397 a 1900; Gutiérrez nt. 17, 296 a 5100; Deagro vq. 15, 311 a 4400. Colombo y Magliano SA: (287) Cresud nt. 35, 394 a 4750; 15, 390 a 4800; Eguzki vq. 15, 295 a 5300; Federala 1ra. v. 31, 519 a 2300; 19, 584 a 2400; 18, 669 a 2600; Hemmingsen vq. 15, 288 a 4750. Consignataria Melicurá SA: (131) Di Paula nt. 15, 367 a 5050; 17, 345 a 5150; vq. 18, 332 a 4900; María Teresa Sur v. 15, 468 a 2600.

Crespo y Rodríguez SA: (39) Molino Chacabuco tr. 22, 652 a 3300. Dotras, Ganly SRL: (87) Ganadera Mapa vq. 49, 360 a 4600; Palacio n. 19, 465 a 3500. Ferias Agroazul SA: (60) Inst. Sales. Ntra. Sra. de Luján v. 28, 590 a 3000. Ganadera Salliquelá SA: (77) Gilardi nt. 15, 344 a 5100; vq. 17, 352 a 4800. Gananor Pujol SA: (276) García v. 20, 470 a 2800; La Atropellada del Oeste nt. 20, 417 a 4750; La Maturraca nt. 15, 322 a 4200; Marinucci v. 15, 454 a 2900; Urquiza Anchorena vq. 48, 339 a 4000. Goenaga Biaus SRL: (33) Cifuentes v. 19, 441 a 1900. Gogorza y Cía. SRL: (133) Garaicochea vq. 25, 398 a 2900; Peiretti nt. 35, 406 a 4200; 17, 388 a 43000; nt 48, 348 a 4700.

Harrington y Lafuente SA: (83) De Lusarreta nt. 15, 410 a 4000; Haras El Bagual Agrop. n. 23, 456 a 4000; nt. 17, 385 a 4200. Heguy Hnos. y Cía. SA: (128) Agrop. El Patriarca v. 16, 738 a 2500. Irey Izcurdia y Cía. SA: (53) Parissia nt. 25, 368 a 4800. Jáuregui Lorda SRL: (229) Monayer v. 16, 490 a 3000; Buck nt. 25, 492 a 4120; Los Novatos vq. 16, 404 a 2600; Patagro nt. 18, 330 a 5000; Yeti nt. 19, 425 a 4700. Lartirigoyen & Oromí SA: (55) Sastre Inchauspe v. 15, 489 a 2500; 19, 632 a 3000. Madelan SA: (438) El Escudo vq. 41, 317 a 2200; Estancia Don Julio vq. 16, 446 a 3800; La Esmeralda Agrop. v. 17, 449 a 2580; 22, 456 a 2700; vq. 26, 399 a 2760; Laguna del Doce nt. 15, 340 a 4100; Tierra Nueva vq. 15, 347 a 2200; 17, 320 a 2340; 15, 322 a 2380; 15, 340 a 2480.

Martín G. Lalor SA: (79) Agrop. María Soledad vq. 15, 326 a 2200; Portela vq. 15, 306 a 2150. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (278) Mendizábal vq. 17, 388 a 4420; 17, 357 a 4600; Laxague v. 31, 514 a 2900; Quinchahuala v. 23, 563 a 2580. Monasterio Tattersall SA: (459) Agrop. La Criolla nt. 65, 405 a 4850; Grand v. 20, 533 a 1800; Estab. Sausalito nt. 34, 422 a 3500; Feiba n. 22, 474 a 4400; García nt. 16, 420 a 4800; Ghio nt. 25, 427 a 4200. Pedro Genta y Cía. SA: (88) Cabaña La Marianita n. 15, 431 a 4500; v. 15, 513 a 3400.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (850) Aristizábal n. 23, 433 a 4100; Armentera n. 50, 443 a 4100; Cabure v. 18, 474 a 3200; Cepacia v. 23, 526 a 3200; Cepacla v. 19, 463 a 3300; 15, 461 a 3370; Chiesino vq. 19, 412 a 4300; 27, 376 a 4720; El Indio de Juárez n. 25, 446 a 4600; El Territorio Productivo n. 28, 554 a 4400; Est .La Carmen de Los Toldos n. 52, 561 a 4550; Estab. Maraju vq. 30, 330 a 4300; Garruchos nt. 22, 368 a 5050; Hue Malal v. 20, 488 a 2700; Olmedo Ganadera nt. 17, 379 a 5000; 18, 356 a 5220; vq. 22, 335 a 5100; Pemag nt. 48, 344 a 5400; Puntana n. 62, 469 a 3800; San Mariano tr. 22, 828 a 3800; Zingira v. 21, 541 a 2450. Santamarina e Hijos SA: (103) Battistessa vq. 22, 382 a 2000. S. L. Ledesma y Cía. SA: (35) Gabastou tr. 17, 579 a 3000. Umc SA: (67) Kupersmit n. 15, 460 a 3360. Wallace Hermanos SA: (104) Berciano n. 15, 443 a 4600; Emagrosa vq. 17, 392 a 4400.

Otras consignaciones: Brandemann Consignataria SRL (56); Casa Usandizaga SA (62); Gahan y Cía. SA (88); Nieva H. y Asociados SRL (9); Hourcade Albelo y Cía. SA (43); Lanusse-Santillán y Cía. SA (108).

Remate especial 40º Aniversario

Martin G. Lalor SA.: (2311) Especial 40º Aniversario, Adm. Duhau n. 50, 527 kg a $4550; Agri. Gan. Tafeni v. 21, 469 a 2320; Agrop. La Juliana n. 24, 519 a 4520; Álvarez nt. 20, 339 a 5270; vq. 15, 296 a 5420; Cañada Honda n. 26, 463 a 4570; Caitaco nt. 20, 342 a 4700; Cepacla v. 25, 535 a 3300; Ciancaglini vq. 17, 413 a 4470; Comp. de Tierras Tecka nt. 30, 419 a 4700; 30, 417 a 4720; 60, 412 a 4750; 15, 360 a 5050; vq. 18, 320 a 5170; Da-Nes nt. 18, 365 a 5020; 65, 336 a 5300; vq. 16, 329 a 5100; 18, 294 a 5370; Daguerre n. 23, 457 a 4550; El Combate nt. 30, 365 a 5150; 34, 340 a 5300; 30, 335 a 5350; 30, 319 a 5400; 60, 321 a 5450; El Martillo nt. 30, 337 a 4050; vq. 15, 287 a 5000; El Picazo n. 24, 536 a 4500; Espil Hnos. v. 22, 493 a 2700; Fantini Hnos. nt. 18, 414 a 4670; vq. 18, 399 a 4450; 18, 389 a 4720; Ganadera San Vicente v. 16, 504 a 3520; 15, 474 a 3570; Hijos de Luberriaga v. 16, 694 a 2870; Inciarte n. 22, 523 a 4500; Bobbio vq. 44, 407 a 4300; Lespade Suobelet vq. 15, 327 a 5100; 30, 298 a 5350; Lovizio vq. 30, 388 a 4450; Matteucci Consig. vq. 15, 425 a 4400; 17, 359 a 4800; Massey 313 nt. 22, 363 a 5000; vq. 15, 341 a 5000; Payo n. 25, 453 a 4300; Pazos nt. 30, 423 a 4770; Piazza vq. 29, 375 a 4200; Porrez v. 19, 486 a 2120; vq. 25, 361 a 2200; Ramón v. 15, 505 a 2900; Raúl nt. 20, 338 a 5320; vq. 15, 305 a 5320; Veliz nt. 18, 418 a 4700; 15, 405 a 4900; Villa Luisa n. 34, 536 a 4500; Zanotti nt. 16, 404 a 4270; 33, 359 a 4500; 112, 319 a 4800.