Cuánto cobrarán los jubilados en junio y cómo quedan los haberes frente a la inflación

Las jubilaciones y pensiones del sistema general de la Anses, contributivas y no contributivas, tendrán en junio un reajuste de 20,92%, según lo determinado por la fórmula de movilidad de los haberes. Esa suba alcanzará a todas las prestaciones, más allá de su cuantía. En tanto, quienes perciben el haber mínimo contributivo -desde junio, de $70.938- o una cifra inferior, cobrarán ese mes, y al igual que en el actual mayo, un bono de $15.000.

Si el ingreso es algo superior al básico, habrá adicionales de montos decrecientes, hasta llegar a $5000 en el caso de un haber mensual equivalente al mínimo multiplicado por dos (es decir $141.876). Se estima que, por cómo se reglamentaron los refuerzos de los meses previos, se abonarán, además, sumas menores a quienes tengan ingresos de hasta $146876. Y, si el haber bruto supera esa cifra, no se prevé ninguna compensación, más allá del reajuste de 20,92%, que resultará insuficiente frente a la suba de precios.

El índice de 20,92% surge de aplicar el cálculo de movilidad establecido por la ley 27.609, aprobada por el Congreso fines de 2020 a propuesta del Poder Ejecutivo.

En 2022 la inflación fue, de punta a punta, de 94,8%, mientras que los cuatro reajustes de ese año acumularon un alza de 72,48% para las jubilaciones. Este año hubo una primera suba, en marzo, de 17,04%, casi cinco puntos porcentuales por debajo del incremento del índice de precios del primer trimestre, que llegó a 21,7%.

Frente a la recomposición de 20,92% de junio se estima, en tanto, que los precios en el actual trimestre treparían alrededor de 24% según las proyecciones de diferentes consultoras. Sin embargo, las estimaciones están siendo revisadas ahora, luego de que el viernes se conoció que la inflación de abril fue de 8,4% (un número más alto que el esperado) y que solo en los cuatro primeros meses del año el índice de precios minoristas acumuló un alza de 32%.

Los haberes mensuales superior a $146.876 no recibirán bonos de refuerzo Archivo

Así, en la primera mitad del año habrá un reajuste de haberes acumulado de 41,5%, frente a una inflación que, según se estima, superará -y quizá por varios puntos- el 50%. Para quienes no cobran los refuerzos dispuestos por el Gobierno de manera discrecional, eso implicaría una caída de poder adquisitivo en el período de entre 5 y 8%. Esas mismas prestaciones perdieron un 11,5% de su poder de compra en 2022.

La política del pago de los llamados “refuerzos” se da de manera continua desde septiembre del año pasado. Se intenta, justamente, compensar la insuficiencia que, en un contexto de inflación al alza, muestran los resultados de la fórmula de movilidad, en cuanto a la meta de sostener el poder adquisitivo de los ingresos.

Al no abarcar a todos los jubilados y pensionados y al extenderse su vigencia en el tiempo, esos bonos producen incrementos diferenciados (algo que no responde al objetivo de un sistema de movilidad), y provocan un achatamiento de la pirámide de ingresos en desmedro de quienes hicieron un mayor esfuerzo contributivo durante su vida laboral.

¿Cuáles serán los importes a cobrar en los próximos tres meses? A diferencia de lo establecido para los trimestres anteriores, esta vez el bono que acompañará al haber mínimo y a las prestaciones no contributivas de monto menor será diferente según el período al que corresponda: en junio tendrá un valor de $15.000, en julio será de $17.000 pesos y en agosto, mes de las elecciones primarias, de $20.000.

En junio, entonces, se cobrarán los siguientes montos:

Haber mínimo. Será de $70938 y, descontado el aporte al PAMI, quedarán $68.810. A eso se sumarán los $15.000. Al tratarse del sexto mes del año, también se abonará el aguinaldo, calculado sobre el haber actualizado. El monto total solo por junio llegará a $121.407, en bruto, y a $118.215 en términos netos.

Solo para quienes accedieron a la prestación habiendo acumulado previamente al menos 30 años de aportes efectivos, habrá otro adicional, en este caso de $1211. Esto es en cumplimiento de una ley de 2017, según la cual ningún ingreso jubilatorio otorgado sin que se haya recurrido a una moratoria puede ser inferior al 82% del salario mínimo, vital y móvil. Como ese valor de referencia será el mes próximo de $72.149, hacen falta $1211 para llegar a esa cifra, si el haber bruto mensual es de $70.938. Si es algo mayor, se recibirá un monto tal que se completen los $72.149. Por el mismo concepto en el actual mes de mayo, quienes tienen un ingreso de hasta $69.300 perciben un extra que, en el caso del haber mínimo, llega a $10.634.

La cláusula de garantía del 82% del salario mínimo no alcanza a la mayoría de quienes cobran la mínima, dados los requisitos establecidos por ley. Según la estadística oficial, publicada por la Secretaría de Seguridad Social, el 46% de las 5,59 millones de personas con jubilación o pensión (con una o con más prestaciones) cobran el ingreso básico (hasta este mes, de $58.665,43) y, de ellas, el 87% accedió al sistema vía moratoria, es decir habiendo llegado a la edad jubilatoria sin los 30 años de aportes requeridos por la ley previsional.

Dos haberes mínimos. Quienes tengan un ingreso de entre un determinado monto que establecerá la reglamentación y $141.876 tendrán un refuerzo de $5000, igual al que esas personas están recibiendo mensualmente desde marzo. Con un haber de $141.876 más el aguinaldo y el bono, el ingreso del próximo mes será, en términos brutos, de $217.814.

Un dato a tener en cuenta es que, para definir de cuánto es el refuerzo a liquidar cada mes, la Anses observa no cada beneficio en particular, sino el ingreso por persona. Esto significa que, por ejemplo, quien cobre dos prestaciones y cada una sea equivalente al haber mínimo, recibirá un refuerzo no de $15.000, sino de $5000.

Haberes de mayor monto. En estos casos solo aplicará el reajuste de 20,92% sobre lo cobrado este mes y, por supuesto, se pagará el aguinaldo.

Dada la política de pagos diferenciados, la comparación de los ingresos con respecto a un año atrás arroja cifras también distintas, cuando se tienen en cuenta los adicionales o refuerzos mensuales. Según dijeron el ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, en el caso del haber mínimo la suba interanual da 130%; eso es así si se considera el bono de $15.000 (en junio de 2022 no se había pagado ningún extra).

El porcentaje (que muy probablemente quede por debajo del incremento interanual de precios a junio), decrece para quienes perciben más. Un ingreso equivalente a dos veces la jubilación mínima, por ejemplo, tendrá una variación de 95,7% entre junio de 2022 y ese mes de este año. Y los haberes para los cuales no hubo ni habrá bonos, el índice interanual será de 89%, varios puntos por debajo de la inflación, con el efecto de una pérdida significativa de poder de compra.