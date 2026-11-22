En una sala de las oficinas de Fundar, en pleno microcentro porteño, Daniel Schteingart despliega cifras con la soltura de quien trabaja con ellas desde hace casi dos décadas. Sociólogo de formación, a los 24 años empezó a trabajar codo a codo con economistas en temas de desarrollo productivo y no dejó más ese camino. Se doctoró en la Universidad de San Martín con una tesis premiada sobre el rol de los recursos naturales en el desarrollo y, entre 2020 y 2023, estuvo a cargo del CEP XXI y del plan Argentina Productiva 2030 en el Ministerio de Desarrollo Productivo, con Matías Kulfas. También se hizo conocido por anticipar resultados electorales con una técnica sencilla, que mide el voto que cambia en cada distrito.

Hoy, a los 41 años, es director de Desarrollo Productivo del centro de políticas públicas Fundar y acaba de publicar No somos un país de mierda (todavía), editado por el think tank y Siglo XXI. Advierte que el Gobierno avanzó en la estabilidad macroeconómica, pero que está “borrando con el codo” los otros dos pilares del desarrollo.

–¿Qué buscó con el libro?

–Parar la pelota y entender cómo está la Argentina frente al resto del mundo y frente a su propia historia. Si un extraterrestre baja y mira el mundo, la Argentina todavía es un país de mitad de tabla. De unos 200 países, en general está entre los primeros 60, según la variable, y por arriba de la media mundial y regional en PBI per cápita, esperanza de vida, educación o calidad democrática. Lo segundo es que, a pesar de todas sus crisis, en el largo plazo vivimos mejor. Vivimos más años que nunca, la mortalidad infantil y los homicidios son los menores de la historia, y somos tres veces más ricos que en 1913 y 40% más ricos que en 1974. Un progreso errático, pero progreso al fin. Pero lo alarmante es que en el resto del mundo ese progreso fue mucho más veloz. Entonces, en casi cualquier ranking de desarrollo, la Argentina está cayendo. Es un progreso absoluto con una decadencia relativa inexorable. Si seguimos así, en cualquier momento va a pelear el descenso. Llegó a ser la economía número 11 del mundo a mediados de los años 50 y hoy está peleando el puesto 30.

Daniel Schteingart: “No hay gobiernos que hayan atacado como este a la ciencia, la tecnología y las universidades” Soledad Aznarez

–¿Qué lugar ocupa el Estado en ese diagnóstico?

–En la década previa a la presidencia de Javier Milei, la Argentina gastó como europeo rindiendo como latinoamericano. Tuvo un gasto público de alrededor del 43% del PBI, como un país europeo promedio, pero con resultados en bienes públicos de un país latinoamericano. Tuvo el mismo gasto per cápita en salud que Chile, y Chile tiene cuatro años más de esperanza de vida. Gastó más que Costa Rica, que también tiene cuatro años más. En educación, los resultados en las pruebas PISA eran muy inferiores a lo esperable por la inversión por alumno. Ese Estado muy ineficiente generó el contexto para que Milei critique el rol del Estado. El progresismo, el peronismo o cualquiera que crea que el Estado es importante para el desarrollo tiene que poner eso como prioridad, porque siempre se piensa que todo se resuelve con más. A la Argentina no le faltó gasto, le faltó eficiencia.

–¿Qué hay que aprender de otros países?

–Los países desarrollados, además de estructuras productivas sofisticadas y estabilidad macroeconómica, tienen Estados eficientes. Hay dos grandes modelos. Uno nórdico, europeo, con mucho gasto, mucho Estado de bienestar y mucha calidad. Y otro con Estados más chicos pero muy eficientes, como Singapur, que gasta menos del 20% del PBI, pero tiene una burocracia súper sofisticada. La Argentina gasta como europeo con resultados de un país que gasta menos.

–¿El Gobierno va en esa dirección?

–No creo que Milei tenga vocación por transformar el Estado hacia mayores capacidades, y esa es una gran diferencia con Menem y con Macri. Con Menem hubo vocación modernizadora en ciertas áreas. Por ejemplo, Cavallo crea la AFIP como una agencia moderna, informatizada, con buenos sueldos y bastante meritocrática, y eso fue un salto de calidad en la recaudación. Macri tuvo intentos de digitalización de expedientes. Milei dice que es el topo que viene a demoler el Estado, y lo que se ve es una erosión de capacidades que ya eran muy débiles. Claramente ayuda en la estabilidad macroeconómica. Un 30% de inflación es mejor que 200%, y no tener brecha cambiaria es mejor que tenerla. Pero los otros dos pilares del desarrollo, una estructura productiva más sofisticada y las capacidades estatales, los está borrando con el codo.

Daniel Schteingart, director de Desarrollo Productivo de Fundar, en las oficinas del think tank en el microcentro Soledad Aznarez

–Estamos en medio de una transición económica, con sectores que crecen y otros rezagados. ¿Era inevitable con cualquier gobierno que llegara en 2023?

–Energía y minería ya venían creciendo. El Gobierno, con varios incentivos, puso quinta a fondo en esa tendencia. Vaca Muerta ya venía creciendo y probablemente el RIGI le dio más envión. El litio ya estaba andando, y en cobre y GNL ya había anuncios de inversión. La discusión es el contrafactual para la industria y la construcción, que caen dos dígitos frente a 2023. ¿Con otro gobierno la industria estaría 12% abajo? Yo creo que no. Pero el mayor peso de las extractivas muy probablemente siga, gane quien gane. Según la Onudi, la Argentina es el país con mayor caída de la producción industrial del mundo entre los que tienen datos, con casi ningún sector creciendo. Vamos hacia una matriz con más peso primario y menos densidad industrial, que te acerca, siendo optimista, a Chile, y siendo pesimista, a Perú. No a Canadá, Estados Unidos o Noruega.

–¿No alcanza con los recursos naturales?

–La Argentina no tiene tantos recursos naturales como se cree. Hoy exporta US$1000 de recursos naturales per cápita y, con las proyecciones oficiales, que son optimistas, a 10 años serán US$3000. Australia exporta US$12.000 per cápita y Noruega, US$30.000. Chile, US$4000. A lo sumo te acercás a eso. Va a ser relevante para la escasez crónica de divisas, pero no te va a transformar en Australia ni en Noruega. Y Australia, además, innova en torno a sus recursos; acá no veo ninguna señal.

–La industria cae en todo el mundo. ¿Cuánto es efecto Milei y cuánto es China o la tecnología?

–Tomemos Brasil, donde la industria no creció, pero tampoco cayó, y se desarrolló una cadena de valor en torno al Presal [el Vaca Muerta brasileño]. Si bien se pasaron de mambo con los requisitos de compre local, que llegaron al 80% u 85% y luego tuvieron que relajarlos, la industria naval pasó de unos pocos miles de empleados a principios de siglo a 55.000, desarrollada alrededor de la actividad offshore petrolera.

–¿Las rondas RIGI que organiza el Gobierno ayudan?

–Son bienvenidas, pero no alcanza. El RIGI tiende a premiar la importación, con arancel cero para insumos y bienes de capital, mientras la oferta local paga aranceles, y con un tipo de cambio real atrasado. La producción de maquinarias y equipos está 30% abajo de 2023. La metalmecánica, que debería ser el vagón natural de la locomotora de las extractivas, no se engancha. Con Propymes y el CFI estimamos que su oportunidad en torno a la minería y Vaca Muerta puede ser de US$32.000 millones en la próxima década. Pero muchas empresas tienen capacidad y no saben qué venderles a petroleras y mineras. Además, los requisitos para que los proveedores accedan a los beneficios del RIGI son muy anti Sturzenegger, y Milei desmontó el Prodepro, el programa de desarrollo de proveedores que nació durante el gobierno de Macri y se consolidó en el de Alberto Fernández. Y los regímenes de compre local de las provincias extractivas, donde está menos del 5% de la capacidad metalmecánica, terminan siendo una barrera para las empresas de la zona centro, como Córdoba y Santa Fe.

–¿Cómo está la situación de las empresas?

–La caída de empresas es la peor desde la salida de la convertibilidad. Cerraron más de 32.000 desde noviembre de 2023, y es bastante generalizado por territorio, tamaño y sector. La única provincia con más empresas que a fines de 2023 es Neuquén. Es una economía a dos velocidades. El PBI está un poquito arriba de 2023 porque lo mueven las extractivas. El Gobierno dice que cierran las de menos de 10 empleados, pero si se toma solo las que tienen 10 empleados para arriba, también es el peor inicio de los últimos 24 años.

–El Gobierno dice que esas empresas estaban acostumbradas a cazar dentro del zoológico.

–Alrededor de 4000 son industriales. Las otras 28.000 son del agro, el comercio, el transporte o servicios. Supongamos que concedo que las industriales cazaban en el zoológico. ¿Cómo explicás las otras 28.000? Hay otra cosa.

–¿Qué es esa otra cosa?

–Una mezcolanza. El consumo recuperó parte en 2024 y 2025, pero se planchó en los últimos meses. Hay cambios tecnológicos, como taxis que pasaron a Uber. Y en el comercio, y esto es solo una conjetura, puede haber algo de efecto Shein y Temu.

–¿Pueden pesar los aumentos de gas, luz y agua, que antes estaban subsidiados?

–Puede ser. También hay economías regionales, como las manzanas, que cierran porque no les da el tipo de cambio. Hay un buen año de exportaciones, pero en muchos complejos el tipo de cambio real duele.

–¿El problema es que cierran empresas o que no se crean nuevas?

–Lo que llamamos cierre es el balance neto, y el problema es la debilidad en la apertura. Es una paradoja en un gobierno que se dice promercado y que desreguló un montón para facilitar el emprendimiento.

–Si los sectores que peor están se concentran en el conurbano, el Gran Rosario o Córdoba, y los que crecen en la cordillera, ¿va a haber movilidad poblacional?

–Va a haber, pero ni de casualidad en los órdenes de magnitud que menciona el Gobierno. Neuquén tiene casi 800.000 habitantes y puede llegar a un millón para 2040. Hablamos de decenas de miles de personas, no más de 200.000. El AMBA tiene el 33% o 34% de la población y puede bajar al 30%, pero no veo a 7 millones de personas mudándose a la cordillera. No compraría espejitos de colores. Lo que sí va a subir mucho es el peso económico de Neuquén. Ya es el 6% del PBI, cuando hace seis años era menos del 3%, superó a Mendoza y tiene el PBI per cápita más alto del país, parecido al de Estados Unidos. A 10 años, me imagino que llegue al 8%, como Córdoba y Santa Fe, con mucha menos población, y que pase de cuarta a segunda provincia exportadora.

–¿Cómo ves este momento de la Argentina, con un contexto mundial tan desafiante?

–Una de las grandes fuentes de riqueza a largo plazo es el conocimiento, y ahí nos estamos quedando muy atrás. No hay gobiernos que hayan atacado como este a la ciencia, la tecnología y las universidades. La inversión en I+D cayó de 0,6% a 0,4% del PBI, mientras Corea y Estados Unidos invierten el 6%. Si al Gobierno le salen todas redondas, te acercás a Chile, que con nuestra vara tiene 27% de pobres. Si no, a Perú. Brasil, en cambio, está más atrás que nosotros. Con nuestra vara tiene 45% de pobreza, contra 32% en la Argentina.