Cuánto gana el personal de Gendarmería Nacional Argentina en junio 2026 con el aguinaldo

Los gendarmes que realizan su tarea en todo el territorio nacional tienen en junio una salario similar al de los meses previos, dado que no hubo actualizaciones de haberes que impacten en el cobro mensual. Por otro lado, este mes se adiciona la entrega de la primera cuota del aguinaldo.

Los montos que percibe en junio el personal de Gendarmería Valeria Rotman - LA NACION

De esta manera sigue vigente la grilla salarial para las distintas categorías de trabajadores que se definió el año pasado, con la salvedad de que este mes se añade el cobro del SAC (Sueldo Anual Complementario).

Cuál es el salario de junio de los gendarmes con el aguinaldo

Sumando el monto estimado de aguinaldo que se entrega a fines de junio, los salarios de los gendarmes se ubican en los siguientes montos:

Cargo Monto de junio Aguinaldo estimado Comandante General $2.635.216,00 $1.317.608,00 Comandante Mayor $2.398.955,25 $1.199.477,63 Comandante Principal $2.153.607,57 $1.076.803,79 Comandante $1.771.955,58 $885.977,79 Segundo Comandante $1.453.912,27 $726.956,14 Primer Alférez $1.226.738,49 $613.369,25 Alférez $1.089.756,36 $544.878,18 Subalférez $990.687,61 $495.343,81 Suboficial Mayor $1.533.000,48 $766.500,24 Suboficial Principal $1.387.330,82 $693.665,41 Sargento Ayudante $1.261.209,85 $630.604,93 Sargento Primero $1.146.554,38 $573.277,19 Sargento $1.042.322,17 $521.161,09 Cabo Primero $947.565,63 $473.782,82 Cabo $861.423,24 $430.711,62 Gendarme $783.112,06 $391.556,03 Gendarme II $711.920,04 $355.960,02

Cabe aclarar que en cálculo del aguinaldo no se contemplan los bonos extraordinarios entregados en marzo y abril, por única vez, a todo el personal de esta fuerza de seguridad.

Cuándo cobran el aguinaldo los gendarmes

La normativa vigente, establecida por la ley 27.073, determina que la primera cuota del aguinaldo debe abonarse a más tardar el 30 de junio. En 2026, esta fecha límite cae martes. No obstante, las empresas y organismo oficiales cuentan con un margen adicional de cuatro días hábiles posteriores al vencimiento oficial, lo cual permite que el depósito llegue a las cuentas de algunos trabajadores hasta el lunes 6 de julio. Esta previsión legal busca garantizar el orden administrativo en la liquidación de haberes.

Cómo calcular el aguinaldo de junio

El cálculo del aguinaldo toma como referencia el 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador durante el primer semestre del año, que abarca desde enero hasta junio.

En los casos donde el empleado no completó los seis meses de trabajo en la compañía, la liquidación es proporcional al tiempo trabajado. Para estos supuestos, la fórmula aplicada divide el salario máximo por 12 y multiplica el resultado por la cantidad de meses trabajados efectivamente.

La fecha de pago del aguinaldo para los gendarmes Ricardo Pristupluk - LA NACION

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