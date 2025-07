Cuántos asalariados y cuántos jubilados están pagando el impuesto, según datos oficiales

En mayo pasado, 842.485 empleados bajo relación de dependencia tuvieron retenciones por el impuesto a las ganancias en los salarios que percibieron. Y también hubo descuentos por la carga fiscal en los haberes cobrados por 141.018 jubilados y pensionados de los diferentes sistemas previsionales que rigen en el país. Los datos provienen de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y fueron brindados a LA NACION en respuesta a un pedido de información pública.

En total, hubo en ese quinto mes del año descuentos por el tributo en 983.503 casos, entre asalariados y beneficiarios de prestaciones previsionales. En el primer caso, el número equivale al 8,7% de los empleados registrados en los sectores privado y público.

Los números de “retenidos” por el tributo (según la jerga del organismo de recaudación) muestran que, con la reforma aprobada por ley en 2024, se sumaron personas al conjunto de los que tributan, pero no en la cantidad que por entonces se señalaba desde la oposición (se hablaba de entre 800.000 y un millón y la cifra fue menor).

En el último mes de vigencia del sistema previo, que se aplicó entre fines de 2023 y hasta lo devengado en junio de 2024, habían sido 566.268 las personas alcanzadas por la carga fiscal, entonces denominada, en la mayoría de los casos, “impuesto cedular a los mayores ingresos”. Siempre según las planillas de datos de ARCA, durante la vigencia de aquel sistema aprobado por el gobierno anterior, el número de retenidos fue aumentando, por efecto de los reajustes salariales que intentaban seguir la inflación. En el primer mes con vigencia del régimen actual, los casos fueron 664.526 y en el segundo, 738.930 (varias empresas instrumentaron los cambios un mes después, por demoras en las reglamentaciones).

El esquema actual de Ganancias fue aprobado a mediados de 2024 por el Congreso, a propuesta del Poder Ejecutivo ricardo-pristupluk-11511

Más allá del debate sobre la definición del piso salarial para tributar, lo cierto es que la cantidad de personas con ingresos gravados no es indicativa de la progresividad del impuesto, algo que sí está marcado por cómo es la tabla de alícuotas, que actualmente define una entrada “más suave” al pago del tributo respecto de lo que ocurría en otras épocas.

Variaciones en el tiempo

La mencionada cifra de mayo de este año es muy superior a la de noviembre de 2023, cuando hubo descuentos en los ingresos de 123.680 personas: 120.168 empleados y 3512 jubilados. Ese número de retenidos, que había caído significativamente respecto de los meses previos, fue al que se llegó como consecuencia de la reforma legal que, en medio de la campaña electoral y del “plan platita”, promovió el gobierno de Alberto Fernández y que fue cuestionada en varios aspectos por especialistas en el tema.

Luego, durante la vigencia de aquel régimen, la cantidad fue elevándose, como ya se explicó, aunque iba a reducirse después, por una actualización que no se aplicó.

El número de mayo resulta, al mismo tiempo, muy inferior al de diciembre de 2020, cuando fueron 2.425.880 las personas a las que se les descontó Ganancias de sus ingresos: 2.036.077 trabajadores en actividad y 389.803 retirados, según surge de un informe presentado en el Congreso por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que incluye datos del período iniciado en enero de 2020.

La deducción por hijos menores a cargo permite aliviar la carga de Ganancias Lisavetta - Shutterstock

Tras aquel mes récord, el número de casos comenzó a caer, tanto por la actualización del esquema según el mecanismo que regía entonces, como por efecto de modificaciones aprobadas por ley. En el último mes de 2021 los retenidos fueron 1.005.096, es decir, menos de la mitad que un año antes.

En el caso de los jubilados, el ingreso a partir del cual se tributa -si se cumplen ciertas condiciones- equivale al haber mínimo del sistema general de la Anses multiplicado por ocho. Este mes la cifra es de $2.474.358,32. Así, a quienes tienen un haber neto menor a ese monto no les corresponde el descuento por Ganancias, si cumplen dos requisitos: no tener ingresos adicionales superiores a un determinado monto (este año, ese tope es de $4.507.505,52) y no contar con un patrimonio por el cual haya que pagar el impuesto a los Bienes Personales (por 2024 el menor patrimonio alcanzado fue de $292.994.964,89).

El cálculo de las retenciones

En lo que va de 2025, no fue el quinto mes el que tuvo la mayor cantidad de retenidos. En enero hubo 1.225.266 casos. Ese mes influyeron cuestiones vinculadas con la forma en que se calculan las retenciones. El ingreso percibido en ese período estaba, en teoría, alcanzado por un esquema de cálculo de Ganancias que incluía -respecto del vigente hasta el mes previo- una actualización por inflación. En la práctica, los empleadores liquidaron el impuesto por el sueldo de diciembre (cobrado por lo general en enero) usando el cuadro anterior, porque en ese momento no se conocían los datos con reajuste. Eso se tradujo en que, en la práctica, hubo más retenciones y por mayores montos que los surgidos del esquema actualizado.

La situación fue corregida con el siguiente pago de salarios. Y eso explica la razón por la cual en febrero hubo menos “retenidos” (973.369), una cifra que volvió a subir en marzo, un mes en el que -además de las recomposiciones salariales que pudieron haber existido- muchas empresas suelen pagar bonos a sus empleados (los descuentos de Ganancias por ese concepto, de todas formas, puede repartirse durante el año). Y la cifra volvió a reducirse en abril, cuando hubo 901.664 casos.

El número de personas con retenciones de sus ingresos en concepto de Ganancias tuvo variaciones muy significativas en los últimos años Freepik

Lo ocurrido en enero no fue algo aislado o de única vez. La normativa determina que haya un desfase entre el momento en que, al inicio de un semestre, empieza a regir un esquema reajustado por inflación, y el momento en que se cobra el primer salario para el cual ya impacta la nueva regla (el cuadro actualizado). Es decir, cuando se liquida el primer sueldo del período para el que regirá un esquema con reajuste, todavía no se conoce esa tabla actualizada.

Los valores de este año

La semana pasada, ARCA publicó valores actualizados de las deducciones del impuesto, y también de la tabla de alícuotas que define cuánto se tributa, según de cuánto sean los ingresos gravados. Las deducciones son montos libres de Ganancias y, por eso, cada vez que aumentan sube el salario más bajo alcanzado por el impuesto y, a la vez, se alivia la carga fiscal a igual ingreso nominal. Los nuevos valores rigen desde lo percibido este mes; por eso, si las empresas pagaron ya en julio el salario de junio, el impuesto se corregirá a la baja.

Durante la primera mitad de este año estuvieron alcanzados por Ganancias los salarios mayores a $2.280.558 en bruto o $1.892.863 en términos netos, en el caso de empleados sin familiares a cargo; las remuneraciones superiores a $2.654.060 en bruto o $2.202.870 en neto, si se trata de trabajadores con dos hijos menores; o, por citar otro ejemplo, los sueldos algo superiores a $3 millones en bruto, o $2.510.232 en términos netos si el asalariado declara cónyuge y dos hijos de menos de 18 años.

En el segundo semestre, Ganancias alcanzará a los empleados con salarios brutos que superen, en el promedio mensual de lo que vaya del año, un monto aproximado de $2,4 millones en bruto (un neto de unos $1,99 millones), en caso de que no tengan familiares a cargo ni declaren gastos deducibles. Si se trata de un asalariado con dos hijos menores, las retenciones afectarán desde un salario bruto mensual promedio en 2025 de alrededor de $2,8 millones (en términos netos, unos $2,3 millones).