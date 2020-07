Daniel Sabsay consideró que hay múltiples de factores que explican por qué los argentinos salieron a la calle el otro día

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de julio de 2020 • 12:26

El abogado constitucionalista Daniel Sabsay participó del programa "Comunidad de Negocios", donde habló de las marchas realizadas el pasado 9 de julio. "La gente sospecha y siente que el sistema está en crisis. Estamos siendo gobernados por una sola persona", sostuvo, y aseguró que es la primera vez que se ve con tanta claridad "un reclamo a favor de la Constitución".

"Fue una verdadera reivindicación a favor del sistema republicano", comentó. El abogado consideró que hay múltiples factores que explican por qué los argentinos salieron a la calle. Pero para él, la gran mayoría asistió para repudiar los manejos que están teniendo el Poder Ejecutivo y el Judicial con "aquellos que se los ha visto tirar bolsos y que están lejos de ser sancionados".

"Lo que ha ocurrido en el country de Pilar es representativo de una sociedad que está harta -dijo-. No quieren compartir su barrio con una persona que de ser un pequeño empleado de banco se transformó en el dueño del 10% de las tierras de su provincia".

Daniel Sabsay, en "Comunidad de Negocios" 11:33

Video

Sabsay hizo mención al Artículo 14 de la Constitución Nacional cuando escuchó a la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, decir que la oposición no hace más que fomentar la violencia convocando manifestaciones. "Lo antidemocrático es no reconocer los derechos de los ciudadanos que sustentan a una democracia competitiva", explicó cómo para él los distintos pensamientos en una sociedad enriquecen a la democracia.

" La desgracia es que no tenemos deliberación porque no tenemos Congreso ", explicó Sabsay. Para él, el caso de Lázaro Báez demuestra que la justicia argentina no funciona. "Es absolutamente ineficaz para luchar contra la corrupción y que termine la impunidad", concluyó.

La Justicia es absolutamente ineficaz para luchar contra la corrupción y que termine la impunidad Daniel Sabsay

Sabsay habló de una responsabilidad en conjunto entre quien ejerce el poder, los senadores, diputados y jueces. Sostuvo que las pocas reuniones en la Cámara de Diputados y Senadores y la feria declarada por el Poder Judicial muestran como ambos poderes se transformaron en "una suerte de furgón de cola del ejecutivo".

Con respecto al video de la entrevista de Diego Leuco a Santiago Cafiero , que retuiteó Alberto Fernández , el abogado aseguró estar en contra de todo tipo de violencia, pero más aún si proviene de los que ejercen el poder. " Ellos son los que deben dar el ejemplo ", finalizó.