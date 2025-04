Así se vive el fin del cepo cambiario en la city porteña

“El que compró a $1380 el viernes hoy está llorando, el rubro es así”, le decía un arbolito con los brazos en jarra a otro hoy en Florida y Viamonte. El blue se conseguía a aproximadamente $1270 para la compra en esa esquina, apenas por encima de lo que ofrecían el dólar oficial distintos bancos.

“Te hubiera convenido vender el viernes”, decía otro cambista en Florida y Bartolomé Mitre cuando se le consultaba por los precios para vender, que iban de los $1220 a $1260. Según explicaba, el negocio era comprar en -20 pesos y vender en +20 desde los $1250.

El fin del cepo no parecía alterar demasiado el paisaje y los arbolitos estaban más a la caza de algún turista que quisiera contratar un show y cambiar dinero.

Del otro lado del mostrador, los comerciantes de la clásica Galería Jardín, donde se pueden comprar computadoras, celulares y demás tecnología, decían que no habían actualizado los precios respecto del viernes y que recién después de Semana Santa se sabrá a dónde estaciona el dólar oficial dentro de la banda de $1000 a $1400. Más allá de esto, había tres locales que no habían abierto hoy para no vender a un precio al cual quizás no podrán reponer la mercadería.

Fin del cepo. Frente Banco Nación Nicolás Suárez

En los bancos de la City también reinaba la tranquilidad. En el Ciudad, ubicado en 25 de mayo 294, frente a la Bolsa de Comercio, decían que no pasaba nada inusual.

En el Banco Nación, en avenida Corrientes 345, tampoco pasaba nada. En el ICBC de Corrientes 366, los agentes de seguridad decían que por el momento la operatoria era normal.

La única entidad donde había gente haciendo fila era el banco de Santiago del Estero, ubicado en Reconquista 353. Sin embargo, quienes esperaban tenían otras preocupaciones distintas de retirar dólares.

“El fin de semana fui a sacar plata y el cajero me tragó la tarjeta de débito”, decía una usuaria que cobra una pensión por discapacidad en la entidad. Después hablaba con otra vecina de cola sobre el fin de la moratoria.

Pasando el edificio del Banco Central, en el Galicia que está en Perón y Reconquista, se podían retirar dólares normalmente por caja y, si el retiro era por menos de US$1000, ni siquiera había que sacar número, sino que se podía extraer por el cajero de autoservicio. “Está todo tranquilo, pero no hay que cantar victoria”, dijo una de las empleadas que asistía a los clientes.

Fin del cepo. Cotización del dólar en la city porteña. Banco de corrientes en san Martín 337 Nicolás Suárez

En el BBVA, que está en diagonal al Galicia, decían que por la tarde quizás podía haber algo más de movimiento. “Está como todos los lunes. Medio muerto. Quizás más tarde hay más gente”, explicó uno de los guardias de seguridad.

“No pasa nada. Es muy temprano”, respondió un guardia del edificio brutalista del banco Hipotecario, ubicado en Reconquista 101. Eran las 11.26.

Enfrente había un camión de caudales estacionado. No era el único, sino que había varios otros circulando. Los bancos buscaban acompañar la medida con tranquilidad y por eso están sumamente líquidos. Además, el Banco Nación subió la tasa de plazo fijo al 37% anual.

María Julieta Rumi Por

Temas Comunidad de Negocios