Mercados, en vivo: caen las bolsas, el petróleo y el riesgo país en la Argentina

El temor a las interrupciones en el estrecho de Ormuz provocó una fuerte suba del crudo y sacudió a las bolsas mundiales; los países industrializados analizan usar reservas estratégicas; la repercusión en el país

Desde el comienzo de la guerra, el precio del crudo viene creciendo sostenidamenteTIMOTHY A. CLARY - AFP

Donald Trump restó importancia a la idea de recurrir a la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trumpafp - AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia el sábado a la idea de recurrir a la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, diciendo que los suministros estadounidenses eran amplios y que los precios pronto bajarían.

Emmanuel Macron: “El uso de reservas estratégicas es una opción contemplada”

El presidente de Francia, Emmanuel Macron Yoan Valat - Pool EPA

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el lunes que “el uso de reservas estratégicas es una opción contemplada”. Además dijo que los líderes del G7 podrían reunirse esta semana para coordinar una respuesta al alza de los precios de la energía. Francia ostenta actualmente la presidencia rotatoria del G7.

La reacción de los países del G7

Los ministros de Finanzas del Grupo de los Siete (G7), que reúne a las principales potencias industrializadas aliadas de Estados Unidos, debatirán el lunes una liberación conjunta de petróleo de las reservas de emergencia coordinada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), según informó el Financial Times.

Tres países del G7, entre ellos Estados Unidos, han expresado hasta ahora su apoyo a la idea, según el FT, que basa su información en fuentes, y añade que los ministros y el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, mantendrán una conversación telefónica para debatir el impacto de la guerra de Irán.

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio. âÕñÏíºé˜ - Kyodo News

La guerra en Irán dispara al petróleo a máximos de tres años y altera los mercados

Por el estrecho de Ormuz pasa el 20% del comercio internacional del petróleo y el 25% de la producción de gas natural licuado (GNL)

Los precios del petróleo se dispararon este lunes a su nivel más alto en más de tres años y medio, impulsados por la expansión de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán y el temor a una interrupción prolongada del suministro energético desde Medio Oriente.

La escalada del conflicto elevó los riesgos para el transporte marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz y generó una fuerte reacción en los mercados financieros internacionales.

