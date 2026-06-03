Cuotas sin interés y préstamos de hasta $5 millones: así es el nuevo programa nacional para pagar el viaje de egresados
La iniciativa impulsada por la Secretaría de Turismo y Ambiente y el Banco Nación busca ayudar a las familias y promover el turismo interno
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La Secretaría de Turismo y Ambiente, junto con el Banco Nación, presentó una nueva línea de financiamiento destinada a promover el turismo estudiantil entre alumnos de nivel primario y secundario de todo el país. La medida apunta a facilitar el acceso de las familias a los tradicionales viajes de egresados y ampliar la cantidad de jóvenes que puedan vivir esta experiencia educativa y recreativa.
Se espera que la medida impacte a 400.000 estudiantes
El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, aseguró que “están dadas las condiciones para dar un salto cualitativo en el turismo educativo, que moviliza alrededor de 400.000 chicos”. También indicó que la medida podrá “tener un efecto multiplicador” dado que los viajes estudiantiles “son una polea de transmisión” para la actividad comercial y económica en general.
En ese sentido, el funcionario remarcó que este tipo de viajes genera un impacto positivo en múltiples sectores de la economía, ya que beneficia tanto a los destinos turísticos como a las actividades comerciales vinculadas al movimiento de contingentes estudiantiles.
Cuotas sin interés y préstamos de hasta $5 millones
La propuesta contempla distintas alternativas de financiamiento para que las familias puedan afrontar los costos de los viajes. Por un lado, quienes cuenten con tarjeta de crédito del Banco Nación podrán acceder a planes de pago en 3, 6, 12 o 18 cuotas sin interés.
Por otro lado, también se habilitó una línea de préstamos personales de hasta 5 millones de pesos, con plazos de devolución de 9, 12, 15 y 18 cuotas fijas y una Tasa Nominal Anual (TNA) del 40%. Esta opción estará disponible tanto para clientes como para no clientes de la entidad y podrá gestionarse de manera digital a través de la aplicación BNA+, con aprobación inmediata.
Por último, Scioli adelantó que esta política será complementada con acciones destinadas a atraer contingentes juveniles de países limítrofes, con el objetivo de posicionar a los destinos argentinos como una alternativa atractiva para el turismo estudiantil internacional.
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