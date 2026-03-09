Mercados, en vivo: caen las bolsas, el petróleo y el riesgo país en la Argentina

Los ministros de Finanzas del Grupo de los Siete (G7), que reúne a las principales potencias industrializadas aliadas de Estados Unidos, debatirán el lunes una liberación conjunta de petróleo de las reservas de emergencia coordinada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), según informó el Financial Times.

Tres países del G7, entre ellos Estados Unidos, han expresado hasta ahora su apoyo a la idea, según el FT, que basa su información en fuentes, y añade que los ministros y el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, mantendrán una conversación telefónica para debatir el impacto de la guerra de Irán.