¿Cuánto cayó “la economía” en la gestión Milei?

Desde la década de 1930, cuando alguien pregunta cómo anda “la economía” de un país, le suelen contestar sobre la base de la evolución del producto bruto interno (PBI). “B” alude a bruto, porque incluye los bienes de capital necesarios para reponer el desgaste y el atraso tecnológico; “I” significa interno, o geográfico, por oposición a nacional. Los ingresos de Leo Messi forman parte del producto nacional argentino, pero no del interno.

Como indicador cíclico, el dato mensual o trimestral tiene que ser desestacionalizado, porque ¿qué significa que en el Hemisferio Sur un heladero venda menor cantidad en junio que en enero o que se fabrique menor cantidad de tornillos en febrero, que tiene 28 días, que en marzo?

Pues bien, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publica el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), buena aproximación de la estimación del PBI, que se publica más tarde y con frecuencia trimestral. El total se publica en versión original y desestacionalizada. No así los componentes, lo cual es desafortunado y propongo, si fuera posible, que también se pudieran desestacionalizar.

Pues bien, entre diciembre de 2023 y junio de 2024, desestacionalizado, el nivel de actividad económica cayó. Esta no es una novedad; la novedad es cuánto cayó. Porque venimos escuchando que estamos padeciendo la crisis más grande de la historia económica argentina, y resulta que la caída fue de 2%. Sí, como lo lee, fue de dos por ciento.

Antes de apresurarse a decir “no puede ser”, respire y reflexione. Claro que usted conoce gente que “la está pasando muy mal”. Porque la realidad siempre es heterogénea; entre sectores, dentro de los sectores y aún entre los diferentes oferentes de un mismo producto.

Pero no confundamos la heterogeneidad con la unanimidad. Ya bastantes problemas tenemos con los problemas, para que –llevados por el entusiasmo– generalicemos las situaciones más extremas. Deporte al que, por razones entendibles, son afectos los representantes de los sectores y las regiones; y también buena parte del periodismo.

La teoría de las expectativas autocumplidas siempre me pareció una exageración. Me miro al espejo, repito que soy joven y que tengo el cabello negro, y no ocurre ni una cosa ni la otra. Pero que alguna influencia tiene, me parece claro. No sugiero ni comprar ni vender buzones, pero sí quitar el pie del acelerador, a la luz de los datos del pasado y del presente.

