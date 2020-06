La sentencia le da a la Anses 5 días para habilitar a los abogados a usar el mecanismo de gestiones virtuales Fuente: Archivo

Una sentencia judicial le ordenó hoy a la Anses que en el término de cinco días les permita a los abogados utilizar la plataforma de atención virtual para hacer gestiones en nombre de personas que buscan acceder, por ejemplo, al alta de prestaciones previsionales, como jubilaciones o pensiones. La resolución del juez Juan Fantini, subrogante del juzgado de la Seguridad Social N° 8 fue en respuesta a un reclamo hecho por la Asociación de Abogados Previsionalistas y de la Asociación de Abogados de Buenos Aires.

Entre otros argumentos, el juez advirtió que las trabas para poder hacer trámites en medio de la cuarentena derivan cada vez más en presentaciones de recursos de amparos individuales por parte de quienes necesitan jubilarse o pensionarse y no logran acceder a ese derecho. Dos semanas atrás, de hecho, se conoció el primer caso en el que un fallo le ordenó a la Anses dar curso al inicio del trámite de alta previsional de una persona.

El escrito judicial favorable a la intermediación de los profesionales señala que "de una rápida lectura de la normativa dictada por la Anses en lo relativo a la atención virtual en el contexto de cuarentena" no surge que se haya previsto la actuación de los abogados que sean representantes de quienes quieren acceder a sus derechos, algo que, según la sentencia, resulta "inadmisible" por las disposiciones legales vigentes.

El conflicto entre los profesionales y la Anses es, en realidad, de vieja data. Según recordó Fantini en diálogo con LA NACION, el reclamo ante la Justicia por este tema comenzó en el año 2000, tras el cierre de una oficina que funcionaba específicamente para la atención a los profesionales. Desde entonces, los abogados consideraron que se les fueron interponiendo diferentes trabas para el desarrollo de sus tareas. El juez, que aceptó el pedido de apertura de la feria judicial para tratar el tema y emitir su resolución, especificó que su decisión está técnicamente en el marco de "una ejecución de sentencia" y consideró que no es tarea sencilla la de tramitar un beneficio previsional para quien lo requiere.

En esta etapa de cuarentena y tal como ya se había informado, el organismo no habilitó la posibilidad de que se hagan poderes para las gestiones que se habilitaron por vía virtual a partir de este mes de junio. La atención al público en las oficinas de la Anses fue suspendida el 20 de marzo, el día del inicio del aislamiento social obligatorio. Y solo a partir de mayo comenzó un esquema gradual de aperturas de las oficinas, por ahora solo en localidades del interior del país. Hasta ahora hay 222 centros de atención abiertos y la lista puede consultarse en www.anses.gob.ar/oficinas .

"Es un amparo que es por trámites que ahora son virtuales, pero que tendrá efecto para los presenciales" a medida que se vayan habilitando, señaló el abogado previsionalista Federico Despoulis Netri.

"La Anses no habilitó que las gestiones virtuales puedan ser hechas por los abogados ni previó un mecanismo como el que se usó en el trámite de la reparación histórica, donde se permitía nombrar un apoderado para terminar el trámite; es decir, el sistema ya estaba", analizó el abogado Adrián Tróccoli. Agregó que, como por la vía virtual no se puede hacer el 100% de la gestión para el alta de una prestación -sino una parte-, en algún momento el trámite expondría a los adultos mayores, que en la pandemia de Covid-19 son un grupo de riesgo, a salir a la calle "cuando quizá ya tienen un abogado apoderado" al que no le permiten actuar en su nombre.