Cuánto hay que ganar para ser de clase media en la ciudad de Buenos Aires

Si bien la inflación promedio en la Ciudad de Buenos Aires se redujo en febrero (cayó del 3,1% al 2,6% mensual), el bolsillo de los porteños experimentó en el mes subas en rubros sensibles como los alimentos (2,9%) o en el segmento de las tarifas de servicios públicos (5,9%) que empujaron hacia arriba el costo de vida en el mes.

Con ese contexto, volvió a incrementarse por encima de la variación promedio de los precios el umbral estadístico para que una familia de cuatro integrantes que vive en Capital Federal pueda ser considerada formalmente de “clase media”, una línea que desde 2025 ya supera holgadamente los $2 millones.

Según los datos oficiales del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba), el piso de ingreso mínimo que un hogar tipo de dos adultos mayores y dos menores debe recibir por mes para integrar ese estrato socioeconómico llegó en febrero a $2.269.215,60

La cifra es informada por el ente estadístico porteño mensualmente, y se establece a partir de las mediciones de su propio relevamiento de precios en territorio porteño. El dato del IPC porteño difundido hoy definió que la inflación del segundo mes de 2026 marcó una desaceleración de 0,5 puntos en febrero (pasó del 3,1% al 2,6%) e interrumpió así su racha de cinco meses consecutivos de suba.

Con esos números, el organismo estadístico produce el informe sobre “Líneas de pobreza y Canastas de consumo para la ciudad de Buenos Aires”, en el que define los diferentes estratos de ingresos de la población, que incluye la definición formal de “clase media”. Al igual que en enero, todas estas canastas se encarecieron a un ritmo superior a la inflación promedio del mes.

En el ingreso mínimo para esa familia tipo, se considera, entre otros, la compra de los bienes y servicios mínimos para la subsistencia, el conjunto de gastos vinculados con la adquisición o renovación de bienes durables para la vivienda, la salud y otros rubros como indumentaria y transporte.

El umbral de ingresos es definido para los consumos promedio de un grupo familiar de cuatro integrantes —dos mayores económicamente activos y dos menores— que vive en Capital Federal. En comparación con el mes previo, tuvo un aumento del 3,1%, un movimiento que superó al alza del costo de vida promedio en la ciudad en el mes.

En términos absolutos, son $68.058 más que el ingreso mínimo que ese mismo hogar requirió en enero para seguir siendo considerado estadísticamente de “clase media”. Según datos oficiales, en el primer mes de 2026 eran necesarios ingresos por al menos $2.201.157.

Cuando se compara la evolución del valor de esa canasta de “clase media” frente a los precios en los últimos 12 meses, se observa que ese umbral se encareció un 32,5%, en línea con el alza del IPC en 12 meses (32,4%).

En términos absolutos, son $556.149 más que un año atrás para que ese hogar de cuatro integrantes pueda ser considerado de clase media.

Como se elabora con referencia a grupos familiares que son propietarios de su vivienda, el informe del Idecba no contempla para sus cifras de gastos mensuales el costo del alquiler de un departamento o casa, un gasto presente en la rutina mensual de alrededor de un tercio de las familias que viven en la ciudad de Buenos Aires.

En febrero, el valor promedio mensual de un departamento de tres ambientes y 70 m2 en Capital subió a $1.060.751 mensuales, según el Zonaprop Index. Se trata de un valor que toma en cuenta los precios de los avisos de alquiler publicados en ese sitio de clasificados online. De esta manera, el ingreso mínimo para ser de clase media para una familia que alquila se elevó aproximadamente a $3.329.966 en febrero.

El informe del Idecba actualizó también las cifras correspondientes a la canasta básica total (CBT), que define el piso de la pobreza, y de la canasta básica alimentaria (CBA), que marca el umbral bajo el cual los hogares son considerados indigentes.

Esta última, que contempla un conjunto de alimentos básicos para la subsistencia, se ubicó en $791.579 en febrero. De acuerdo con el ente estadístico porteño, los hogares que el mes pasado no consiguieron un ingreso de al menos ese valor fueron considerados estadísticamente indigentes. Esta canasta se encareció en el mes un 3,1%, movimiento que refleja que el alza de los precios del mes tuvo mayor impacto sobre los estratos de menores ingresos.

La línea de pobreza, que además de alimentos tiene en cuenta otros bienes y servicios no alimentarios (incluye transporte, artículos de limpieza, expensas, tarifas de servicios públicos, ropa, esparcimiento, salud, educación y comunicación, entre otros), se estimó en febrero en $1.440.146, con un alza del 3,1% en el mes. Quienes tuvieron en el mes ingresos inferiores a esa cifra fueron considerados estadísticamente pobres.

En tanto, quedaron dentro del grupo de los “no pobres vulnerables” los hogares cuyos ingresos se ubicaron entre esa cifra y $1.815.372.

El estrato del “sector medio frágil” correspondió a quienes tuvieron ingresos de hasta $2.201.157.

El grupo de los “acomodados” correspondió a las familias que el mes pasado percibieron ingresos superiores a $7.261.489.