Cuánto gana el personal de Gendarmería Nacional Argentina en junio 2026 con el aguinaldo
Los integrantes de esta fuerza esperan un reajuste de haberes; cuáles son los montos para cada categoría y cuál es la cifra del aguinaldo
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Los gendarmes que realizan su tarea en todo el territorio nacional tienen en junio una salario similar al de los meses previos, dado que no hubo actualizaciones de haberes que impacten en el cobro mensual. Por otro lado, este mes se adiciona la entrega de la primera cuota del aguinaldo.
De esta manera sigue vigente la grilla salarial para las distintas categorías de trabajadores que se definió el año pasado, con la salvedad de que este mes se añade el cobro del SAC (Sueldo Anual Complementario).
Cuál es el salario de junio de los gendarmes con el aguinaldo
Sumando el monto estimado de aguinaldo que se entrega a fines de junio, los salarios de los gendarmes se ubican en los siguientes montos:
|Cargo
|Monto de junio
|Aguinaldo estimado
Comandante General
$2.635.216,00
$1.317.608,00
Comandante Mayor
$2.398.955,25
$1.199.477,63
Comandante Principal
$2.153.607,57
$1.076.803,79
Comandante
$1.771.955,58
$885.977,79
Segundo Comandante
$1.453.912,27
$726.956,14
Primer Alférez
$1.226.738,49
$613.369,25
Alférez
$1.089.756,36
$544.878,18
Subalférez
$990.687,61
$495.343,81
Suboficial Mayor
$1.533.000,48
$766.500,24
Suboficial Principal
$1.387.330,82
$693.665,41
Sargento Ayudante
$1.261.209,85
$630.604,93
Sargento Primero
$1.146.554,38
$573.277,19
Sargento
$1.042.322,17
$521.161,09
Cabo Primero
$947.565,63
$473.782,82
Cabo
$861.423,24
$430.711,62
Gendarme
$783.112,06
$391.556,03
Gendarme II
$711.920,04
$355.960,02
Cabe aclarar que en cálculo del aguinaldo no se contemplan los bonos extraordinarios entregados en marzo y abril, por única vez, a todo el personal de esta fuerza de seguridad.
Cuándo cobran el aguinaldo los gendarmes
La normativa vigente, establecida por la ley 27.073, determina que la primera cuota del aguinaldo debe abonarse a más tardar el 30 de junio. En 2026, esta fecha límite cae martes. No obstante, las empresas y organismo oficiales cuentan con un margen adicional de cuatro días hábiles posteriores al vencimiento oficial, lo cual permite que el depósito llegue a las cuentas de algunos trabajadores hasta el lunes 6 de julio. Esta previsión legal busca garantizar el orden administrativo en la liquidación de haberes.
Cómo calcular el aguinaldo de junio
El cálculo del aguinaldo toma como referencia el 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador durante el primer semestre del año, que abarca desde enero hasta junio.
En los casos donde el empleado no completó los seis meses de trabajo en la compañía, la liquidación es proporcional al tiempo trabajado. Para estos supuestos, la fórmula aplicada divide el salario máximo por 12 y multiplica el resultado por la cantidad de meses trabajados efectivamente.
Cuáles son los requisitos para ingresar a la Gendarmería Nacional Argentina
- Ser argentino, nativo o por opción.
- Poseer el Documento Nacional de Identidad (DNI) actualizado.
- Tener entre 17 y 25 años de edad al 31 de diciembre del año en curso de su postulación (los postulantes menores de edad deberán presentarse acompañados de ambos padres o tutores indefectiblemente, con documentación que lo acredite).
- Estatura: mujer, entre 1,60 y 1,85 centímetros y hombre: entre 1,66 y 1,95 centímetros.
- No se permiten tatuajes que sean visibles en rostro, cuello y/o cráneo, o en otra parte del cuerpo, que sean visibles circunstancialmente con el uso de cualquier uniforme reglamentario de la fuerza.
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