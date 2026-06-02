Cuándo es el solsticio de invierno este junio 2026 en la Argentina

Los habitantes de todo el territorio nacional comienzan a palpitar la llegada del invierno con sus reconocidas bajas temperaturas. En el pasaje de estación, surge la inquietud de cuándo es el solsticio de junio en la Argentina.

Los ciudadanos buscan un abrigo resistente para hacerle frente a las bajas temperaturas Ezequiel Muñoz - Archivo

La estación del año más fría comienza a partir de un evento astronómico: el solsticio, que tiene una fecha y horario precisos para el año 2026.

Cuándo es el solsticio de junio 2026

El solsticio de invierno es un fenómeno que ocurre cuando el hemisferio sur alcanza su punto más alejado del Sol, y tiene una incidencia en las temperaturas. En paralelo, el hemisferio norte está más cerca que nunca de la estrella, por lo que allí empieza el verano.

El cambio de estación se da siempre pasada la mitad del mes de junio, entre el 20 y el 21, y tiene un horario particular a cada año que se puede conocer a partir de modelos astronómicos especializados, que aportan información certera sobre cuándo empieza el invierno 2026.

Qué es el solsticio

De acuerdo al Servicio de Hidrografía Naval, el solsticio de invierno este año se dará el domingo 21 de junio a las 05.24.

Como explican desde este organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las fechas de los solsticios y los equinoccios (que inauguran primaveras y otoños) no coinciden año tras año. Esto se debe a que “el año trópico, intervalo de tiempo entre dos pasos sucesivos del Sol por el equinoccio invernal, igual a 365.2422 días solares medios, no es divisible con el año del calendario gregoriano, de 365.2425 días solares medios”. Por eso, “solo después de un ciclo de 400 años, las estaciones vuelven a comenzar en los mismos días, aproximadamente”.

Qué es un solsticio

Este término deriva del latín solstitium, que significa “el sol se detiene”. El solsticio ocurre dos veces al año, en junio y en diciembre, y marca el inicio de dos de las cuatro estaciones (el invierno y el verano), las cuales se diferencian principalmente por su proximidad con el Sol y, en consecuencia, por sus temperaturas medias.

Hay dos tipos de solsticio, el de invierno y el de verano (Unsplash)

Este acontecimiento se da en el punto mínimo o máximo de proximidad entre un hemisferio de la Tierra y el Sol. De esta manera, en los solsticios, el Sol alcanza su máxima declinación norte y su máxima declinación sur, siempre tomando como referencia a la línea del Ecuador.