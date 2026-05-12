Inocencia Fiscal: más de 80.000 contribuyentes ya adhieren al régimen simplificado de Ganancias

Más de 80.000 contribuyentes ya adhirieron al Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias que impulsa el Gobierno para incentivar el ingreso al sistema formal de parte de los dólares que los argentinos mantienen fuera de los bancos.

El dato, informado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), refleja una aceleración en las inscripciones durante las últimas semanas, aunque todavía no se traduce en un salto significativo de los depósitos privados en dólares.

Según informó ARCA, las adhesiones al nuevo régimen se duplicaron en los últimos 20 días, luego de que el organismo habilitara el aplicativo para presentar las declaraciones juradas. El esquema había comenzado en febrero con unas 5800 adhesiones y sumó más de 36.000 nuevos inscriptos solo durante abril, en la antesala de los vencimientos de junio correspondientes al período fiscal 2025.

La iniciativa forma parte de la estrategia oficial para intentar captar parte de los aproximadamente US$170.000 millones que el Gobierno estima que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero formal, ya sea en efectivo, en cajas de seguridad o en cuentas en el exterior.

Sin embargo, el movimiento de fondos hacia los bancos sigue siendo acotado. El 9 de febrero, cuando entró en vigencia la reglamentación del esquema, los depósitos privados en dólares totalizaban US$37.855 millones. El último dato disponible, correspondiente al 6 de mayo, muestra un stock de US$38.828 millones. La diferencia representa un incremento de apenas US$973 millones en casi tres meses.

Luis Caputo, había llamado públicamente a “llevar los ahorros al banco”. Fabián Marelli

Los números del Banco Central muestran que durante abril los depósitos privados en moneda extranjera crecieron US$427 millones y cerraron el mes en US$38.849 millones, un nuevo máximo para un cierre mensual, aunque todavía por debajo del pico intramensual de US$39.159 millones alcanzado el 14 de abril.

La autoridad monetaria destacó además que el crecimiento estuvo impulsado principalmente por colocaciones a plazo fijo, favorecidas por la mejora de las tasas que algunos bancos comenzaron a ofrecer frente al crecimiento de la demanda de crédito en dólares.

El Gobierno había presentado el esquema como una herramienta para facilitar el ingreso de divisas no declaradas al sistema formal. La normativa permite depositar dólares sin justificar origen hasta determinados montos para quienes adhieran al régimen simplificado. Tras su aprobación, el ministro de Economía, Luis Caputo, había llamado públicamente a “llevar los ahorros al banco”.

El desempeño de los depósitos muestra, por ahora, una dinámica mucho más moderada que la esperada inicialmente por el equipo económico.

El fenómeno refleja además una conducta muy arraigada en la economía argentina. A más de dos décadas del llamado “corralito”, buena parte de los ahorristas sigue privilegiando la tenencia física de dólares como resguardo frente a eventuales crisis políticas o cambiarias. En el mercado reconocen que todavía persiste una fuerte preferencia por mantener billetes fuera del sistema financiero, incluso en un contexto de mayor estabilidad macroeconómica y recuperación de los depósitos bancarios.

En el Gobierno sostienen que el proceso será gradual y apuestan a que la normalización de la economía, junto con el nuevo esquema tributario, termine incentivando una mayor circulación de los dólares que hoy permanecen fuera del sistema formal.