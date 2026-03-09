Cuánto ganan los miembros de las Fuerzas Armadas en marzo de 2026
En el tercer mes del año se establece la grilla establecida por la última resolución del Ministerio de Defensa
El personal de las Fuerzas Armadas recibe en marzo un monto similar al mes previo, dado por la resolución 1/2026, que hizo el último reajuste para el sector en los salarios del mes de diciembre de 2025.
La normativa, que lleva la firma de los ministros de Economía, Luis Caputo, y Defensa, Carlos Presti, dejó establecidos los valores a partir de diciembre, cuya referencia se mantiene en el tercer mes del año.
La actualización salarial quedó argumentada en la resolución: “Que en virtud de la evaluación escalafonaria correspondiente al personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales resulta necesario fijar una nueva escala de haberes en el marco de los criterios adoptados para la Administración Pública Nacional a partir de diciembre de 2025″.
El artículo 3 del escrito explica cómo se solventa este incremento: “El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente resolución será atendido con los créditos correspondientes a las subjurisdicciones respectivas del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional del Ministerio de Defensa”.
A continuación figura la grilla publicada en el Boletín Oficial, con el detalle de cada cargo y el monto que se liquida en el tercer mes del año:
|Cargo Jerárquico
|Salario Mensual
Teniente General, Almirante, Brigadier General
$2.866.115
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor
$2.555.944
General de Brigada, Contralmirante, Brigadier
$2.328.718
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro
$2.039.752
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro
$1.773.466
Mayor, Capitán de Corbeta
$1.397.196
Capitán, Teniente de Navío
$1.157.154
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente
$1.029.221
Teniente, Teniente de Corbeta
$927.877
Subteniente, Guardiamarina, Alférez
$840.353
Suboficial Mayor
$1.433.055
Suboficial Principal
$1.270.438
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante
$1.126.261
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar
$990.671
Sargento, Cabo Principal
$889.398
Cabo Primero
$798.183
Cabo, Cabo Segundo
$738.764
Voluntario 1ra., Marinero 1ra.
$672.914
Voluntario 2da., Marinero 2da.
$622.720
Cuánto cobran los miembros de la Policía de Establecimientos Navales en marzo de 2026
La normativa vigente también abarca a quienes integran la Policía de Establecimientos Navales, que en marzo tienen las siguientes cifras:
|Cargo jerárquico
|Cifra del mes
Comisario Inspector
$883.514
Comisario
$848.036
Sub Comisario
$788.793
Oficial Principal
$687.932
Oficial Inspector
$625.825
Oficial Subinspector
$523.412
Oficial Ayudante
$433.557
Oficial Subayudante
$381.309
Subescribiente
$622.606
Sargento Primero
$470.357
Sargento
$450.727
Cabo
$361.420
Agente de Primera
$349.341
Agente de Segunda
$343.686
