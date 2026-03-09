Mercados, en vivo: caen las bolsas, el petróleo y el riesgo país en la Argentina
El temor a las interrupciones en el estrecho de Ormuz provocó una fuerte suba del crudo y sacudió a las bolsas mundiales; los países industrializados analizan usar reservas estratégicas; la repercusión en el país
Donald Trump restó importancia a la idea de recurrir a la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia el sábado a la idea de recurrir a la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, diciendo que los suministros estadounidenses eran amplios y que los precios pronto bajarían.
Emmanuel Macron: “El uso de reservas estratégicas es una opción contemplada”
El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el lunes que “el uso de reservas estratégicas es una opción contemplada”. Además dijo que los líderes del G7 podrían reunirse esta semana para coordinar una respuesta al alza de los precios de la energía. Francia ostenta actualmente la presidencia rotatoria del G7.
La reacción de los países del G7
Los ministros de Finanzas del Grupo de los Siete (G7), que reúne a las principales potencias industrializadas aliadas de Estados Unidos, debatirán el lunes una liberación conjunta de petróleo de las reservas de emergencia coordinada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), según informó el Financial Times.
Tres países del G7, entre ellos Estados Unidos, han expresado hasta ahora su apoyo a la idea, según el FT, que basa su información en fuentes, y añade que los ministros y el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, mantendrán una conversación telefónica para debatir el impacto de la guerra de Irán.
La guerra en Irán dispara al petróleo a máximos de tres años y altera los mercados
Los precios del petróleo se dispararon este lunes a su nivel más alto en más de tres años y medio, impulsados por la expansión de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán y el temor a una interrupción prolongada del suministro energético desde Medio Oriente.
La escalada del conflicto elevó los riesgos para el transporte marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz y generó una fuerte reacción en los mercados financieros internacionales.
