Por qué el petróleo se desplomó, pero no impacta en el precio de la nafta

En las pantallas de los mercados, la semana pasada fue de alivio. El Brent, la referencia internacional del petróleo, perdió 13% y anotó su mayor caída semanal desde la pandemia. Hoy cotiza en torno a los US$93, lejos de los US$105 del viernes y más aún de los picos de US$117 de los últimos dos meses. Pero en los carteles de las estaciones de servicio ese alivio no se va a notar. Después de meses de vender por debajo del valor internacional, las petroleras anticipan que los precios en el surtidor se mantendrán altos aunque el crudo siga bajando.

La caída del petróleo tuvo un disparador político. “El crudo cerró una semana de fuertes caídas por las expectativas de desescalada con Irán tras la victoria demócrata en las elecciones legislativas de medio término de Estados Unidos”, explicó la consultora Outlier. El mercado empezó a descontar una resolución más rápida del conflicto en Medio Oriente, que desde fines de febrero mantiene en vilo el abastecimiento global de energía.

Sin embargo, la brecha con los precios locales sigue abierta. Según cálculos de fuentes del sector a los que accedió LA NACION, con un Brent en torno a los US$101 y los valores internacionales actuales de la nafta y el diésel, el atraso promedio ponderado de los combustibles sería del 17%, con un 11% en la nafta y un 27% en el gasoil. Cuando el crudo estaba a US$105, la brecha trepaba al 21% (14% en la nafta y 31% en el gasoil). Con el Brent por debajo de los US$100, la diferencia se achicaría, aunque en el gasoil seguiría siendo de dos dígitos, según estiman en el sector.

Las empresas que solo refinan y venden combustibles, como Shell y Puma, sufren más la brecha que las que también producen crudo; la actualización pendiente de impuestos suma presión sobre los precios Fabián Marelli

Esa contención no fue casual. Aunque los combustibles no son un servicio público regulado, como el gas, el agua o la electricidad, el Gobierno interviene de manera indirecta a través de YPF, que representa más del 55% del mercado y cuyos movimientos replica el resto de las compañías. La petrolera de mayoría accionaria estatal sostuvo los precios desde mediados de mayo, incluso entre el 9 de septiembre y el viernes pasado, cuando el barril se mantuvo por encima de los US$100.

El atraso se mide contra el valor de importación de cada producto, es decir, cuánto costaría traer al país ese mismo litro si no se produjera localmente. Por eso no alcanza con mirar el crudo. El gasoil fue el que más subió. A mediados de abril, su valor internacional equivalía a 1,6 veces el precio del petróleo; hoy está cerca de 1,9 veces y llegó a tocar las 2 veces. La guerra destruyó infraestructura de refinación en Medio Oriente, que se sumó a los daños que ya venía provocando el conflicto entre Rusia y Ucrania. Rusia es uno de los principales proveedores de gasoil del mundo y las sanciones redujeron la disponibilidad global de ese combustible.

La Argentina es autosuficiente en nafta, pero todavía importa alrededor del 5% del gasoil que consume . Las empresas lo pagan a precio internacional y lo venden a pérdida en el surtidor, una diferencia que compensan con subas en otros productos, como los lubricantes.

Distintas espaldas

El impacto no es igual para todos. YPF y Axion —subsidiaria de Pan American Energy (PAE)— también producen petróleo, por lo que tienen otra espalda para aguantar lo que resignan en el surtidor. Latam Downstream Holdings, el consorcio que opera las estaciones Shell, y Trafigura (a cargo de Puma Energy) solo participan del downstream, la refinación y el despacho de combustibles. Deben comprar su principal materia prima a precio internacional y la brecha les pega de lleno.

En esos casos, primero se resigna el margen de comercialización y después el de refinación. “Con un 15% de atraso, el agua la tenés a la altura de la boca”, graficó una fuente del sector. En abril, en la industria calculaban que el nivel de precios era acorde con un Brent de entre US$90 y US$93. Hoy, por la devaluación y la suba internacional de la nafta y el gasoil, ese umbral bajó a entre US$75 y US$80.

El Brent cayó 13% en una semana, pero los carteles de las estaciones de servicio no van a acompañar la baja

A esa ecuación se suma un factor que no depende del mercado internacional. El impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y el impuesto al dióxido de carbono (IDC) deberían actualizarse trimestralmente por inflación, pero siguen atrasados. El Ministerio de Economía aplica subas parciales que buscan un equilibrio entre no comprometer los ingresos fiscales y no sumarle presión a un sector que ayuda a contener la inflación con la moderación de los precios. Si se aplicara todo lo que resta de la actualización, el impacto sería un aumento de entre 9% y 10% en la nafta y de 4% en el gasoil, según estiman en el sector.

Según el relevamiento del portal Surtidores, el litro de nafta súper de YPF cuesta $2103 en la Ciudad de Buenos Aires, contra $1566 en enero. Acumula una suba del 34,3% en el año, y llenar un tanque de 50 litros pasó de $78.300 a más de $105.000.

El gasoil aumentó un 41%, de $1601 a $2258. Desde julio, las subas fueron moderadas, del 2,7% en la súper y del 7,2% en el gasoil, y estuvieron más vinculadas al componente impositivo que a la evolución del crudo.

Con ese escenario, en las empresas no esperan bajas en el corto plazo. Fueron muchos meses de vender por debajo del costo de reposición, y la baja del Brent, en lugar de trasladarse al surtidor, servirá para empezar a recuperar lo perdido.