El personal de las Fuerzas Armadas recibe en marzo un monto similar al mes previo, dado por la resolución 1/2026, que hizo el último reajuste para el sector en los salarios del mes de diciembre de 2025.

La normativa, que lleva la firma de los ministros de Economía, Luis Caputo, y Defensa, Carlos Presti, dejó establecidos los valores a partir de diciembre, cuya referencia se mantiene en el tercer mes del año.

La actualización salarial quedó argumentada en la resolución: “Que en virtud de la evaluación escalafonaria correspondiente al personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales resulta necesario fijar una nueva escala de haberes en el marco de los criterios adoptados para la Administración Pública Nacional a partir de diciembre de 2025″.

El artículo 3 del escrito explica cómo se solventa este incremento: “El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente resolución será atendido con los créditos correspondientes a las subjurisdicciones respectivas del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional del Ministerio de Defensa”.

Cuánto ganan los miembros de las Fuerzas Armadas en marzo de 2026

A continuación figura la grilla publicada en el Boletín Oficial, con el detalle de cada cargo y el monto que se liquida en el tercer mes del año:

Cargo Jerárquico Salario Mensual Teniente General, Almirante, Brigadier General $2.866.115 ​ General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor $2.555.944 ​ General de Brigada, Contralmirante, Brigadier $2.328.718 ​ Coronel, Capitán de Navío, Comodoro $2.039.752 ​ Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro $1.773.466 ​ Mayor, Capitán de Corbeta $1.397.196 ​ Capitán, Teniente de Navío $1.157.154 ​ Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente $1.029.221 ​ Teniente, Teniente de Corbeta $927.877 ​ Subteniente, Guardiamarina, Alférez $840.353 ​ Suboficial Mayor $1.433.055 ​ Suboficial Principal $1.270.438 ​ Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante $1.126.261 ​ Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar $990.671 ​ Sargento, Cabo Principal $889.398 ​ Cabo Primero $798.183 ​ Cabo, Cabo Segundo $738.764 ​ Voluntario 1ra., Marinero 1ra. $672.914 ​ Voluntario 2da., Marinero 2da. $622.720

Cuánto cobran los miembros de la Policía de Establecimientos Navales en marzo de 2026

La normativa vigente también abarca a quienes integran la Policía de Establecimientos Navales, que en marzo tienen las siguientes cifras: